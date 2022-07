Preşedintele american Joe Biden a dat asigurări joi că se simte „foarte bine” şi este în continuare „ocupat” după ce a fost testat pozitiv la COVID. El a făcut două postări pe Twitter în acest sens, la interval de câteva ore, inclusiv o declarație filmată.

„Oameni buni, mă simt foarte bine. Vă mulţumesc pentru grijă. Tocmai i-am sunat pe senatorul Casey, congresmanul Cartwright şi primarul Cognetti (şi pe verii mei din Scranton!) să le transmit că îmi pare rău că lipsesc de la evenimentul nostru de astăzi”, a transmis Joe Biden pe contul oficial de Twitter.

„Sunt în continuare ocupat”, a încheiat el, însoţindu-şi mesajul de o fotografie în care, în costum şi cămaşă, zâmbește stând la un birou cu un stilou în mână şi având în față o agendă, hârtii și telefoane smart.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Joe Biden avea prevăzute o deplasare în Pennsylvania joi şi o alta în Florida lunea viitoare.

Ulterior, după două ore, liderul de la Casa Albă a postat și un videoclip cu un „update” despre situația lui: „Sunt bine, am simptome ușoare, sunt vaccinat cu două doze, am două boostere. Vă mulțumesc pentru grijă, dar mă simt bine și am multă treabă. Păstrați-vă credința, o să fie bine” - transmite președintele în înregistrarea de 20 de secunte. El este filmat afară, pe un balcon, și nu poartă mască. Casa Albă a precizat ulterior că operatorul care l-a filmat a purtat mască și a stat la distanță.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Preşedintele Joe Biden a fost testat pozitiv la COVID-19 joi şi prezintă „simptome foarte uşoare”, a joi anunţat într-un comunicat de presă purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karine Jean-Pierre. Preşedintele, în vârstă de 79 ani, a început să ia Paxlovid, tratamentul anti-COVID de la Pfizer, şi se va izola la Casa Albă până când testul se va negativa, a precizat ea. Preşedintele Biden „va continua să-şi asume totalitatea atribuţiilor” în acest timp, a indicat purtătoarea sa de cuvânt.

Ce simptome a avut Joe Biden

Într-un alt comunicat, medicul preşedintelui, Kevin O'Connor, a precizat că Biden, în cadrul protocolului de testare de rutină, a avut mai întâi un rezultat pozitiv la un test antigenic, confirmat apoi de un test RT-PCR, precizează agențiile internaționale de presă. Joe Biden „este vaccinat complet şi a primit două doze de rapel, mă aştept aşadar să răspundă favorabil” la tratament, a declarat medicul, care a precizat ce simptome i-au apărut președintelui miercuri seară: rinoree, oboseală şi tuse seacă ocazională. Joi dimineață nu făcuse febră, iar nivelul de oxigen este normal, potrivit CNN.

Casa Albă a promis că va informa „zilnic” despre starea de sănătate a lui Joe Biden, cel mai vârstnic preşedinte ales vreodată în Statele Unite. Un examen medical efectuat în noiembrie l-a declarat „robust” şi „apt” să exercite funcţia, reamintește Agerpres.

Prima Doamnă Jill Biden a transmis că, în ce o priveşte, testul său a ieşit negativ. „Am vorbit cu el (Joe Biden, n.red.) acum câteva minute. E bine, se simte bine”, le-a spus ea jurnaliştilor în timpul unei deplasări în Michigan.

La rândul său, vicepreședinta Kamala Harris, care a avut COVID la sfârșitul lui aprilie, a anunțat că testul său a ieșit negativ.

SUA înregistrează în prezent în jur de 130.000 de cazuri noi de COVID-19 zilnic, dar experţii estimează că numărul real este mai mare. Spitalizările sunt de asemenea în creştere. Subvarianta foarte contagioasă BA.5 a Omicron este dominantă, reprezentând în jur de 80% din cazuri, însă simptomele ei sunt mai ușoare.

