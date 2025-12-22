Live TV

James Ransone s-a sinucis. Actorul, cunoscut pentru rolurile din „The Wire” și „It: Chapter Two”, avea 46 de ani

Data publicării:
profimedia-1060997183
James Ransone Foto: Profimedia

Actorul James Ransone s-a sinucis, potrivit medicului legist din Los Angeles County. El avea 46 de ani, scrie news.ro care citează presa americană.

Ransone, originar din Maryland, era cunoscut mai ales pentru rolul lui Ziggy Sobotka din serialul TV „The Wire” şi pentru rolul lui Eddie Kaspbrak din filmul de groază „It: Chapter Two”.

A jucat în seriale precum „Generation Kill” şi „Bosch”, ultima sa apariţie la televizor fiind într-un episod din sezonul 2 al serialului „Poker Face”, difuzat în iunie, potrivit The Movie Database.

Alte roluri ale lui Ransone includ roluri în seria de filme horror „Sinister”, „Tangerine”, „Mr. Right” şi seria de filme „Black Phone”.

Ransone a vorbit deschis despre provocările sociale cu care s-a confruntat în timpul copilăriei într-un interviu acordat revistei Interview în 2016.

„Nu mă integram bine cu ceilalţi copii”, a spus el. „Adolescenţa a fost o perioadă foarte dificilă pentru mine, aşa cum cred că este pentru majoritatea copiilor.”

Ransone a spus că a avut dificultăţi în „şcolile publice normale”, aşa că mama lui a găsit o şcoală de arte la care putea da audiţie, iar el a profitat de ocazie.

„Cred că asta m-a salvat când eram copil”, a spus Ransone. „Faptul că am mers la şcoala de arte m-a salvat.”

Ransone a urmat mai târziu o şcoală de film în New York, dar a spus că a picat pentru că „nu s-a prezentat la cursuri”.

Ransone „a bătut pasul pe loc timp de câţiva ani” şi a urmărit câteva oportunităţi minore de actorie, în timp ce cânta mult, luând la un moment dat în considerare o carieră de muzician.

După câţiva ani, şi-a dat seama că actoria era vocaţia lui.

„M-am trezit la 27 de ani, după ce am consumat heroină timp de cinci ani”, a spus Ransone. „A fost ca şi cum m-am trezit la realitate şi mi-am dat seama: «Meseria mea este să fiu actor. E o nebunie!»”

Ransone a spus că s-a trezit la realitate cu şase sau şapte luni înainte de a lucra la „Generation Kill”, un job care a sfârşit prin a-i schimba viaţa.

Deoarece tatăl său era veteran al războiului din Vietnam, Ransone a spus că faptul că a fost înconjurat de puşcaşi marini care au luptat în război când erau tineri i-a permis să vadă „o versiune a tatălui său când era tânăr”.

„Multe lucruri au început să capete sens pentru mine într-un mod diferit”, a spus Ransone. „Nu a avut un impact atât de mare asupra carierei mele, dar m-a format şi mi-a modelat modul în care gândesc despre viaţa mea.”

Ransone era căsătorit cu Jamie McPhee şi avea doi copii.

Linii telefonice antisuicid

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic contactează hubul antidepresie, la numărul de telefon 037 445 6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea). Linia este de Linia este deschisă nonstop.

*Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară sună la Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului între orele 19.00 și 7.00, la numărul de telefon 0800 801 200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la sos@antisuicid.ro.

În cazul în care simțiți că sinuciderea este iminentă, apelați de urgență 112.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți...
Viktor Orban
2
Premierul Ungariei, Viktor Orban, despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei: „Nu este...
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
3
„O pace fierbinte în Europa”. O țară NATO urmărește din satelit mutările armatei ruse la...
Rețete de sarmale pentru Crăciun. Foto Getty Images
4
Cele mai bune rețete de sarmale pentru Crăciun: Ce combinații de carne și condimente...
Germany Russia Ukraine War
5
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile...
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce a urmat! Cum a ajuns să arate după meci
Digi Sport
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce a urmat! Cum a ajuns să arate după meci
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ChatGPT. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto/ Profimedia Images.jpg
OpenAI, dată în judecată pentru sinuciderea unui adolescent american, spune că băiatul a folosit greșit ChatGPT
chatgpt pc calculator
Modelul de inteligență artificială ChatGPT este acuzat că a indus utilizatorii la delir sau chiar sinucidere
corturi in vama veche
Cine este omul de afaceri găsit spânzurat în Vama Veche
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Un cunoscut om de afaceri din Vama Veche a fost găsit spânzurat într-un camping
Pistol
Un bărbat în vârstă de 74 de ani, din Roman, s-a împușcat în cap în timpul unui live pe internet
Recomandările redacţiei
cristian diaconescu alternativa dreapta alegeri
Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au...
nicusor dan bis
Președintele Nicușor Dan se întâlnește azi cu magistrații, la Palatul...
trump
Ce se întâmplă cu „epoca de aur” promisă de Donald Trump pentru...
nicusor dan 1
Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în...
Ultimele știri
Negocierile pentru pace de la Miami: SUA şi Ucraina au avut întâlniri „productive şi constructive”
O fotografie cu Donald Trump, din dosarele Epstein, care fusese ștearsă de pe site-ul Departamentului de Justiție, a fost republicată
Sărbători sub semnul austerității. Bate vântul în multe dintre hotelurile și pensiunile din țară: „Lumea preferă să stea pe lângă casă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în tensiune cu Neptun. Patru zodii sunt puse la încercare în această perioadă
Cancan
Marele absent de la înmormântare! Puțini se așteptau ca el să lipsească. În cea mai grea zi din viața ei...
Fanatik.ro
Frații Nando și Dani Mocanu și-au împodobit apartamentul și se pregătesc de sărbători în Italia. Ce se...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB după victoria cu Rapid: „E semnat!”
Adevărul
Imagini virale dintr-un avion aproape gol. Doar șapte români au zburat spre Londra
Playtech
Vânzare cu certificatul de moștenitor. În ce condiţii se poate face
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
Mălina Guler a murit la 27 de ani, după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble: ”Nu-mi revin. Sunt în stare...
Pro FM
Theo Rose nu-și mai dorește al doilea copil. Ce spune artista despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am adaptat...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
Afacerea de sezon care nu mai găsește angajați: „Avem comenzi mai multe decât putem face.” Câștiguri de până...
Newsweek
„Am fost concediat cu 5 ani înainte de pensie. Am aplicat la 900 slujbe, fără succes”. Coșmarul vârstnicilor
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...