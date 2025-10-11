Live TV

„Legionarii Antihristului”. Semnele instalării unui guvern mondial demonic, potrivit miliardarului tech conservator Peter Thiel

Data actualizării: Data publicării:
2016-12-14T000000Z_87408851_RC1A0054AA40_RTRMADP_3_USA-TRUMP-TECHNOLOGY
Donald Trump și Peter Thiel, la o întâlnire avută de președintele SUA în decembrie 2016 cu liderii tech americani Foto: Reuters

Activista suedeză pentru climă Greta Thunberg şi toţi cei care resping progresele inteligenţei artificiale sunt „legionarii Antihristului”, a susţinut Peter Thiel, bogat şi influent investitor din Silicon Valley, în cadrul unei serii de conferinţe cu uşile închise la San Francisco, informează AFP.

Aceste declaraţii sunt extrase din opt ore de conferinţe confidenţiale care combină teologia şi tehnologia, susţinute de miliardarul conservator începând din septembrie, potrivit unor înregistrări neautorizate dezvăluite, vineri, de Washington Post.

În cadrul a patru sesiuni desfăşurate pe parcursul unei luni, ultima dintre ele având loc luni, Thiel a explicat că cei care propun limitarea progresului tehnologic riscă să provoace distrugerea Statelor Unite şi să conducă la o eră de totalitarism mondial, potrivit cotidianului american, scrie News.ro.

Miliardarul, apropiat al administraţiei Trump şi fost asociat al vicepreşedintelui american JD Vance, a fost singura personalitate importantă din Silicon Valley care l-a susţinut pe Donald Trump încă din campania sa din 2016. Potrivit lui, figura biblică a Antihristului nu corespunde în zilele noastre cu cea a unui geniu malefic al tehnologiei, ci cu cineva care avertizează în mod constant asupra ameninţărilor existenţiale reprezentate de AI şi care solicită o reglementare strictă a sectoarelor inovatoare.

„În secolul XXI, Antihristul este un luddit care vrea să oprească orice formă de ştiinţă”, a declarat el, făcând referire la mişcarea luddită, o campanie antitehnologică din începutul secolului XIX împotriva războaielor de ţesut din Anglia, preludiu al revoluţiei industriale.

„Astăzi, acest lucru corespunde unor persoane precum Greta sau Eliezer”, a adăugat el în cadrul conferinţei inaugurale din 15 septembrie, referindu-se la activista suedeză Greta Thunberg şi la vocea critică a AI Eliezer Yudkowsky.

Pentru miliardarul, cofondator al puternicei companii de analiză a datelor în timp real Palantir, reglementările financiare actuale sunt unul dintre semnele că începe să se instaureze un guvern mondial, care ar putea fi condus de o figură demonică.

„A devenit foarte dificil să-ţi ascunzi banii”, a afirmat el, denunţând „un mecanism incredibil de tratate fiscale, supraveghere financiară şi mecanisme de sancţionare” care nu oferă decât „o iluzie de putere şi autonomie” persoanelor înstărite.

Aceste conferinţe, deşi nu erau publice, au stârnit o mare curiozitate în San Francisco, ilustrând atât progresul puternic al naţionalismului creştin în Statele Unite, cât şi intensificarea luptei liderilor din Silicon Valley împotriva reglementării AI, de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
anderson
1
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
mircea cartarescu portret
2
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
viktor orban
4
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat alături de...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
5
Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată care este cel mai...
Marele Fabio Capello n-a stat pe gânduri: l-a descris pe Cristi Chivu într-un SINGUR cuvânt
Digi Sport
Marele Fabio Capello n-a stat pe gânduri: l-a descris pe Cristi Chivu într-un SINGUR cuvânt
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
one red wind sock and dramatic sky
Cod galben de vânt puternic și viscol, în weekend. Val de aer polar...
Laszlo Krasznahorkai Press Conference In Madrid
„Apocalipsa este acum”. De ce alegerea lui László Krasznahorkai la...
Screenshot 2025-10-10 at 16.53.42
Emil Boc a „dat din coate” să ajungă la Viktor Orban, după Congresul...
United States and Israel flags projected on the walls of the Old city of Jerusalem
Noul Orient Mijlociu: cinci realități relevate de planul lui Trump...
Ultimele știri
Rusia atacă intens regiunea Zaporojie. Peste 670 de lovituri în doar 24 de ore
Maria Corina Machado l-a sunat pe Donald Trump. Ce i-a spus laureata premiului Nobel pentru Pace liderului SUA
S&P indică pentru România, la revizuirea anuală a ratingului, acelaşi calificativ BBB-/Negative/A-3. Ce înseamnă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
U.S. President Donald Trump attends a cabinet meeting, at the White House in Washington, D.C.,
Donald Trump impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei, de la 1 noiembrie. Care e motivul
Vladimir Putin
Putin spune că Moscova este gata să efectueze teste nucleare: Rusia este angajată într-o cursă a înarmării cu marile puteri
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
Proiectul grandios plănuit de Trump la Washington. Președintele SUA, inspirat de împăratul Napoleon Bonaparte
photo-collage.png - 2025-09-28T173605.203
Cum a răspuns Trump după ce Putin l-a consolat că nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Mesajul neașteptat pe care laureata Nobelului pentru Pace i l-a transmis lui Trump după ce a câștigat premiul
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie, diagnosticată cu cancer în stadiul patru, a renunțat la chimioterapie și a ales postul cu apă. Cum...
Cancan
Ninsoare, ploaie cu gheață și ger crâncen în București. Ce ne așteaptă în decembrie 2025, potrivit...
Fanatik.ro
Cum a ajuns să arate Rafael Nadal, la 10 luni de când s-a retras. „Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Afacerea de succes cu care Gică Hagi a dat lovitura se extinde spectaculos. Investiția care-i va aduce și mai...
Adevărul
Latura întunecată a celui mai faimos geniu al secolului XX. Amănuntele șocante despre cum se comporta cu...
Playtech
O nouă culoare la semafoare. Motivul pentru care a fost ales albul, ce semnifică în intersecţie UTILE...
Digi FM
Liz Hurley, strălucire de Hollywood într-o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior. Vedeta de 60 de ani...
Digi Sport
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
Pro FM
Au fost căsătoriți zece ani. Ce crede azi Jennifer Lopez despre tatăl copiilor ei. Reacția ei, emoționantă
Film Now
Channing Tatum, sincer despre perioada în care a fost stripper: "Era aproape ca un spectacol de clovni. Nu e...
Adevarul
Autostrada Sibiu - Făgăraș prinde contur. Punctul sensibil al drumului de la poalele Făgărașului
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj tăios: Procesele pentru bani în plus la grupe de muncă nu au șanse
Digi FM
Michael Douglas, topit după soția lui și la 25 de ani de la nuntă: "Sunt înnebunit după ea"
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Modul în care îți hrănești îi poate schimba sănătatea. Câte mese pe zi îi asigură energie și o viață mai...
Film Now
Jennifer Aniston spune că divorțul părinților a fost atât de urât, încât ea a ajuns să fie un „pion”. S-au...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu