Netanyahu îl acuză pe primarul New Yorkului că „incită la ură” după ce a fost amenințat cu arestarea: „Încearcă să învrăjbească”

Benjamin Netanyahu a declarat că Zohran Mamdani, primarul orașului New York, „incită la ură” prin faptul că îl numește pe prim-ministrul israelian „criminal de război” care ar trebui arestat pentru războiul purtat de Israel în Gaza, în cazul în care acesta ar vizita orașul cu ocazia Adunării Generale a Națiunilor Unite, relatează The Guardian.

Duminică, Netanyahu a declarat că intenționează să se afle la New York în septembrie pentru a lua cuvântul în cadrul reuniunii anuale a liderilor mondiali de la ONU, în ciuda sugestiei primarului conform căreia nu este binevenit. Mamdani a afirmat miercuri că, deși orașul New York nu are autoritatea legală de a executa un mandat de arestare emis de cea mai importantă instanță internațională pentru crime de război, el a încurajat guvernul federal să facă acest lucru.

„Ar trebui să fie primarul tuturor newyorkezilor – evrei, creștini, musulmani, toată lumea”, a declarat Netanyahu în cadrul emisiunii Sunday Morning Futures de la Fox News, prezentată de Maria Bartiromo. „Dar încearcă să învrăjbească un grup împotriva celuilalt”.

Prim-ministrul a devenit o figură din ce în ce mai controversată pe fondul războiului purtat de Israel în Gaza, declanșat de atacul mortal din 7 octombrie 2023 asupra sudului Israelului, comis de militanții Hamas. De asemenea, Israelul s-a alăturat Statelor Unite în declanșarea războiului împotriva Iranului la 28 februarie, înainte de a lansa o invazie terestră în sudul Libanului, ca răspuns la atacurile armate ale grupării Hezbollah, susținută de Iran.

Duminică, Netanyahu a calificat acuzațiile de crime de război aduse împotriva sa de Curtea Penală Internațională (CPI) drept „falsificate”. El a făcut referire la acuzațiile de hărțuire sexuală aduse procurorului-șef al CPI, care a fost demis din funcție vineri, și a afirmat că mandatul de arestare reprezintă o încercare de a distrage atenția.

Biroul lui Mamdani nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii primită duminică.

Netanyahu a mai declarat duminică că este îngrijorat de faptul că sprijinul politic pentru Israel din SUA, care odinioară era bipartizan, este în pericol, mai ales pe fondul divizării democraților progresiști și de extremă stânga, aliniați cu aripa Mamdani a partidului.

De asemenea, el a tras un semnal de alarmă cu privire la creșterea antisemitismului în SUA și în alte țări occidentale, afirmând că, atunci când discută cu oamenii din New York, orașul care găzduiește a doua cea mai mare populație evreiască din lume, „evreii se simt foarte incomod”.

„Și cred că e greșit”, a spus el. „Toată treaba asta e greșită”.

Pe parcursul campaniei sale electorale pentru alegerile din 2025 pentru funcția de primar, Mamdani a declarat că va încerca să dispună poliției orașului să execute mandatul de arestare emis de CPI în legătură cu rolul lui Netanyahu în războiul din Gaza.

„Vreau să fiu la fel de clar: Benjamin Netanyahu nu este binevenit în New York, la fel cum nu este binevenit niciun alt criminal de război care se află în libertate”, a declarat el miercuri, într-un mesaj video.

El le-a spus newyorkezilor că le înțelege frustrarea și că manifestările de protest sunt ceva ce orașul va „respecta întotdeauna”.

Curtea cu sediul la Haga i-a acuzat pe Netanyahu, pe fostul său ministru al apărării și pe defunctul lider al Hamas de crime împotriva umanității. Ministerul Sănătății din teritoriile palestiniene afirmă că peste 73.000 de persoane au fost ucise în cadrul ofensivei israeliene – aproximativ jumătate dintre acestea fiind femei și copii. Aproximativ 1.200 de persoane, majoritatea civili, au fost ucise în atacul inițial al Hamas asupra Israelului.

Luni, președintele american Donald Trump i-a transmis lui Netanyahu, într-o postare pe rețelele sociale, că acesta „nu va fi arestat, sub nicio formă, în niciun fel, cât timp se află în Statele Unite ale Americii”.

Netanyahu este așteptat luni la Washington DC pentru a se întâlni cu Trump și a participa la slujba de înmormântare a lui Lindsey Graham, fostul senator republican.

Graham, un susținător fervent al politicii de apărare și un susținător ferm al Israelului, a decedat subit pe 11 iulie, probabil în urma unei rupturi de aortă. Netanyahu l-a descris drept un „mare patriot” și unul dintre „cei mai mari prieteni” ai Israelului.

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Editor : A.M.G.