Iranul declară „ţinte militare” toate companiile lui Elon Musk din Orient. Starlink, rol important în operațiunile militare americane

Iranul consideră toate companiile controlate de Elon Musk în Orientul Mijlociu drept ţinte militare legitime, inclusiv serviciul de internet prin satelit Starlink al SpaceX, potrivit unui mesaj publicat joi de agenţia iraniană Fars, apropiată de Garda Revoluţionară, transmite CNBC.

Conform informaţiilor difuzate de presa de stat iraniană, Teheranul intenţionează să vizeze „toate interesele economice administrate de Elon Musk în Asia de Vest”, inclusiv o staţie regională terestră a reţelei Starlink.

Iranul susţine că Statele Unite au comis crime de război împotriva sa cu sprijinul unor companii asociate lui Musk. Potrivit sursei citate de Fars, Republica Islamică îşi rezervă dreptul de a ataca toate instalaţiile şi activele gestionate de companiile miliardarului american în regiune.

Ameninţarea vine în contextul escaladării conflictului dintre Statele Unite şi Iran şi al schimbului recent de atacuri militare dintre cele două părţi.

Autorităţile iraniene acuză sistemul Starlink că a avut un rol important în operaţiunile militare americane, fiind utilizat pentru comunicaţii şi coordonarea unor sisteme avansate, inclusiv drone de atac şi nave autonome de supraveghere.

În trecut, Garda Revoluţionară iraniană a lansat ameninţări similare şi împotriva altor mari companii tehnologice americane, precum Nvidia, Apple, Microsoft şi Google.

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Mesajul publicat de Fars a apărut aproape simultan cu o declaraţie a preşedintelui american Donald Trump, care a avertizat pe reţeaua sa de socializare că Statele Unite vor lovi Iranul „foarte dur în această seară”.

Trump a afirmat, de asemenea, că forţele americane vor prelua în curând controlul asupra insulei Kharg, principalul terminal de export petrolier al Iranului, precum şi asupra altor infrastructuri energetice importante.

SpaceX şi Casa Albă nu au oferit comentarii imediate cu privire la ameninţările formulate de presa de stat iraniană.

Tensiunile dintre Washington şi Teheran s-au intensificat în ultimele zile după noi atacuri şi represalii militare, punând sub semnul întrebării fragila încetare a focului existentă în regiune.

Potrivit lui Trump, Iranul ar fi doborât luni un elicopter al armatei americane care patrula în zona Strâmtorii Ormuz. Statele Unite au răspuns marţi prin lovituri aeriene, urmate de noi atacuri miercuri.

„Am lansat bombe în valoare de 250 de milioane de dolari asupra lor noaptea trecută”, a declarat Trump într-un interviu acordat Fox News.

Editor : Sebastian Eduard