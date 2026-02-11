Legăturile lui Epstein cu Belarus. Cine este Karina Șuliak, cea care ar fi urmat să îl moștenească pe infractorul sexual

Departamentul de Justiție al SUA a publicat pe 30 ianuarie peste 3 milioane de documente, în conformitate cu Legea privind transparența dosarelor privindu-l pe infractorul sexual Jeffrey Epstein. Publicarea dosarelor Epstein dezvăluie corupția și traficul de persoane în țări din întreaga lume. În Belarus, povestea a avut o altă întorsătură, scrie Kyiv Independent.

Dosarele detaliază legătura personală a lui Epstein cu Belarus prin intermediul cetățenei acestei țări, Karina Șuliak, în vârstă de 36 de ani. Potrivit New York Times, Șuliak a fost ultima persoană din afara închisorii cu care Epstein a vorbit înainte de a se sinucide.

I se spunea „Inspectoarea”, din cauza monitorizării obsesive a activității lui Epstein.

Testamentul lui Epstein

Schimburile de e-mailuri și transferurile bancare din ultimii 10 ani documentează aranjamentele de călătorie, finanțarea familiei lui Șuliak și sprijinul pentru studiile ei de stomatologie în Statele Unite. Un document, cunoscut sub numele de The 1953 Trust, îi lasă femeii cea mai mare parte a averii lui Epstein.

Conform testamentului, întocmit și semnat de Epstein pe 8 august 2019 – cu două zile înainte de moartea sa – Șuliak urma să primească 50 de milioane de dolari, proprietățile infame de pe insulele Little și Great Saint James ale lui Epstein, ferma Zorro din New Mexico, casa sa din New York și un apartament în centrul Parisului.

Șuliak a moștenit, de asemenea, colecția lui Epstein de 48 de diamante, împreună cu un inel cu diamant de aproape 33 de carate, care i-a fost dăruit „în vederea căsătoriei”.

A sosit în SUA când avea 20 de ani

Fostă studentă la Universitatea de Medicină din Belarus, Șuliak a sosit în Statele Unite în 2009, când avea 20 de ani, și l-a cunoscut curând pe Epstein. Se pare că și-a continuat studiile la Teachers' College, Columbia University, și a obținut licența de medic dentist în Statele Unite cu sprijinul lui Epstein.

În mai 2015, Epstein i-a scris Cecilei de Jong, soția guvernatorului de atunci al Insulelor Virgine, pentru a se interesa de licență, care i-a fost acordată ulterior lui Șuliak.

În chestionarul completat pentru autoritățile de imigrare din SUA, Șuliak a declarat că se temea pentru siguranța sa personală din cauza „regimului dictatorial din Belarus”, a descoperit Serviciul belarus al Radio Europa Liberă RFE/RL în dosarele publicate legat de cazul infractorului sexual Epstein.

Șuliak i-a împărtășit atunci răspunsurile lui Epstein, întrebându-l dacă a dat răspunsurile corecte.

Căsătorie fictivă cu o asociată de-ale lui Epstein

Tabloidul britanic The Daily Mail a afirmat că Șuliak a fost implicată și într-o căsătorie fictivă cu Jennifer Kalin, asociată de-ale lui Epstein și cetățeană americană, pentru a se asigura că poate rămâne în Statele Unite.

Înregistrarea căsătoriei apare în baza de date din Belarus, potrivit Belpol. Dosarele recent publicate conțin cererea de divorț a lui Șuliak depusă în noiembrie 2018.

Epstein furniza fonduri și părinților lui Șuliak.

Între 2013 și 2016, părinții lui Șuliak au primit cel puțin 80.000 de dolari. Prima parte a documentelor din dosarele Epstein, publicată în decembrie, arăta două transferuri către Minsk în 2013, în valoare totală de 30.000 de dolari.

La momentul respectiv, numele destinatarului a fost anonimizat, dar dosarele recent publicate dezvăluie numele — Fedor Șuliak — ale cărui date bancare Kaina Șuliak i le-a comunicat lui Epstein, spunând că Fedor era tatăl ei. Documentele recent publicate conțin cel puțin încă două tranzacții necunoscute anterior: 25.000 de dolari au fost transferați către Fedor Șuliak în 2014, la cererea lui Epstein. Karina Șuliak a transferat încă 25.000 de dolari părinților ei în 2016, informându-l pe Epstein despre acest lucru prin e-mail și atașând o copie a confirmării transferului bancar.

Apartament în suburbie celebră a Minsk-ului

Fondurile ar fi putut fi utilizate pentru achiziționarea unei proprietăți imobiliare, potrivit bazelor de date ale guvernului belarus obținute de Belpol, un grup de opoziție format din foști oficiali ai forțelor de ordine din Belarus. Registrele de stat indică faptul că Fedor Șuliak, un antreprenor, a cumpărat un apartament în Drazdi, o suburbie elegantă a orașului Minsk, cunoscută pentru faptul că găzduiește celebrități și oficiali belaruși.

În dosarele recent publicate, Epstein îi dă instrucțiuni contabilului său, Richard Kahn, să transfere 15.000 de dolari mamei Karinei în ianuarie 2013. La sfârșitul anului 2015, Epstein a menționat necesitatea unei consultații medicale de control pentru mama lui Șuliak într-un e-mail adresat Evei Dubin, fosta sa iubită și medic specialist în cancerul de sân.

Părinții lui Șuliak l-au întâlnit personal pe Epstein, călătorind în Statele Unite în 2012 și 2017, și încă o dată în 2019 — cu mai puțin de o lună înainte de arestarea lui Epstein. Schimburile de e-mailuri din dosarele Epstein includ itinerarii de călătorie și instrucțiuni ale lui Epstein către asistenții săi de a-i prelua pe părinții lui Șuliak de la aeroport. Epstein însuși a obținut o viză belarusă, dar nu a călătorit niciodată în această țară, potrivit Belpol.

Sistemul oficial de trafic de pasageri, care conține detalii despre fiecare persoană – străină sau originară din Belarus – care a trecut vreodată granița de stat a Belarusului, nu conține nicio înregistrare a călătoriei sale.

„Singura modalitate prin care Epstein ar fi putut ajunge în Belarus fără a lăsa urme în sistemul de trafic de pasageri este să zboare în Rusia și să călătorească în Belarus de acolo cu mașina sau trenul, ceea ce este ciudat pentru o persoană cu resurse abundente și avioane private”, spune Uldzimir Jihar, reprezentantul Belpol, grupul de belaruși exilați care deține toate înregistrările guvernului belarus până în 2021.

În ultima serie de dezvăluiri din dosarele Epstein, Belarus și Minsk sunt menționate de aproximativ 1.500, respectiv 1.000 de ori. Karina Șuliak este menționată de 40.000 de ori.

