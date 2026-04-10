Trump îi atacă pe influencerii MAGA: „Au un IQ scăzut. Sunt proști”. Ce spune despre Brigitte Macron

Președintele american Donald Trump i-a numit „perdanți” și „oameni proști” pe Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens și Alex Jones, figuri cunoscute din zona conservatoare care l-au susținut în trecut, dar care i-au criticat recent poziția față de războiul din Iran, într-o postare de aproape 500 de cuvinte publicată joi pe Truth Social. În același mesaj, el a reacționat și la afirmațiile lui Candace Owens potrivit cărora Brigitte Macron ar fi bărbat, spunând că prima-doamnă a Franței este „foarte respectată” și că speră să câștige procesul de calomnie intentat împotriva influenceriței.

„O acuză pe prima-doamnă a Franţei, foarte respectată, că este bărbat, deşi nu este cazul”, a scris Donald Trump, referindu-se la Candace Owens, adăugând că aceasta „va câștiga, sper, mulți bani” în procesul intentat în SUA împotriva influenceriței, acuzată că a promovat în mod repetat teoria potrivit căreia Brigitte Macron s-ar fi „născut bărbat”.

Schimb dur de replici cu Candace Owens

Criticile vin în contextul în care Candace Owens l-a atacat recent pe Donald Trump pentru poziția față de Iran, după ce acesta a amenințat că va „distruge civilizația iraniană”. Influencerița l-a numit „nebun genocidar” și a susținut că ar trebui îndepărtat de la putere, în timp ce, reacționând la mesajul liderului american, a ironizat situația: „E poate timpul să-l trimitem pe tataia la azil”.

În aceeași postare, Donald Trump i-a atacat pe Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens și Alex Jones, despre care a spus că „se luptă cu mine de ani de zile” și că se opun acțiunilor sale în Iran.

„Ştiu de ce Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens şi Alex Jones consideră că este minunat faptul că Iranul, primul stat care susţine terorismul, deţine arma nucleară, pentru că au ceva în comun: au un IQ scăzut. Sunt proşti”, a scris Trump.

Președintele american a continuat în același ton, afirmând că aceștia „vor spune orice este necesar pentru puțină publicitate ieftină” și că încearcă să obțină vizibilitate prin „podcasturi de mâna a treia”.

„Au fost dați afară de la televiziune, și-au pierdut emisiunile și nici măcar nu mai sunt invitați pentru că nimeni nu este interesat de ei. Sunt nebuni, scandalagii. (..) MAGA este despre câștig și forță, despre a nu permite Iranului să aibă arme nucleare. MAGA înseamnă să facem America măreață din nou, iar acești oameni nu au nicio idee cum să facă asta”, a transmis el.

Diviziuni în tabăra republicană

Cei patru și-au exprimat public opoziția față de războiul din Iran, considerând că acesta contrazice promisiunea „America First” promovată de Donald Trump și acuzând, în diferite grade, că decizia ar fi fost influențată de presiuni externe.

Disputa arată tensiuni tot mai vizibile în interiorul bazei republicane. Potrivit unui sondaj YouGov realizat pentru The Economist, 22% dintre alegătorii care l-au susținut pe Donald Trump în 2024 se opun războiului din Iran, în timp ce 71% îl susțin.

Tucker Carlson și Megyn Kelly sunt foști prezentatori Fox News, care realizează în prezent emisiuni online. Carlson, care l-a susținut pe Trump în campania din 2024, a stârnit controverse după ce l-a intervievat pe Vladimir Putin la Moscova, în plin război din Ucraina.

