Live TV

Video Melania Trump a explicat ce răspuns a primit de la Vladimir Putin în privința copiilor ucraineni răpiți

Data publicării:
Vladimir Putin și Melania Trump
Foto: Guliver/GettyImages
Din articol
Deportarea copiilor ucraineni în Rusia Scrisoarea Melaniei Trump către Putin și impactul acesteia

Prima-doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a dezvăluit, într-un interviu acordat Fox Business, răspunsul pe care l-a primit de la președintele rus Vladimir Putin cu privire la cererea sa de a-i returna pe copiii ucraineni.

Melania Trump a declarat că Putin a reacționat la scrisoarea sa, în care a cerut reunificarea copiilor ucraineni și ruși cu părinții lor. De asemenea, ea a menționat că reprezentantul său menține în prezent contactul regulat cu partea rusă pe această temă, potrivit RBC.

Melania Trump a indicat că a primit o scrisoare de la Putin și că reprezentantul ei continuă să colaboreze cu oficialii ruși pentru a lucra la reunirea copiilor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ea a subliniat că problema este deosebit de importantă pentru ea și că cea mai valoroasă parte a acestei munci este să vadă fericirea copiilor și a părinților lor după reunificare.

Ea a adăugat că toată lumea își dorește să fie alături de propriii copii și și-a exprimat speranța că va putea în curând să anunțe un succes major în acest demers.

Deportarea copiilor ucraineni în Rusia

Deportarea copiilor din Ucraina după începerea invaziei la scară largă a Rusiei a devenit unul dintre motivele pentru care Curtea Penală Internațională de la Haga a emis mandate de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin și al comisarului rus pentru drepturile copilului, Maria Lvova-Belova.

De la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei în februarie 2022, Rusia a luat cu forța peste 19.500 de copii din Ucraina. Puțin peste o mie au fost returnați în patria lor, în timp ce restul rămân sub control rus sau în condiții de deportare, potrivit Kievului.

Scrisoarea Melaniei Trump către Putin și impactul acesteia

În iulie, prima-doamnă a SUA i-a trimis o scrisoare lui Vladimir Putin, în care îndemna la protejarea copiilor ucraineni care fuseseră deportați în Rusia. Aceasta a deschis un canal de comunicare cu Kremlinul pentru a facilita întoarcerea copiilor în Ucraina.

În decembrie, șapte copii ucraineni au fost returnați din Rusia în Ucraina, un rezultat facilitat cu implicarea Melaniei Trump.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bancnote de 100 de lei
1
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
vladimir-putin-karin-kneissl
3
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
4
Grindeanu bagă miniștrii PSD în ședință, după ce Bolojan a înaintat varianta unui guvern...
ID292479_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu...
Traian Băsescu, reacție tranșantă după decizia în cazul Ana Maria Bărbosu
Digi Sport
Traian Băsescu, reacție tranșantă după decizia în cazul Ana Maria Bărbosu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
kaja kallas face declaratii
UE a pregătit al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat când va intra în vigoare
Donald Trump și Melania
La Washington a avut loc premiera documentarului „Melania”. Donald Trump: „Nu știu dacă e ceva de care să fiu încântat”
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
Kremlinul îl critică pe Zelenski pentru că nu a răspuns invitației de a se întâlni cu Putin la Moscova
donald trump
Trump susține că l-a convins pe Putin să nu mai atace Ucraina timp de o săptămână. „L-am rugat personal”. Zelenski mulțumește
profimedia-1004238930
Friedrich Merz exclude o aderare a Ucrainei la UE în 2027. Argumentele invocate de cancelarul german
Recomandările redacţiei
Președintele Nicușor Dan.
Ce răspuns a dat Nicușor Dan la întrebarea: „Ar trebui România să se...
Donald Trump și mai mulți lideri europeni
Paradoxul reînarmării Europei: De ce tocmai țările care se tem cel...
Digi 24_2026_01_30_09_05_51
Schema Nordis, într-un complex imobiliar din Ilfov: prejudiciu de...
sediu anaf
ANAF a anunțat condițiile pentru microîntreprinderi în 2026: cine...
Ultimele știri
Trump dă în judecată Fiscul și Trezoreria. Liderul SUA cere despăgubiri-record după ce declarațiile sale fiscale au devenit publice
Un comedian german a încercat să ridice un steag al Statelor Unite în capitala Groenlandei, Nuuk. Reacția autorităților locale
Alertă în județul Vâlcea. Un drum a fost închis circulației, după o alunecare de teren care a afectat șoseaua
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna februarie 2026. Leii sunt în centrul atenției, Vărsătorii încep o transformare ce se întinde pe...
Cancan
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii
Fanatik.ro
Cristela Georgescu câștigă procesul cu ANRP. Statul român, obligat să deblocheze despăgubirile cerute de...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Gigi Becali, exploziv la adresa lui Elias Charalambous după FCSB – Fenerbahce 1-1: „De trei ani are fața...
Adevărul
Tot mai mulți români cumpără locuințe în Emiratele Arabe Unite, atrași de impozitul zero pe proprietate
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
Un câștigător de loterie în vârstă de 80 de ani a construit un imperiu al drogurilor de sute de milioane de...
Digi Sport
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile...
Pro FM
Cine e în spatele Lolitei Cercel, artista AI care a iscat dezbateri aprinse: "Am creat-o așa cum un scriitor...
Film Now
Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, apariție rară alături de cei trei copii. Gemenele cuplului s-au...
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este...
Newsweek
Victorie pentru pensionari. Eliminarea CASS la pensiile peste 3.000 lei, la Înalta Curte. Ce șanse sunt?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Natalie Portman, critici dure la adresa Oscarurilor din 2026: „Regizoarele sunt ignorate. Mai avem mult de...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN