Live TV

O „piatră de temelie” a apărării SUA și Europei. Lockheed anunță că intenționează să crească dramatic producția de rachete Patriot

Data publicării:
Sistem Patriot
Sistem Patriot. Foto: Profimedia

Lockheed Martin intenționează să intensifice dramatic producția de interceptoare de rachete Patriot, cu scopul de a-și tripla producția anuală la 2.000 de unități, a anunțat, marți, contractorul din domeniul apărării, potrivit Business Insider.

Lockheed a declarat că a ajuns la un acord cu Departamentul Apărării al SUA pentru a „accelera rapid” producția și livrarea interceptoarelor sale de rachete PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) pe o perioadă de șapte ani.

Noul acord va crește capacitatea anuală de producție a interceptoarelor PAC-3 sau Patriot Advanced Capability de la aproximativ 600 la 2.000. Acestea vor fi apoi livrate forțelor americane, aliate și partenere.

Cererea globală de sisteme de apărare aeriană și interceptoare eficiente a crescut vertiginos în ultimii ani, ca răspuns la atacurile masive cu rachete observate în războiul în curs al Rusiei împotriva Ucrainei și în conflictele din Orientul Mijlociu. Sistemul de apărare aeriană MIM-104 Patriot, fabricat în America, a fost în centrul ambelor.

Sistemul de rachete sol-aer a servit drept coloană vertebrală a apărării Ucrainei împotriva atacurilor cu rachete rusești, funcționând ca strat superior al unei rețele de apărare aeriană susținută în mare parte de tehnologie occidentală. Iar armata americană s-a bazat pe rachetele Patriot pentru a intercepta atacurile iraniene.

Rata ridicată de cheltuieli pentru interceptoarele Patriot din ultimii ani a stârnit îngrijorări cu privire la viitoarele stocuri ale arsenalelor SUA și ale aliaților.

Jim Taiclet, președintele și directorul general al Lockheed, a declarat într-un comunicat că noua mobilizare „va crea o capacitate fără precedent pentru producția de rachete PAC-3 MSE, livrându-se la viteza cerută de națiunea și aliații noștri”.

Lockheed a declarat că a crescut producția de rachete PAC-3 MSE cu peste 60% în ultimii doi ani și a livrat 620 de interceptoare de rachete în 2025, o creștere de 20% față de 2024.

Antreprenorul furnizează interceptoarele PAC-3 către 17 țări. Acesta consideră varianta MSE o „piatră de temelie” a apărării antirachetă a SUA și Europei.

Pentagonul a declarat că acordul anunțat marți este rezultatul noii sale Strategii de Transformare a Achizițiilor, dezvăluită de secretarul Apărării, Pete Hegseth, în noiembrie și care prevede, printre alte priorități, creșterea capacității de producție pentru arme și muniții cheie.

Hegseth a declarat la vremea respectivă că Pentagonul va acorda companiilor contracte mai mari și mai lungi pentru „sisteme dovedite”, astfel încât acestea să poată investi mai mult în baza industrială de apărare.

Acordul-cadru anunțat marți „stabilește baza pentru negocierea unui contract de furnizare pe șapte ani” care va avea nevoie în continuare de aprobarea Congresului, a declarat Pentagonul.

„Acest acord-cadru marchează o schimbare fundamentală în modul în care extindem rapid producția de muniții și numărul de încărcătoare, precum și în modul în care colaborăm cu partenerii noștri din industrie”, a declarat Michael Duffey, subsecretarul apărării pentru achiziții și sustenabilitate, într-un comunicat.

Citește și:

Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate rachetele rusești Kinjal au fost interceptate

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Recep Tayyip Erdogan
1
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
2
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
3
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
polar bear mama
4
Un fenomen rar în Arctica îi uimește pe cercetători: O ursoaică polară a adoptat un pui
Radoslaw Sikorski
5
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul...
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Digi Sport
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
guvern 2
România primește echipamente militare de 10 milioane de dolari de la Lockheed Martin: dronă VXE30 și sisteme avansate pentru flota F-16
profimedia-0972900428
Unitățile germane care controlează sistemele Patriot din Polonia, activate vineri din cauza MiG-urilor Rusiei
avioane lupta F-35
Trump analizează posibilitatea vânzării de avioane F-35 către Arabia Saudită. Avertismentul Pentagonului
Sisteme de apărare antiaeriană Patriot.
Statele Unite au readus în Coreea de Sud bateriile Patriot mutate temporar în Orientul Mijlociu
Presser After Hybrid Meeting of The Volunteer Coalition - Paris
Volodimir Zelenski dezvăluie de câte sisteme de apărare aeriană mai are nevoie Ucraina pentru a putea opri atacurile rușilor
Recomandările redacţiei
harta moldova romania ucraina marea neagra
Ce presupune planul de securitate pentru Ucraina. Nicușor Dan: patru...
Bucharest,,Romania,-,September,2022:,C-27j,Spartan,Military,Transport,Aircraft
Nicușor Dan rămâne în această noapte la Paris. De ce nu poate...
France Russia Ukraine War
Concluzii după summitul Coaliției de Voință. Zelenski: Știm fiecare...
Capitala Nuuk, Groenlanda.
Trump și consilierii săi analizează variante pentru cumpărarea...
Ultimele știri
Cum vede Nicușor Dan discuţia despre suspendarea sa din funcţie: „Total neserioasă”
Siria și Israel au acceptat crearea unui grup comun de comunicare pentru dezamorsarea conflictului. Ce rol va juca administrația Trump
Procurorul general al Venezuelei acuză SUA de terorism și spune că tribunalul din New York nu are jurisdicție asupra lui Maduro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Fanatik.ro
Jaqueline Cristian a semnat cu un celebru brand! Reacția companiei la scurt timp după decizia sportivei...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Celebra campioană olimpică confirmă că nu mai are mult de trăit. E bolnavă de cancer, la doar 38 de ani. „Nu...
Adevărul
Cine este constructorul din Neamț fără niciun kilometru de autostradă care l-a învins pe Umbrărescu la...
Playtech
Sfântul Ion sau Sfântul Ioan? Cum spunem corect, de fapt?
Digi FM
Până când se ia Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Ce spune rânduiala Bisericii Ortodoxe
Digi Sport
"Sub nicio formă". Patronii barului din Elveția au decis să rupă tăcerea, la cinci zile de la tragedie
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Dronă rară de recunoaștere a Rusiei, dotată cu inteligență artificială, doborâtă de interceptoarele ieftine...
Newsweek
Pensie crescută după ce instanța a cerut să fie ajustată cu indicele de corecție de 1,41. E fără precedent
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...