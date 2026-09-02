Marco Rubio, despre acordarea licenței pentru rachetele Patriot Ucrainei: „Este vorba de armament extrem de sofisticat”

Obținerea unei licențe din partea SUA pentru producerea de rachete destinate sistemelor Patriot nu va însemna că producția va începe rapid în Ucraina, a afirmat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, în cadrul emisiunii „The Brian Kilmeade Show”, relatează UNN.

Washingtonul și Kievul negociază posibilitatea acordării Ucrainei unei licențe pentru producerea independentă de rachete destinate sistemelor Patriot. Cu toate acestea, potrivit secretarului de stat al SUA, chiar și după obținerea unei astfel de licențe, nu va fi posibilă asigurarea producției în anii următori.

„Această chestiune este discutată chiar în acest moment și, așa cum am spus deja, nu reprezintă o soluție imediată. Adică, creșterea producției, chiar și cu o licență, necesită mulți ani pentru construirea fabricilor. Este vorba de armament extrem de sofisticat, așa că problema se află în prezent în stadiul de negociere. Este posibil ca acest lucru să poată fi pus în practică, dar nu va rezolva problema pe termen scurt despre care se vorbește”, a explicat secretarul de stat american.

Declarația vine în contextul în care, la începutul lunii august, o sursă bine informată a afirmat pentru The Atlantic că producătorii americani ai sistemelor de rachete antiaeriene Patriot — companiile Raytheon și Lockheed Martin — se opun acordării Ucrainei a unei licențe pentru producția de rachete de interceptare.

De asemenea, un oficial american din domeniul apărării (aflat în Europa) şi un oficial NATO au afirmat pentru Associated Press că armata SUA se confruntă cu o penurie „mai mult decât critică” de interceptoare de rachete avansate în Europa, cauzată în mare parte de războiul preşedintelui Donald Trump cu Iranul.

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Editor : A.M.G.