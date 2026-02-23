O furtună puternică de iarnă s-a abătut asupra nord-estului SUA. 60 de milioane de oameni se află avertismente meteorologice, în urma intemperiilor care au cauzat întreruperi de curent electric și interdicții de călătorie în zona New York. Starea de urgență a fost declarată în mai multe state americane, printre care Massachusetts, Connecticut, Delaware, New Jersey și Rhode Island. Mii de zboruri au fost anulate, anunță BBC.

Meteorologii spun că o mare parte din nord-estul SUA și provinciile maritime vor fi afectate de duminică seara până luni. Se așteaptă ca aceasta să fie cea mai puternică furtună din nord-est din ultimul deceniu pentru o mare parte a regiunii, aducând zăpadă, vânturi puternice și inundații costiere.

La miezul nopții, luni, o mare parte din nord-est era deja acoperită de un strat de zăpadă de câțiva centimetri, cu 25 de centimetri raportați în Manorville, New York și Howell, New Jersey, potrivit Serviciului Național de Meteorologie al SUA (NWS).

Serviciul a avertizat că furtuna va aduce aproximativ 5-7 cm de zăpadă pe oră, iar stratul de zăpadă poate ajunge la 30-60 cm, ceea ce va face condițiile de călătorie „aproape imposibile” și „extrem de periculoase”.

Aproximativ 40 de milioane de oameni se află sub avertizare de viscol, iar alți 19 milioane se află sub avertizare de furtună de iarnă, care acoperă zona centrală a Appalachilor, de la Carolina de Nord până la coasta Maine.

„Deși avem parte de multe furtuni din nord-est care produc ninsori abundente și au un impact puternic, au trecut câțiva ani de când nu am mai văzut una de această magnitudine într-o regiune atât de vastă din această parte foarte populată a țării”, a declarat Cody Snell, meteorolog la Centrul de Prognoze Meteorologice al NWS, pentru CBS News.

Până în prezent, întreruperile de curent au afectat peste 150.000 de persoane din statele din nord-est, dintre care 60.000 numai în New Jersey. Zeci de mii de persoane sunt fără curent electric în Virginia, Delaware și Maryland, potrivit site-ului PowerOutage.us.

Duminică, aproximativ 5.500 de zboruri din SUA au fost anulate și alte sute au fost întârziate, potrivit site-ului FlightAware.

Măsuri speciale în New York

Ninsorile au început să cadă duminică seara în unele zone din nord-estul Statelor Unite, inclusiv în Boston, Philadelphia și New York, unde sunt prevăzute unele dintre cele mai severe condiții meteorologice.

Este pentru prima dată în nouă ani când New York City, cel mai populat oraș din SUA, se află sub avertizare de viscol. Se așteaptă ca acesta să fie lovit de 50-60 cm de zăpadă, iar temperaturile să scadă până la aproximativ -6 grade Celsius.

În New York City se aplică o interdicție totală de circulație de duminică, ora 21:00 (ora locală), până luni, ora 12:00 (ora locală), primarul Zohran Mamdani anunțând că școlile vor fi închise și că toate străzile, autostrăzile și podurile vor fi închise traficului, cu excepția situațiilor de urgență.

Mamdani a declarat într-o conferință de presă, în care a anunțat starea de urgență, că cele mai puternice ninsori sunt așteptate în noaptea de duminică spre luni, cu până la 70 cm în anumite zone.

Aceasta este a doua furtună de zăpadă majoră din mandatul primarului, după ce 19 persoane au murit în timpul unei perioade de frig extrem de trei săptămâni în ianuarie.

În întregul stat, cele mai puternice rafale de vânt - de până la 104-112 km/h - sunt așteptate de-a lungul coastei, autoritățile avertizând asupra riscului de cădere a crengilor și de întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a declarat stare de urgență pentru întregul stat înainte de sosirea furtunii și a pus 100 de membri ai Gărzii Naționale în stare de alertă.

„Va fi ceva ce nu am mai văzut de ani de zile”, a spus ea. „Oamenii vor rămâne în întuneric. Long Island, New York City și partea inferioară a Hudsonului se află literalmente în ochiul furtunii.”

Din cauza furtunii, toate spectacolele de pe Broadway de duminică seara au fost anulate, iar New York Racing Association a anulat cele opt curse de cai de duminică de la Aqueduct Racetrack.

Restricții din cauza vremii rele și în alte regiuni ale SUA

În Rhode Island, guvernatorul Dan McKee a emis o interdicție de călătorie în tot statul și a permis activarea Gărzii Naționale, după cum era necesar. De asemenea, el a închis luni birourile guvernului statal.

„Le cerem locuitorilor din Rhode Island să ia în serios această furtună și să rămână acasă”, a spus el. „Este nevoie de o reacție concertată. Agențiile noastre statale dispun de resursele și forța de muncă necesare pentru a reacționa și a asigura siguranța locuitorilor din Rhode Island.”

Guvernatorul statului New Jersey, Mikie Sherrill, a declarat, de asemenea, starea de urgență și a suspendat serviciile rețelei de transport a statului începând de duminică seara.

Ea a declarat că aceasta ar putea fi „cea mai gravă furtună pe care am văzut-o din 1996” și a încurajat locuitorii să rămână acasă și să nu circule pe drumuri.

În Connecticut, guvernatorul Ned Lamont a semnat un ordin de urgență care interzice tuturor vehiculelor comerciale să circule pe autostrăzile din stat.

Ordinul intră în vigoare duminică la ora 17:00 ora locală și rămâne în vigoare până la noi dispoziții, a spus el.

Massachusetts, Delaware și Rhode Island au declarat, de asemenea, stare de urgență înainte de furtună, iar orașul Boston, Massachusetts, a închis școlile.

În Pennsylvania, guvernatorul Josh Shapiro a semnat o declarație de dezastru înainte de furtună pentru a se asigura că agențiile statale „au toate resursele necesare pentru a se pregăti și a asigura siguranța oamenilor”.

Deși nu se preconizează că capitala țării va fi afectată la fel de grav, districtele școlare din apropierea Washingtonului DC au anunțat închiderea școlilor.

Editor : C.A.