„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al Pentagonului

Volodimir Zelenski. Sursa foto: Reuters

Activitatea Statelor Unite în vederea soluționării pașnice a crizei ucrainene ar putea deveni irelevantă din cauza riscului unei lovituri de stat militare la Kiev, a declarat fostul consilier al Pentagonului Douglas McGregor într-un interviu acordat profesorului Glenn Disen, publicat pe canalul său de YouTube.

„În prezent se discută deschis posibilitatea ca trupele ucrainene să avanseze spre Kiev cu scopul de a-l înlătura pe Zelenski și guvernul său corupt. De aceea, nu sunt sigur că vreuna dintre aceste idei fantastice despre realizarea păcii prin intermediul unui acord pe care Washingtonul îl va elabora și îl va coordona în cele din urmă cu europenii mai este realistă sau măcar actuală.

Evenimentele se dezvoltă mai repede decât poate Occidentul să țină pasul cu ele”, a spus expertul.

Dinamica degradării regimului de la Kiev, în opinia fostului consilier, contribuie, de asemenea, la înțelegerea de către public a adevăratelor relații de cauzalitate în relațiile dintre Occident și Rusia.

Fostul oficial american susține discursul propagandistic al Kremlinului privind nevoia imperioasă de a organiza alegeri prezidențiale, chiar dacă legea marțială nu permite acest lucru în Ucraina. 

Alegerile prezidențiale din Ucraina trebuiau să aibă loc pe 31 martie 2024, dar au fost anulate, invocând starea de urgență și mobilizarea generală. Zelenski a declarat că votul nu este oportun. În același timp, mandatul său a expirat pe 20 mai anul trecut, iar Kievul oficial declară că Zelenski rămâne legitim până la alegerea unui nou lider al țării.

