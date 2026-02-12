Live TV

Kurt Cobain ar fi putut fi ucis, arată un nou raport criminalistic. „Sinuciderile sunt murdare, aceasta a fost o scenă foarte curată”

Data publicării:
Kurt Cobain
Foto: Profimedia
La aproape 30 de ani de la moartea solistului trupei Nirvana, Kurt Cobain, un nou raport criminalistic sugerează că moartea muzicianului ar fi putut fi o omucidere înscenată drept sinucidere, scrie Euronews.

Atunci când solistul trupei Nirvana şi legenda grunge Kurt Cobain a murit la 5 aprilie 1997, la vârsta de 27 de ani, lumea muzicii a plâns moartea unui star rock îndrăgit şi a unui simbol al Generaţiei X, informează News.ro.

Cadavrul său a fost găsit în apartamentul din Seattle, iar cauza morţii a fost stabilită ca fiind o rană auto-provocată la faţă, deoarece Cobain se lupta de mulţi ani cu abuzul de droguri şi depresia.

Teorii ale conspirației

Au existat presupuneri persistente conform cărora Cobain ar fi fost ucis - teoriile conspiraţiei citând biletul său de adio presupus falsificat şi suspiciunile crescânde în jurul căsniciei sale tumultoase cu vedeta rock Courtney Love. Un documentar din 1998, realizat de Nick Broomfield, intitulat "Kurt & Courtney", a susţinut aceste teorii, investigând moartea tragică şi susţinând că nu se poate exclude crima.

O nouă anchetă independentă reaprinde acum dezbaterea despre ce s-a întâmplat cu adevărat, contestând decizia privind sinuciderea şi invocând dovezi ale unei supradoze de heroină forţată şi ale modului în care sinuciderea ar putea fi o omucidere înscenată.

Echipa criminalistică a prezentat o lucrare evaluată de colegi cu dovezi care susţin că Cobain ar fi putut fi confruntat de unul sau mai mulţi agresori, i s-ar fi administrat cu forţa o supradoză de heroină pentru a-l „incapacita” şi apoi împuşcat în cap. De asemenea, au susţinut că puşca găsită în mâinile sale ar fi fost pusă în braţe.

Cercetătoarea independentă Michelle Wilkins, care a lucrat cu echipa, a declarat pentru publicaţia britanică Daily Mail că specialistul criminalist Brian Burnett a analizat dovezile de la locul crimei şi autopsia şi a concluzionat că moartea lui Cobain a fost o omucidere.

Argumente

„Sunt lucruri în autopsie care spun că această persoană nu a murit foarte repede din cauza unei împuşcături”, a spus Wilkins. „A murit din cauza unei supradoze, aşa că abia mai putea respira, sângele nu-i pompa prea mult (...) Adică, era în comă şi ţinea puşca în sus ca să poată ajunge la trăgaci ca să o bage în gură. E o nebunie”.

Ea a subliniat afectarea organelor asociată cu privarea de oxigen. „Necroza creierului şi a ficatului apare în cazul unei supradoze. Nu se întâmplă în cazul unei morţi prin împuşcare”.

Constatările echipei evidenţiază alte discrepanţe cheie între autopsia originală şi materialele de la locul crimei, inclusiv zona „straniu de curată” din jurul corpului lui Cobain şi faptul că mâna lui Cobain - care a fost găsită strângând ţeava puştii - nu avea stropi de sânge.

„Dacă te uiţi vreodată la fotografii cu sinucideri cu arme de foc, sunt brutale. Nu există caz în care acea mână să nu fie acoperită de sânge”, a declarat Wilkins. „Sinuciderile sunt murdare, iar aceasta a fost o scenă foarte curată”.

Echipa a scos în evidenţă şi trusa de heroină a lui Cobain, care a fost găsită aranjată cu grijă. Wilkins a pus la îndoială plauzibilitatea ca cineva cu o concentraţie de heroină de zece ori mai mare decât limita letală în organism să-şi fi împachetat cu grijă echipamentul înainte de a se împuşca.

„Se presupune că ar trebui să credem că a închis acele şi a pus totul la loc în ordine după ce s-a injectat de trei ori, pentru că asta face cineva când moare”, a declarat ea pentru Newsweek.

„A fost pus în scenă un film”

„Mie mi se pare că cineva a pus în scenă un film şi a vrut să fii absolut sigur că a fost o sinucidere”.

Echipa de anchetatori a solicitat redeschiderea anchetei, dar, în ciuda noilor afirmaţii, Biroul de Medicină Legală al comitatului King şi Departamentul de Poliţie din Seattle au declarat că dosarul va rămâne închis.

„Detectivul nostru a concluzionat că a murit prin sinucidere, iar aceasta continuă să fie poziţia susţinută de acest departament”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Poliţie din Seattle pentru Daily Mail.

„Biroul nostru este întotdeauna deschis să îşi revizuiască concluziile dacă apar noi dovezi”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Sănătate Publică din comitatul King pentru Newsweek. „Dar până în prezent nu am văzut nimic care să justifice redeschiderea acestui caz şi a stabilirii noastre anterioare a decesului”.

„Dacă greşim, trebuie doar să ne dovedească”, a spus Wilkins. „Asta este tot ce le-am cerut să facă”.

În februarie 2026, moartea lui Kurt Cobain rămâne clasificată drept sinucidere.

 

