Fractură în baza de susținători MAGA. Figuri cheie din ambele tabere ale mișcării îl critică pe Donald Trump

De la începutul războiului cu Iranul, președintele Trump a făcut numeroase comentarii controversate pe platforma sa Truth Social. Joi, însă, unul dintre acestea a devenit rapid subiectul principal pe rețelele sociale: Trump a atacat personalități din mișcarea MAGA care erau considerate cândva printre cei mai loiali susținători ai săi. Decizia lui Trump de a pune capăt ostilităților în Iran riscă să-l pună în conflict cu ambele părți ale coaliției sale: cei din aripa neoconservatoare care doresc o schimbare de regim la Teheran dar și mulți izolaționiști MAGA care nu doreau să se ajungă în acest punct, potrivit The Times.

Trump a atacat personalitățile reprezentative pentru dreapta americană Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens și Alex Jones pentru că au criticat războiul, acuzându-i că au un lucru în comun: „Un IQ scăzut. Sunt oameni proști, ei știu asta, familiile lor știu asta și toată lumea știe asta!”.

Trump a acuzat grupul că consideră „minunat faptul că Iranul, statul sponsor numărul unu al terorismului, să dețină o armă nucleară”, și a sugerat că aceștia sunt „ratați, care încearcă doar să se agațe de MAGA”, fiind nevoiți să recurgă la mass-media alternativă, deoarece „nici măcar nu sunt invitați la televizor, pentru că nimănui nu-i pasă de ei”.

Trump a continuat prin a defini MAGA ca fiind „despre CÂȘTIG și PUTERE în a nu permite Iranului să dețină arme nucleare”. „MAGA înseamnă SĂ FACEM AMERICA MARE DIN NOU, iar acești oameni habar n-au cum să facă asta, DAR EU ȘTIU”, a declarat el.

Se mai bucură Trump de loialitatea celor care l-au făcut președinte?

Ceea ce a devenit cunoscut sub numele de „războaiele podcasturilor” (datorită faptului că multe dintre atacuri se desfășoară pe canale independente) reflectă o nemulțumire în rândul bazei de susținători pe care Trump o ignoră. Apare întrebarea de asemenea dacă președintele încă se bucură de loialitatea celor care l-au dus la Casa Albă.

În aceste zile, președintele american are cu siguranță o mulțime de critici vocali în tabăra dreptei. Marți, Trump a anunțat un armistițiu pe care l-a prezentat ca fiind începutul sfârșitului războiului. Echipa sa a descris acordul ca un semn al faptului că strategia sa de „pace prin forță” începe să dea roade.

Cu toate acestea, la fel cum acordul în sine dă semne de fisurare (în timp ce Israelul lovește Libanul spre consternarea iranienilor și Trump acuză Iranul că nu și-a respectat promisiunea de a redeschide complet Strâmtoarea Hormuz), la fel se întâmplă și cu bazinul său electoral.

Amenințările dure și deciziile lui Trump privind Iranului, puse la îndoială

Chiar înainte de apariția problemelor legate de pactul de încetare a focului, personalitățile MAGA își exprimau scepticismul. Carlson și Kelly l-au criticat pe Trump pentru postarea sa de pe Truth Social în care amenința că „o civilizație va muri”.

După anunțarea acordului, unii dintre susținătorii săi au declarat că acesta era dovada că Trump nu ar fi trebuit să fie pus la îndoială niciodată. Dar cei de pe partea radicală a dezbaterii, precum Mark Levin de la Fox News, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la concesiile pe care Trump le-ar fi acceptat din partea Iranului pentru a încheia acordul. În aceeași notă se înscrie una dintre cele mai loiale susținătoare ale lui Trump, Laura Loomer, emițătoarea conspirației de dreapta care împrăștie teroare în rândul administrației, cu tactica sa de a-i elimina pe republicanii pe care îi consideră neloiali față de președinte. Loomer a sugerat că Trump ar trebui să meargă mai departe și să „distrugă regimul”.

Aceasta înseamnă că decizia lui Trump de a pune capăt ostilităților riscă să-l pună în conflict cu ambele părți ale coaliției sale — prea puțin agresivă pentru cei din aripa neoconservatoare care doresc o schimbare de regim la Teheran, și deja prea îndrăzneață pentru a satisface mulți izolaționiști MAGA.

Înainte de atacuri, aceste voci au tras un semnal de alarmă. Fostul consilier al lui Trump și gazda podcastului War Room, Steve Bannon, a avertizat că America First nu înseamnă „Making Iran Great Again” (Facem Iran Grozav din Nou). Și sondajele efectuate înainte de atacurile asupra Iranului sugerau că acestea ar putea fi greu de acceptat de către alegători.

Cu toate acestea, în timp ce sondajele generale tind să fie negative pentru Trump în ceea ce privește războiul, consilierii de la Casa Albă indică alte sondaje care sugerează că mulți republicani încă susțin decizia președintelui, chiar dacă ar dori ca războiul să se încheie mai devreme.

Sceptici versus „profitori”

Alții îi acuză, de asemenea, pe mulți dintre cei mai vocali critici că sunt escroci, că fac bani și caută faimă prin opiniile lor, și insistă că Trump nu poate fi niciodată criticat, iar oricine îl pune la îndoială sau își exprimă scepticismul cu privire la orice face el este un trădător al cauzei.

Cu toate acestea, popularitatea unora – precum Carlson, fostul prezentator Fox News – nu poate fi negată, milioane de oameni urmărind adesea emisiunea sa de pe YouTube.

Cei apropiați administrației de la Washington recunosc că există un stimulent pentru a pune capăt conflictului cât mai curând posibil, în condiții favorabile. Și aici factorul motivant este mai puțin ceea ce anumiți influenceri pot spune în emisiunile lor, cât efectul asupra costului vieții, în contextul în care republicanii și democrații se pregătesc să se lupte pe tema costului vieții în alegerile de la jumătatea mandatului, care vor avea loc în luna noiembrie.

Editor : A.C.