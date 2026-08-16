Agenții americani de imigrație din ICE vor fi echipați cu mănuși care administrează șocuri electrice

Agenții Serviciului pentru Imigrație și Vamă al SUA (ICE) ar putea primi în curând mănuși capabile să administreze șocuri electrice de până la 380 de volți. Departamentul pentru Securitate Internă intenționează să aloce până la 20 de milioane de dolari pentru achiziționarea dispozitivelor, planul stârnind îngrijorarea organizațiilor pentru drepturile civile.

ICE intenționează să cheltuiască până la 20 de milioane de dolari pentru achiziționarea dispozitivului Generated Low Output Voltage Emitter (GLOVE), potrivit unei note publicate luni de Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (DHS). Mănușile pot furniza o tensiune de până la 380 de volți, de aproximativ trei ori mai mare decât cea a unei prize standard din SUA.

„ICE evaluează constant nevoile agenților noștri de pe teren pentru a se asigura că aceștia dispun de instrumentele și echipamentele necesare pentru a aresta și îndepărta în siguranță din țara noastră imigranții ilegali cu antecedente penale”, a transmis DHS într-o declarație pentru BBC.

„Fiecare decizie este luată în urma unei analize atente și este verificată corespunzător pentru a ne asigura că orice tehnologie utilizată de ICE respectă toate politicile și standardele aplicabile forțelor de ordine”, a adăugat instituția. Compliant Technologies LLC, compania care produce mănușile, a declarat pentru BBC că nu poate comenta în legătură cu vânzarea.

Cum funcționează dispozitivele GLOVE

Dispozitivele GLOVE sunt activate prin apăsarea unui buton pentru a administra șocuri și pot genera până la 30 de impulsuri pe secundă. Acestea sunt prevăzute și cu microprocesoare integrate care înregistrează activările. Compliant Technologies afirmă pe site-ul său că dispozitivele nu provoacă răni și sunt utilizate de numeroase agenții.

Un manual de utilizare publicat pe site-ul companiei recomandă evitarea folosirii dispozitivului asupra persoanelor în vârstă, copiilor mici, femeilor însărcinate și persoanelor cu dizabilități severe. De asemenea, recomandă ca un al doilea agent să fie prezent pentru a imobiliza persoana în timp ce mănușile sunt utilizate.

Manualul GLOVE precizează că dispozitivul trebuie să intre în contact cu pielea persoanei, dar poate funcționa și prin straturi subțiri de îmbrăcăminte atunci când acestea sunt ude.

Documentul precizează că utilizatorii ar trebui să urmeze cursuri de pregătire și să fie recertificați o dată la doi ani. De asemenea, aceștia trebuie să țină cont de experiența și nivelul lor de familiarizare cu tehnologia, de acțiunile și comportamentul persoanei vizate în interacțiunea cu agenții, precum și de raportul dintre riscuri și beneficii asociat „oricărui nivel de forță utilizat”.

„Nu este destinat să concureze cu sau să înlocuiască vreun instrument existent, ci să completeze armele și instrumentele existente în cadrul politicilor și TTP-urilor [tactici, tehnici și proceduri] unei agenții”, se arată în manual.

Potrivit notei DHS, dispozitivele GLOVE ar urma să fie utilizate de ofițerii și agenții din cadrul Homeland Security Investigations (HSI), structura care vizează organizațiile criminale transnaționale, și Enforcement and Removal Operations (ERO), responsabilă de arestarea, reținerea și deportarea persoanelor care încalcă legislația americană privind imigrația.

Unele agenții de aplicare a legii folosesc deja aceste mănuși, însă se crede că achiziția planificată de ICE ar fi cea mai mare comandă primită până în prezent de Compliant Technologies.

Organizațiile pentru drepturile civile trag un semnal de alarmă

Organizațiile pentru apărarea drepturilor civile, inclusiv American Civil Liberties Union (ACLU), și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu utilizarea acestor dispozitive de către forțele de ordine.

„ICE a demonstrat în ultimul an acestei țări că este dispus să ignore legea și că recurge prea repede la forță, cu consecințe devastatoare și, uneori, fatale atât pentru cetățeni, cât și pentru cei care nu sunt cetățeni”, a declarat Jenn Rolnick Borchetta, directoare adjunctă pentru probleme privind activitatea poliției în cadrul ACLU.

Agenția s-a confruntat cu o atenție sporită în urma unor decese produse în timpul operațiunilor de aplicare a legislației privind imigrația. Printre incidentele recente se numără împușcarea mortală a cetățeanului mexican Lorenzo Salgado Araujo în Texas, precum și moartea cetățeanului columbian Johan Sebastián Durán Guerrero în timpul unei operațiuni privind imigrația desfășurate în Maine.

ICE se află, de asemenea, sub presiune pentru a pune în aplicare politica de deportări a președintelui Donald Trump, care include atingerea unei ținte zilnice privind numărul de arestări.

„Acum, ei [agenții ICE] ar putea fi echipați cu un dispozitiv care le permite să administreze un șoc electric cu mâna, prin simpla apăsare a unui mic buton, într-un mod care ar putea trece neobservat de cei care privesc”, a spus Borchetta. „A le oferi agenților pentru imigrație un mijloc ascuns de a provoca dureri cumplite este o rețetă pentru și mai mult rău făcut publicului și pentru și mai puțină responsabilizare.”

Editor : M.I.