Banca Mondială: Cutremurele devastatoare din Venezuela au produs pagube de aproape 20 de miliarde de dolari

Dublul seism care s-a produs pe 24 iunie în Venezuela a provocat pagube fizice directe în valoare de 19,6 miliarde de dolari americani, dar costul lucrărilor de reconstrucţie ar putea fi dublu şi chiar mai mare, a informat Banca Mondială, într-o evaluare preliminară publicată joi, transmite Reuters.

Potrivit cifrelor oficiale, cel puţin 5.278 de persoane şi-au pierdut viaţa după cutremurele cu magnitudini de 7,2 şi de 7,5 care au devastat nordul acestei ţări, distrugând clădiri rezidenţiale, infrastructură şi clădiri nerezidenţiale în nordul Venezuelei, inclusiv capitala Caracas. Guvernul estimează că aproape 17.000 de persoane au fost rănite şi aproape 18.000 au rămas fără adăpost.

Acest dezastru, cel mai grav cutremur cu care s-a confruntat Venezuela din 1812, a avut loc într-un moment în care condiţiile socio-economice erau deja precare, cu o rată a sărăciei de peste 76%, a subliniat Banca Mondială. Aproximativ 7,9 milioane de oameni au părăsit ţara din 2015.

BM: Reconstruirea ar putea costa aproape 50 de miliarde de dolari

„Cutremurul a provocat pagube fizice directe în valoare estimată de 19,6 miliarde de dolari, o cifră uimitoare pentru orice economie şi care necesită un răspuns coordonat”, a declarat Susana Cordeiro Guerra, vicepreşedintele Băncii Mondiale, responsabilă pentru regiunea America Latină şi Caraibe.

„Fără investiţii suplimentare, impactul negativ asupra capacităţii productive şi a nivelului de trai va încetini redresarea”, a spus Susana Cordeiro Guerra.

Estimarea Băncii Mondiale nu include şi costurile unei reconstrucţii care să conducă la îmbunătăţiri structurale sau modernizarea tipului de construcţie. Aceste costuri, inclusiv curăţarea molozului, ar putea fi de două până la două ori şi jumătate mai mari decât costurile de înlocuire, ceea ce ar putea duce factura totală la aproape 50 de miliarde de dolari.

De asemenea, estimarea nu include pierderile economice directe, fiind aşteptată o reducere a ofertei de forţă de muncă de ordinul a 1% în acest an.

Aproape jumătate din pagube au fost înregistrate la locuinţe

Banca Mondială a subliniat că lucrează cu Guvernul venezuelean, Banca Interamericană de Dezvoltare şi Banca de Dezvoltare a Americii Latine (CAF) la o evaluare mai cuprinzătoare a costurilor de redresare şi reconstrucţie ale Venezuelei. Astfel de studii durează de obicei luni de zile, în timp ce evaluările rapide de tip Estimarea Globală Rapidă a Daunelor (GRADE) se efectuează în câteva săptămâni.

Evaluarea Băncii Mondiale a arătat că 47% din daune s-au produs în rândul clădirilor rezidenţiale, 27% în infrastructură şi 26% în clădiri nerezidenţiale.

Instituţia financiară internaţională a estimat că ritmul reconstrucţiei va fi un factor decisiv în modelarea redresării economice şi a rezultatelor sociale ale ţării. Fără investiţii publice şi private mai mari, capacitatea productivă şi PIB-ul Venezuelei vor rămâne probabil sub nivelurile de dinainte de cutremur cel puţin până în 2036, a avertizat BM.

Noi împrumuturi s-ar adăuga datoriilor şi aşa mari ale Venezuelei, dar ar putea alimenta o creştere mai puternică, ceea ce ar consolida treptat poziţia fiscală a ţării, arată raportul Băncii Mondiale.

Editor : Ana Petrescu