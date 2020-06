John Bolton, despre Donald Trump: Sper să rămână în istorie ca președintele cu un singur mandat

Fostul consilier american pe probleme de siguranță națională John Bolton l-a numit "naiv și periculos" pe președintele Donald Trump, într-un interviu pentru ABC News, potrivit CNN. Bolton speră ca Trump să nu câștige un nou mandat la Casa Albă.

"Sper să rămână în istorie ca președintele cu un singur mandat, care nu a aruncat țara într-o spirală din care să nu-și mai poată reveni. Putem să recuperăm după un mandat, am absolută încredere, chiar dacă în noiembrie n-o să fie ales un republican. Dacă va câștiga un nou mandat, vor fi probleme", a declarat Bolton despre Trump, în cadrul interviului.

"Nu cred că este potrivit pentru acest post. Nu cred că are competența necesară. Nu cred că este un republican conservator. N-o să-l votez în noiembrie. Cu siguranță, n-o să-l votez nici pe Joe Biden", a mai spus Bolton.

Fostul consilier a dezvoltat în cadrul interviului mai multe teme pe care le-a abordat în cartea sa, inclusiv afinitatea lui Trump către lideri autoritari, cum ar fi Kim Jong Un.

"Ideea că niște complimente grețoase adresate unui dictator (Kim Jong Un - n.r.) l-ar convinge pe acesta că poate încheia o înțelegere cu Donald Trump mi se pare naivă și periculoasă, în același timp", a mai afirmat Bolton. "Amenințarea venită dinspre Coreea de Nord este din ce în ce mai mare. Pentru că nu este niciun dubiu că această țară lucrează în continuare la programele nuclear și de dezvoltare a rachetelor balistice. E una dintre cele mai secretoase țări de pe planetă".