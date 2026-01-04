Live TV

Papa Leon al XIV-lea a transmis un apel la depășirea violenței, după capturarea lui Nicolas Maduro de forțele americane

Pope Leo XIV during the last Jubilee audience in St. Peter's Square - Vatican
Papa Leon. Foto: Abaca Press / Profimedia
Apel anterior la dialog adresat administrației americane

Papa Leon al XIV-lea a transmis duminică, 4 ianuarie, un mesaj public de îngrijorare profundă față de situația din Venezuela, la scurt timp după ce președintele Nicolas Maduro a fost capturat de forțele Statelor Unite, în urma unei operațiuni militare desfășurate la Caracas.

„Privesc cu mare neliniște ceea ce se întâmplă în Venezuela. Binele poporului venezuelean trebuie să fie mai presus de orice interes politic sau strategic”, a scris Suveranul Pontif pe platforma X.

Liderul Bisericii Catolice a subliniat că actuala criză trebuie să ducă la renunțarea la violență și la identificarea unor soluții bazate pe dreptate, dialog și pace, adăugând că se roagă pentru țara sud-americană.

Apel anterior la dialog adresat administrației americane

Poziția Papei vine în contextul în care, cu aproximativ o lună înainte, acesta îl îndemnase pe președintele SUA, Donald Trump, să evite o intervenție armată în Venezuela.

Atunci, Suveranul Pontif a sugerat ca eventualele presiuni asupra regimului de la Caracas să se limiteze la instrumente diplomatice sau economice, nu la acțiuni militare.

Actualul Papă, ales în luna mai, este primul lider al Bisericii Catolice originar din Statele Unite.

Născut la Chicago sub numele de Robert Francis Prevost, Papa Leon al XIV-lea are însă o legătură puternică cu America Latină, unde a activat timp de aproape patru decenii ca preot și episcop în Peru.

Mesajul de prudență și apel la calm al Vaticanului este în contrast cu reacția liderului de la Casa Albă.

Donald Trump a salutat public capturarea lui Maduro, lăudând eficiența și forța operațiunii, afirmând într-o apariție televizată că a urmărit desfășurarea acesteia „ca pe un spectacol”.

CITEȘTE ȘI: LIVE TEXT Imagini cu Maduro, la New York. Cum vede un fost candidat la președinția SUA incursiunea în Venezuela: „Ilegală și nechibzuită”

