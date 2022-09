Micky Dolenz, singurul membru supraviețuitor din The Monkees, o trupă de pop-rock de mare succes în anii 1960, a anunțat de curând că dă în judecată FBI pentru a avea acces la toate înregistrările pe care agenția le-ar putea avea despre el și colegii lui de la The Monkees, dar ei nu au fost singurele celebrități care au atras atenția agenților federali de-a lungul anilor, relatează CNN.

Trupa The Monkees a fost investigată de FBI pentru presupuse activități împotriva războiului din Vietnam în 1967. Totul a pornit de la un concert în care artiștii au afișat imagini și mesaje de protest față de conflict. Mike Dolenz și colegii săi de trupă Mike Nesmith, Davy Jones și Peter Tork ar fi fost investigați și în legătură cu o altă chestiune, neprecizată. O parte din dosarul FBI referitor la The Monkees a fost desecretizat în urmă cu 10 ani, dar, Dolenz, acum în vârstă de 77 de ani, vrea să vadă dosarul complet și să afle despre ce a fost vorba.

The Monkees au avut patru albume pe locul 1 în 1967. În plus, băieții au fost protagoniștii unui popular sitcom care a fost difuzat între 1966 și 1968.

Printre alte vedete care au avut dosare legate de activități politice se numără regretatul cântăreț John Denver. Apariția sa la un miting anti-război în 1971, plus consumul de droguri despre care vorbește în autobiografia sa din 1994, l-au plasat în vizorul FBI.

Agenții FBI au monitorizat-o și pe o celebră activistă, Helen Keller. Era surdă și oarbă , dar era socialistă, ceea ce era considerat periculos la începutul secolului XX.

O legendă a baseball-ului american, Jackie Robinson, a avut dosar la FBI care conținea informații despre activitatea sa în domeniul drepturilor civile și suspiciuni că ar fi avut legături cu o organizație comunistă.

Legendarul John Lennon și soția sa Yoko Ono au fost, de asemenea, vizați de un dosar FBI. Artistul din The Beatles era binecunoscut pentru poziția sa anti-război.

Celebra Marilyn Monroe a avut și ea dosar, în parte din cauza unuia dintre soții ei. FBI-ul îl suspecta pe dramaturgul și scenaristul Arthur Miller, care a fost căsătorit cu Monroe între 1956 și 1961, că ar fi fost comunist.

Rapperii Christopher Biggie Smalls Wallace, cunoscut sub numele de scenă The Nototrious B.I.G., Tupac Shakur și Russell Tyrone Jones, cunoscut sub numele de scenă Ol' Dirty Bastard din trupa Wu Tang Clan, au avut și ei dosare la FBI. Toți sunt morți în prezent, primii doi în urma unor incidente violente, al treilea din cauza unei supradoze.

Poate suna spectaculos, dar și fondatorului Apple, Steve Jobs, i s-a deschis un dosar. Trebuia verificat atunci când a fost luat în considerare pentru o posibilă numire în Consiliul pentru comerț internațional al președintelui SUA, în 1991.

Pe de altă parte, FBI a întocmit dosare despre unele celebrități nu din cauza activităților lor, ci a acțiunilor altora.

Dosarul regretatei cântărețe Whitney Houston include informații despre o presupusă tentativă de șantaj împotriva ei și despre obsesia anumior fani, care îi trimiteau scrisori și casete.

Și prințesa Diana a avut două dosare clasate la FBI, unul referitor la amenințări la adresa ei și a prințului Charles pe vremea când erau căsătoriți, iar celălalt la probleme de securitate legate de călătoria ei din 1989 în SUA.

Biroul Federal de Investigații este agenția de informații a SUA care se ocupă de securitatea internă.

