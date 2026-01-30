Prima-doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a dezvăluit, într-un interviu acordat Fox Business, răspunsul pe care l-a primit de la președintele rus Vladimir Putin cu privire la cererea sa de a-i returna pe copiii ucraineni.

Melania Trump a declarat că Putin a reacționat la scrisoarea sa, în care a cerut reunificarea copiilor ucraineni și ruși cu părinții lor. De asemenea, ea a menționat că reprezentantul său menține în prezent contactul regulat cu partea rusă pe această temă, potrivit RBC.

Melania Trump a indicat că a primit o scrisoare de la Putin și că reprezentantul ei continuă să colaboreze cu oficialii ruși pentru a lucra la reunirea copiilor.

Ea a subliniat că problema este deosebit de importantă pentru ea și că cea mai valoroasă parte a acestei munci este să vadă fericirea copiilor și a părinților lor după reunificare.

Ea a adăugat că toată lumea își dorește să fie alături de propriii copii și și-a exprimat speranța că va putea în curând să anunțe un succes major în acest demers.

Deportarea copiilor ucraineni în Rusia

Deportarea copiilor din Ucraina după începerea invaziei la scară largă a Rusiei a devenit unul dintre motivele pentru care Curtea Penală Internațională de la Haga a emis mandate de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin și al comisarului rus pentru drepturile copilului, Maria Lvova-Belova.

De la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei în februarie 2022, Rusia a luat cu forța peste 19.500 de copii din Ucraina. Puțin peste o mie au fost returnați în patria lor, în timp ce restul rămân sub control rus sau în condiții de deportare, potrivit Kievului.

Scrisoarea Melaniei Trump către Putin și impactul acesteia

În iulie, prima-doamnă a SUA i-a trimis o scrisoare lui Vladimir Putin, în care îndemna la protejarea copiilor ucraineni care fuseseră deportați în Rusia. Aceasta a deschis un canal de comunicare cu Kremlinul pentru a facilita întoarcerea copiilor în Ucraina.

În decembrie, șapte copii ucraineni au fost returnați din Rusia în Ucraina, un rezultat facilitat cu implicarea Melaniei Trump.

Editor : Ș.R.