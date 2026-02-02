„Trebuie să fie legată de SUA și guvernată de acolo”. Premierul Groenlandei avertizează că Trump încă vrea controlul asupra insulei

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a avertizat luni că, deși președintele american Donald Trump a exclus utilizarea forței armate, Washingtonul continuă să dorească controlul asupra insulei arctice, relatează Reuters.

La începutul anului, liderul de la Casa Albă a intensificat apelurile pentru controlul SUA asupra Groenlandei, invocând motive de securitate națională legate de Rusia și China. Unii aliați europeni din NATO au apărat suveranitatea Danemarcei asupra Groenlandei și au afirmat că presiunile exercitate de Trump amenință să fractureze Alianța Nord-Atlantică.

Cel de-al 47-lea președinte american a renunțat între timp la amenințările cu folosirea forței și a declarat că a obținut accesul total al SUA în Groenlanda în cadrul unui acord NATO, deși detaliile rămân neclare.

„Opinia referitoare la Groenlanda și populația acesteia nu s-a schimbat: Groenlanda trebuie să fie legată de SUA și guvernată de acolo”, a spus Nielsen într-un discurs ținut în fața parlamentului insulei din Nuuk, prin intermediul unui traducător.

Nielsen a afirmat că SUA continuă să caute „căi de a obține proprietatea și controlul asupra Groenlandei”.

Guvernul insulei a declarat săptămâna trecută că a lansat un sondaj privind starea de sănătate mintală a populației într-o perioadă de presiune extraordinară.

„Unii dintre compatrioții noștri au probleme grave de somn, copiii simt îngrijorarea și anxietatea adulților, iar noi toți trăim într-o incertitudine constantă cu privire la ce se poate întâmpla mâine”, a mai adăugat Nielsen. „Vrem să spunem foarte clar: acest lucru este complet inacceptabil”.

Discuțiile diplomatice între SUA, Danemarca și Groenlanda au început săptămâna trecută, cu o întâlnire a înalților oficiali pentru a „discuta modul în care putem aborda preocupările americane privind securitatea în Arctica, respectând în același timp limitele impuse de Regat”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei.

Nielsen a lăudat, de asemenea, Danemarca ca partener apropiat pe tot parcursul crizei. El a declarat anterior că, dacă groenlandezii ar fi obligați să aleagă între SUA și Danemarca, ar alege Danemarca. Discursul nu a făcut nicio referire la independența Groenlandei.

Pentru populația nativă inuită din Groenlanda, dezbaterea privind proprietatea intră în conflict cu valorile culturale. Conform legislației groenlandeze, oamenii pot deține case, dar nu și terenul pe care acestea sunt construite, ceea ce reflectă conceptul inuit de administrare colectivă a terenurilor.

Citește și:

Conflict de viziuni asupra Groenlandei. Inuiții răspund ambițiilor lui Trump: „Nimeni nu deține teritoriul arctic, îl împărțim”

Numai 5% dintre groenlandezi doresc apropierea de SUA (sondaj danez)

Editor : A.M.G.