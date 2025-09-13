O fabrică de baterii din SUA va întârzia începerea producției, după ce autoritățile au arestat sute de imigranți

O fabrică de baterii din statul Georgia, construită printr-un parteneriat între Hyundai Motor şi LG Energy Solution, va înregistra o întârziere de cel puţin două-trei luni în demararea producţiei, după ce săptămâna trecută a fost vizată de cel mai mare raid al Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, transmite Reuters.

Aproximativ 475 de muncitori, dintre care peste 300 sud-coreeni, au fost arestaţi pentru suspiciuni privind statutul lor de imigraţie.

Directorul general al Hyundai, Jose Munoz, a declarat că a fost surprins de acţiune şi a subliniat că majoritatea angajaţilor vizaţi proveneau de la furnizorii LG, nu de la Hyundai.

Fabrica, parte a unui complex de 7,6 miliarde de dolari destinat producţiei de modele electrice, trebuia să devină operaţională la finalul acestui an.

Munoz a precizat că Hyundai va apela la alte uzine pentru aprovizionarea cu baterii până la pornirea producţiei, inclusiv la unitatea din Georgia pe care o deţine împreună cu SK On.

Între timp, guvernele din Coreea de Sud şi SUA discută stabilirea unui program de vize pentru muncitorii specializaţi necesari în construcţia unor astfel de fabrici.

