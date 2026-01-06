O „piatră de temelie” a apărării SUA și Europei. Lockheed anunță că intenționează să crească dramatic producția de rachete Patriot

Lockheed Martin intenționează să intensifice dramatic producția de interceptoare de rachete Patriot, cu scopul de a-și tripla producția anuală la 2.000 de unități, a anunțat, marți, contractorul din domeniul apărării, potrivit Business Insider.

Lockheed a declarat că a ajuns la un acord cu Departamentul Apărării al SUA pentru a „accelera rapid” producția și livrarea interceptoarelor sale de rachete PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) pe o perioadă de șapte ani.

Noul acord va crește capacitatea anuală de producție a interceptoarelor PAC-3 sau Patriot Advanced Capability de la aproximativ 600 la 2.000. Acestea vor fi apoi livrate forțelor americane, aliate și partenere.

Cererea globală de sisteme de apărare aeriană și interceptoare eficiente a crescut vertiginos în ultimii ani, ca răspuns la atacurile masive cu rachete observate în războiul în curs al Rusiei împotriva Ucrainei și în conflictele din Orientul Mijlociu. Sistemul de apărare aeriană MIM-104 Patriot, fabricat în America, a fost în centrul ambelor.

Sistemul de rachete sol-aer a servit drept coloană vertebrală a apărării Ucrainei împotriva atacurilor cu rachete rusești, funcționând ca strat superior al unei rețele de apărare aeriană susținută în mare parte de tehnologie occidentală. Iar armata americană s-a bazat pe rachetele Patriot pentru a intercepta atacurile iraniene.

Rata ridicată de cheltuieli pentru interceptoarele Patriot din ultimii ani a stârnit îngrijorări cu privire la viitoarele stocuri ale arsenalelor SUA și ale aliaților.

Jim Taiclet, președintele și directorul general al Lockheed, a declarat într-un comunicat că noua mobilizare „va crea o capacitate fără precedent pentru producția de rachete PAC-3 MSE, livrându-se la viteza cerută de națiunea și aliații noștri”.

Lockheed a declarat că a crescut producția de rachete PAC-3 MSE cu peste 60% în ultimii doi ani și a livrat 620 de interceptoare de rachete în 2025, o creștere de 20% față de 2024.

Antreprenorul furnizează interceptoarele PAC-3 către 17 țări. Acesta consideră varianta MSE o „piatră de temelie” a apărării antirachetă a SUA și Europei.

Pentagonul a declarat că acordul anunțat marți este rezultatul noii sale Strategii de Transformare a Achizițiilor, dezvăluită de secretarul Apărării, Pete Hegseth, în noiembrie și care prevede, printre alte priorități, creșterea capacității de producție pentru arme și muniții cheie.

Hegseth a declarat la vremea respectivă că Pentagonul va acorda companiilor contracte mai mari și mai lungi pentru „sisteme dovedite”, astfel încât acestea să poată investi mai mult în baza industrială de apărare.

Acordul-cadru anunțat marți „stabilește baza pentru negocierea unui contract de furnizare pe șapte ani” care va avea nevoie în continuare de aprobarea Congresului, a declarat Pentagonul.

„Acest acord-cadru marchează o schimbare fundamentală în modul în care extindem rapid producția de muniții și numărul de încărcătoare, precum și în modul în care colaborăm cu partenerii noștri din industrie”, a declarat Michael Duffey, subsecretarul apărării pentru achiziții și sustenabilitate, într-un comunicat.

