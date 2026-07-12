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Marco Rubio vs JD Vance. Ce spun casele de pariuri în privința succesorului lui Donald Trump la Casa Albă

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JD Vance, Donald Trump, Marco Rubio
Foto: Profimedia
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La casele de pariuri se fac deja predicții cu privire la cine va câștiga alegerile din Statele Unite din 2028. Sau măcar cine va fi candidatul desemnat de Partidul Republican.

Acest lucru survine la doar câteva zile după ce președintele Trump și-a lăudat secundul, spunând: „JD arată grozav, nu-i așa?”, referindu-se la următoarele alegeri prezidențiale. La fel de bine, se pare, arată și Marco Rubio, informează The Express.

Pariorii își pun acum speranțele în secretarul de stat Marco Rubio pentru a-i succeda lui Donald Trump în 2028, în locul vicepreședintelui JD Vance

Conform popularului site de predicții Kalshi, Rubio are acum o probabilitate de 18% de a ocupa Biroul Oval în 2028, un ușor avantaj față de Vance, care se estimează că are o probabilitate de 17%.

Aceasta vine la doar câteva zile după ce președintele Trump și-a lăudat secundul, spunând: „JD arată grozav, nu-i așa?”, referindu-se la următoarele alegeri prezidențiale, potrivit unei surse familiarizate cu gândirea sa.

Axios a fost primul care a relatat despre sursa din interior care a dezvăluit gândirea actuală a președintelui Trump

„JD își merită locul, iar Trump vede asta”, a declarat un consilier senior al lui Trump pentru Axios, adăugând că Rubio „oricum nu intenționa să candideze, iar acum ar fi și mai puțin probabil să o facă”.

La începutul acestei luni, Associated Press — citând consilieri anonimi de la Casa Albă — a relatat că Rubio este dispus să se retragă dacă Vance va obține nominalizarea republicană peste doi ani.

Cele două personalități publice provin din medii foarte diferite și au niveluri diferite de experiență politică. Rubio este din Florida și s-a născut într-o familie de imigranți cubanezi. În timpul celor mulți ani petrecuți în Senatul SUA, s-a concentrat în principal pe țările din America Latină.

Vance are mult mai puțini ani de experiență în politica americană. Născut în Midwestul american, a servit în Corpul Pușcașilor Marini ai SUA și, ulterior, a lucrat în Senat doar doi ani înainte ca președintele să-l aleagă drept candidat la vicepreședinție pentru alegerile din 2024.

Oficialii administrației Trump au negat cu tărie rivalitatea percepută între Vance și Rubio, în ciuda diferențelor marcante în abordările lor privind politica externă.

„De ce mass-media tradițională este atât de obsedată să încerce să-l pună pe vicepreședintele Vance în opoziție cu secretarul de stat Rubio, chiar dacă nu există niciun conflict între ei? Există o singură echipă – echipa președintelui Trump. Întreaga administrație susține pe deplin eforturile sale de a se asigura că Iranul nu va obține niciodată arme nucleare”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly.

Purtătoarea de cuvânt a afirmat, de asemenea, că „Rubio și întreaga administrație sunt 100% în deplină armonie cu președintele Trump”.

În timp ce Vance a criticat fără încetare bombardamentele Israelului asupra cartierelor rezidențiale din Liban, în ciuda riscurilor pe care le prezintă pentru un potențial acord de pace între Iran și SUA, Rubio a păstrat tăcerea cu privire la această situație și nu face decât să-și exprime sprijinul pentru aliatul SUA.

Mai mult, fostul diplomat american Ian Kelly a remarcat public o rivalitate perceptibilă între cei doi oficiali ai administrației Trump, care par să vizeze amândoi nominalizarea republicană.

Editor : Sebastian Eduard

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