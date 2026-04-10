Live TV

Trump îi atacă pe influencerii MAGA: „Au un IQ scăzut. Sunt proști”. Ce spune despre Brigitte Macron

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia
Din articol
Schimb dur de replici cu Candace Owens Diviziuni în tabăra republicană

Președintele american Donald Trump i-a numit „perdanți” și „oameni proști” pe Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens și Alex Jones, figuri cunoscute din zona conservatoare care l-au susținut în trecut, dar care i-au criticat recent poziția față de războiul din Iran, într-o postare de aproape 500 de cuvinte publicată joi pe Truth Social. În același mesaj, el a reacționat și la afirmațiile lui Candace Owens potrivit cărora Brigitte Macron ar fi bărbat, spunând că prima-doamnă a Franței este „foarte respectată” și că speră să câștige procesul de calomnie intentat împotriva influenceriței.

„O acuză pe prima-doamnă a Franţei, foarte respectată, că este bărbat, deşi nu este cazul”, a scris Donald Trump, referindu-se la Candace Owens, adăugând că aceasta „va câștiga, sper, mulți bani” în procesul intentat în SUA împotriva influenceriței, acuzată că a promovat în mod repetat teoria potrivit căreia Brigitte Macron s-ar fi „născut bărbat”.

Schimb dur de replici cu Candace Owens

Criticile vin în contextul în care Candace Owens l-a atacat recent pe Donald Trump pentru poziția față de Iran, după ce acesta a amenințat că va „distruge civilizația iraniană”. Influencerița l-a numit „nebun genocidar” și a susținut că ar trebui îndepărtat de la putere, în timp ce, reacționând la mesajul liderului american, a ironizat situația: „E poate timpul să-l trimitem pe tataia la azil”.

În aceeași postare, Donald Trump i-a atacat pe Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens și Alex Jones, despre care a spus că „se luptă cu mine de ani de zile” și că se opun acțiunilor sale în Iran.

„Ştiu de ce Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens şi Alex Jones consideră că este minunat faptul că Iranul, primul stat care susţine terorismul, deţine arma nucleară, pentru că au ceva în comun: au un IQ scăzut. Sunt proşti”, a scris Trump.

Președintele american a continuat în același ton, afirmând că aceștia „vor spune orice este necesar pentru puțină publicitate ieftină” și că încearcă să obțină vizibilitate prin „podcasturi de mâna a treia”.

„Au fost dați afară de la televiziune, și-au pierdut emisiunile și nici măcar nu mai sunt invitați pentru că nimeni nu este interesat de ei. Sunt nebuni, scandalagii. (..) MAGA este despre câștig și forță, despre a nu permite Iranului să aibă arme nucleare. MAGA înseamnă să facem America măreață din nou, iar acești oameni nu au nicio idee cum să facă asta”, a transmis el.

Diviziuni în tabăra republicană

Cei patru și-au exprimat public opoziția față de războiul din Iran, considerând că acesta contrazice promisiunea „America First” promovată de Donald Trump și acuzând, în diferite grade, că decizia ar fi fost influențată de presiuni externe.

Disputa arată tensiuni tot mai vizibile în interiorul bazei republicane. Potrivit unui sondaj YouGov realizat pentru The Economist, 22% dintre alegătorii care l-au susținut pe Donald Trump în 2024 se opun războiului din Iran, în timp ce 71% îl susțin.

Tucker Carlson și Megyn Kelly sunt foști prezentatori Fox News, care realizează în prezent emisiuni online. Carlson, care l-a susținut pe Trump în campania din 2024, a stârnit controverse după ce l-a intervievat pe Vladimir Putin la Moscova, în plin război din Ucraina.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Alegeri Ungaria
1
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
Lebanon Israel Iran War
2
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
Xi Jinping inspectează soldații
3
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
4
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea...
girofar al unei masini de politie
5
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers...
La înmormântarea lui Mircea Lucescu, Gigi Becali a spus pentru prima dată ce discuție a avut cu "Il Luce": "Eu am rămas mască"
Digi Sport
La înmormântarea lui Mircea Lucescu, Gigi Becali a spus pentru prima dată ce discuție a avut cu "Il Luce": "Eu am rămas mască"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Hunter Biden reveals he will not be apologizing to Melania Trump
Hunter Biden îi provoacă pe fiii lui Donald Trump la un meci în cuşcă: „O voi face, sunt 100% de acord”
viktor orban
Viktor Orban, atac la adresa opoziției înainte de alegeri: „Încearcă să preia puterea prin haos și presiuni externe”
A pilot in the cockpit of an Airbus A320 aircraft of the Aegean Airlines
Piloții de linie se tem de represalii, dacă refuză să zboare în Orientul Mijlociu: „Există o profundă îngrijorare în regiune”
Iran: Sharif University of Technology was targeted
Război în Orientul Mijlociu, ziua 42. La Islamabad sunt așteptate negocieri americano-iraniene, Libanul insistă pentru un armistițiu
Dronă Shahed în zbor pe fundalul unui cer cu nori
Zelenski afirmă că forțele ucrainene au doborât drone Shahed în țări din Orientul Mijlociu în timpul războiului cu Iranul
Recomandările redacţiei
European Council Summit In Brussels, Belgium - 19 Mar 2026
Viktor Orban a avut parte de un „moment Ceaușescu” la propriul miting...
o fetita intr-unn camp cu flori albastre de primavara
Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni: meteorologii anunță...
uk calatori
Sistemul Entry/Exit System (EES) a devenit operațional în toată...
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Mai poate fi credibil Donald Trump în...
Ultimele știri
Verificări extinse în zona aeroporturilor din România: controale la transportatori și sancțiuni de amploare înainte de Paște
Polițiștii din Constanța, controale la operatori de deșeuri: amenzi de 80.000 de lei și o infracțiune constatată
Arme ilegale, muniție și peste 200 de trofee, descoperite după 29 de percheziții în Arad. Patru bărbați au fost reținuți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gianluca Vacchi, pictorial de senzație alături de partenera lui mai tânără cu 27 de ani decât el. Imaginile...
Cancan
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Fanatik.ro
Giovanni Becali, acuze incredibile la moartea lui Mircea Lucescu: „Niciun medic nu putea să-i dea hârtie să...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu. S-au tras salve de tun, iar fanfara a...
Adevărul
Donald Trump pregătește o mutare majoră: SUA ar putea retrage o parte a trupelor din Europa, pe fondul...
Playtech
Poți ieși din țară cu mașina pe numele părinților, dar fără procură? Mulți șoferi se află în această situație
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
3 persoane au ținut discursuri în biserică, la slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu
Pro FM
Shakira, noi declarații despre despărțirea de Gerard Pique: „Trebuie să râzi de viață înainte ca viața să...
Film Now
David Duchovny, cum nimeni nu l-a mai văzut. Cu perucă blondă și ruj roșu aprins, îmbrăcat în haine de...
Adevarul
Decese și dispariții misterioase în rândul savanților legați de programe clasificate ale SUA. Al nouălea om...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț surpriză de Paște: Pensiile cresc cu 300 lei pentru 4.000.000 pensionari. De când?
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...