Casa Albă se pregătea demult de eventualitatea că Joe Biden face COVID

Oficialii de la Casa Albă s-au pregătit de luni de zile pentru ceea ce mulți au considerat inevitabil: ca Joe Biden să se îmbolnăvească de Covid, relatează CNN.

Un val de cazuri - inclusiv în rândul personalului Casei Albe și al membrilor Congresului - s-a înregistrat la Washington în această primăvară și vară. Și, pe măsură ce tot mai mulți oficiali de top și membri ai familiei sale au contractat Covid, oficialii au ajuns să creadă că este posibil ca însuși președintele să se îmbolnăvească, chiar dacă au luat măsuri pentru a-l proteja de virus.

Oficialii aveau un plan pentru ziua în care Biden ar fi fost testat pozitiv, inclusiv informarea publicului atunci când testele sunt confirmate și publicarea unei scrisori din partea medicului lui Biden, ceea ce s-a și întâmplat joi.

Precedentul Trump

La mai bine de doi ani de la începutul pandemiei, Joe Biden a devenit al doilea președinte american în exercițiu care a fost testat pozitiv pentru Covid-19. Predecesorul său în funcție, Donald Trump, a anunțat la 2 octombrie 2020, pe Twitter, că atât el, cât și prima-doamnă, Melania Trump, au fost testați pozitiv la Covid-19. Donald Trump avea atunci 74 de ani.

Oficialii administrației Biden au ținut cont de modul în care administrația anterioară a gestionat diagnosticul lui Trump și au intenționat să fie mai deschiși cu privire la starea lui Biden. Simptomele sale ușoare de până acum contrastează puternic cu diagnosticul lui Trump, care a avut nevoie de mai multe zile de spitalizare la Walter Reed.

Donald Trump se afla atunci în plină campanie electorală pentru realegere și chiar dacă a făcut o formă destul de serioasă de Covid - varianta de coronavirus care circula atunci era mult mai virulentă, iar vaccinul încă nu apăruse - necesitând spitalizare, nu a fost chiar un pacient disciplinat și a încercat să minimizeze efectele asupra lui.

Ce e cu „cancerul de piele” a lui Joe Biden

Pe de altă parte, diagnosticul de Covid pe care l-a anunțat joi Casa Albă în cazul lui Joe Biden vine la o zi după ce președintele american a produs stupoare afirmând, într-un discurs susținut miercuri în Massachusetts, în care a anunțat acțiuni în favoarea climei, că a avut cancer de piele.

Se pare însă că a fost o nouă gafă a președintelui american, pe care Casa Albă s-a străduit apoi să o repare.

Joe Biden vorbea despre poluarea extremă din statul în care s-a născut, Delaware, și a precizat că a crescut în apropierea unor rafinării.

„Trebuia să pui ștergătoarele de parbriz pentru a îndepărta, la propriu, petrolul de pe geam”, a spus el. „De aceea eu și atât de mulți alți oameni cu care am crescut avem cancer. Pentru o lungă perioadă, Delaware a avut cele mai multe cazuri de cancer din țară. Însă acesta a fost trecutul. Vom construi un viitor diferit”, a spus Joe Biden.

La scurt timp după această declarație, Casa Albă a venit cu precizări: Joe Biden s-a referit la un diagnostic anterior, nu la unul actual. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a spus că înainte de a veni la Casa Albă, lui Joe Biden i-au fost îndepărtate niște alunițe, care nu s-au dovedit însă a avea caracter de melanom (cancer), iar acest lucru a fost menționat, de altfel, în raportul de sănătate dat publicității în noiembrie anul trecut. Doctorul său, Kevin O'Connor, a scris că Joe Biden a avut „mai multe tumori pe piele, localizate, cu margini bine delimiate, non-melanom, îndepărtate cu ajutorul chirurgiei Mohs”. El a considerat că respectivele leziuni i-au apărut probabil din cauza expunerii prelungite la soare în tinerețe. În orice caz, lui Joe Biden i s-a făcut un screening dermatologic complet anul trecut și nu a fost nevoie de nicio biopsie, neexistând niciun fel de formațiuni care să ridice suspiciuni de cancer de piele, scrie „The Washington Post”.

Editor : Luana Pavaluca