Noile recomandări nutriționale din SUA: un consum mai mare de proteine și mai puține alimente procesate. Ce spun experții

Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a prezentat miercuri noile recomandări nutriționale care îndeamnă americanii să consume mai multe proteine și să limiteze consumul de alimente foarte procesate și zahăr adăugat, scrie BBC News.

Ghidurile, care sunt publicate la fiecare cinci ani de către Departamentul Agriculturii și Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale, sugerează, de asemenea, consumul a trei porții de produse lactate integrale pe zi și relaxarea restricțiilor privind băuturile alcoolice.

Ghidurile constituie baza programelor federale de nutriție, inclusiv a programelor de alimentație școlară, iar noile ghiduri au primit recenzii mixte din partea experților.

„Mesajul meu este clar: consumați alimente naturale”, a declarat Kennedy miercuri, în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă.

În ansamblu, recomandările încurajează consumul de proteine, lactate integrale, cereale integrale bogate în fibre, fructe și legume, evitând în același timp zaharurile și alimentele foarte procesate, inclusiv gustările preambalate, cum ar fi chipsurile, biscuiții și bomboanele.

Accentul pus pe lactatele integrale marchează o schimbare față de recomandările anterioare, care sugerau consumul de lactate cu conținut redus de grăsimi sau fără grăsimi pentru a ajuta americanii să limiteze consumul de grăsimi saturate.

Se recomandă gătitul cu uleiuri precum uleiul de măsline, dar se sugerează seul de vită ca opțiune alternativă – una dintre preferatele lui Kennedy, care are un conținut ridicat de grăsimi saturate.

Noile recomandări au modificat și limitele zilnice de consum de alcool, care erau de maximum un pahar pe zi pentru femei și două pentru bărbați. În schimb, acum americanilor li se recomandă să bea „mai puțin alcool pentru o sănătate generală mai bună”, fără limite specifice.

Recomandările sugerează că unele persoane ar trebui să evite complet alcoolul, inclusiv femeile însărcinate, persoanele care se recuperează după o tulburare legată de consumul de alcool sau care se luptă să-și controleze consumul și cele care iau medicamente pentru care consumul de alcool ar putea avea efecte negative.

Modificările generale au fost salutate de unii experți medicali, inclusiv de Asociația Medicală Americană, care a criticat o serie de măsuri luate de Kennedy de la preluarea funcției.

Președintele asociației a aplaudat recomandarea de a limita consumul de alimente foarte procesate, băuturi îndulcite cu zahăr și excesul de sodiu, care „alimentează bolile de inimă, diabetul, obezitatea și alte boli cronice”.

„Ghidul afirmă că alimentele sunt medicamente și oferă îndrumări clare pe care pacienții și medicii le pot folosi pentru a îmbunătăți sănătatea”, a declarat Bobby Mukkamala într-un comunicat.

Însă alți experți în nutriție au criticat alte elemente ale noului ghid, inclusiv recomandarea consumului de carne roșie și produse lactate cu conținut ridicat de grăsimi.

Marion Nestle, fost profesor de nutriție la Universitatea din New York, a declarat că sugestia de a consuma mai multe proteine „nu are sens”, deoarece, potrivit ei, americanii consumă deja suficiente proteine.

„Cu excepția sfatului excelent de a reduce consumul de alimente foarte procesate, care nu erau foarte răspândite pe atunci, aceste recomandări ne duc înapoi la dieta din anii 1950, când toată lumea consuma multă carne și lactate și nu se preocupa prea mult de legume, iar bolile de inimă erau foarte răspândite”, a spus ea.

Asociația Americană a Inimii a declarat într-un comunicat că salută includerea mai multor recomandări, cum ar fi accentul pus pe consumul mai multor legume, fructe și cereale integrale.

Dar a adăugat: „Suntem îngrijorați că recomandările privind condimentarea cu sare și consumul de carne roșie ar putea determina în mod involuntar consumatorii să depășească limitele recomandate pentru sodiu și grăsimi saturate, care sunt principalii factori care determină bolile cardiovasculare”.

În campania electorală, Kennedy s-a angajat să combată obezitatea și bolile cronice, una dintre principalele sale preocupări.

De la preluarea mandatului, el a încercat să limiteze utilizarea coloranților alimentari artificiali, aducând în același timp schimbări radicale în politica SUA privind vaccinurile, care au trezit îngrijorarea experților în domeniul sănătății.

