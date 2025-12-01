Mesajul președintelui SUA Donald Trump de Ziua Națională: „Apreciez rolul de lider al României în cadrul NATO”

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis, luni, cu ocazia Zilei Naționale a României, „cele mai bune urări în numele poporului Statelor Unite”. „Apreciez rolul de lider al României în cadrul NATO și ca pilon al securității regionale și încurajez continuarea acestui rol în promovarea stabilității în regiunea Mării Negre”, mai transmite acesta.

„Stimate domnule președinte:

Am onoarea de a transmite cele mai bune urări în numele poporului Statelor Unite, cu ocazia sărbătoririi celei de-a 107-a aniversări a Zilei Naționale pe 1 decembrie.

Statele Unite și România împărtășesc un parteneriat puternic și în continuă creștere, bazat pe interese strategice axate pe securitate, cooperare energetică și comerț. Apreciez rolul de lider al României în cadrul NATO și ca pilon al securității regionale și încurajez continuarea acestui rol în promovarea stabilității în regiunea Mării Negre. Pe baza acesteia, ne așteptăm să extindem oportunitățile de comerț, investiții și inovare care vor stimula economiile noastre. Diplomația noastră cetățenească de durată rămâne piatra de temelie a acesteia alianțe dinamice.

Pe măsură ce administrația mea lucrează pentru a face America mai sigură, mai puternică și mai prosperă, doresc să construiesc pe baza relației noastre strânse și a istoriei comune.

Cu sinceritate,

Donald J. Trump”, arată mesajul președintelui SUA.

