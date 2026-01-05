Live TV

Barry Pollack, fost avocat al lui Julian Assange, va fi apărător al lui Nicolas Maduro

Data publicării:
Barry Pollack speaks to the media during a press conference in Canberra, following Julian Assange's return to Australia after his dramatic release from Belmarsh Prison in London where he has spent five years, largely in solitary confinement, fighting extr
Barry Pollack Foto: Profimedia

Barry Pollack, un avocat din Washington care l-a reprezentat pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, îl va apăra şi pe liderul venezuelean răsturnat, Nicolas Maduro, într-un caz ce ar putea pune sub semnul întrebării cererile de imunitate ale liderilor străini, precum şi legalitatea capturării sale, relatează Reuters.

Luni, la prezentarea lui Maduro la tribunalul federal din Manhattan, Pollack a afirmat că anticipează ample dispute juridice cu privire la ceea ce a numit „răpirea militară” a lui Maduro, indicând că apărarea va argumenta că operaţiunea de sâmbătă a fost ilegală; Pollack ar putea susţine, de asemenea, că Maduro este imun la acuzaţii penale, în calitate de şef al unui guvern străin, notează Agerpres.

Ambele argumente se confruntă cu obstacole juridice. SUA nu l-au recunoscut pe Maduro drept lider al Venezuelei din 2019, după ce Maduro a revendicat victoria într-un scrutin pe care SUA şi alte ţări l-au considerat fraudulos, iar instanţele americane au refuzat, în general, să respingă urmăririle pe considerentul că un inculpat a fost adus ilegal în SUA.

Citește și:

VIDEO&FOTO „Sunt un președinte răpit. Sunt prizonier de război”. Nicolas Maduro, prima înfățișare în instanță. Când va fi audiat din nou

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
coada de masini pe autostrada
1
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
protestatari in iran
2
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
drapelele ue si sua
3
Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O...
oameni care se bucura in venezuela
4
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin
5
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
Digi Sport
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Delcy Rodriguez
Delcy Rodriguez a fost învestită de fratele ei ca preşedinte interimar al Venezuelei. Fiul lui Maduro, discurs de sprijin în parlament
profimedia-1062173480
SUA analizează o intervenție în Iran, în sprijinul protestatarilor (Jerusalem Post)
Nicolas Maduro surrounded by armed police during transfer to New York court
Avertisment ONU după capturarea lui Maduro de către SUA: „Nu există justificare pentru comiterea unui act de agresiune”
Recep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu trebuie să se cufunde în haos sau instabilitate”
SU-30MKV
Ce arme rusești ar putea obține SUA după căderea regimului din Venezuela
Recomandările redacţiei
G96vN4AXEAAIlq4
„Sunt un președinte răpit. Sunt prizonier de război”. Nicolas Maduro...
Medicii de familie nu mai pot prescrie rețete compensate. Foto Shutterstock
Ministrul Sănătății vorbește despre plata medicilor în funcție de...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
„Un avertisment, nu o insultă”: SUA își intensifică criticile la...
Dragoș Pîslaru
Dragoș Pîslaru, despre ținta României în 2026: Atragerea a minimum 15...
Ultimele știri
SUA au redus lista vaccinurilor recomandate copiilor. Covid și hepatita, scoase din schema universală
„Groenlanda nu poate fi comparată cu Venezuela”: Insula arctică vrea să restabilească comunicarea cu SUA
Nicu Ştefănuţă, analiză despre instabilitatea securităţii mondiale, care e abia la început: „Se poate încheia în două feluri”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Rac. Anul reconectării, al stabilității și al transformărilor emoționale...
Cancan
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef...
Fanatik.ro
Vlad Chiricheş, ca Ibrahimovic în cantonamentul FCSB! Fundaşul campioanei, pachet de muşchi. Foto exclusiv
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Ce investiție i-a promis Donald Trump lui Conor McGregor. Relația celor doi e mai apropiată decât s-ar fi...
Adevărul
Cât de legală este capturarea lui Maduro?
Playtech
Nu arunca bradul de Crăciun după sărbători: iată de ce este încă valoros
Digi FM
Cine este Cilia Flores, soţia lui Maduro şi „prima combatantă” a socialismului venezuelean. Sunt căsătoriți...
Digi Sport
Lovitură de proporții: Octavian Popescu, gata să plece de la FCSB! Gigi Becali: ”Am cerut 150.000 €”
Pro FM
Ce lecție i-a dat Anna Lesko fiului ei după o criză într-un magazin de jucării. Gestul radical care i-a...
Film Now
Martin Scorsese numește moartea lui Michele și Rob Reiner "o obscenitate": "Din prima clipă mi-a plăcut să...
Adevarul
Un pensionar din Italia a lăsat 800.000 de euro îngrijitoarelor românce, însă testamentul a fost contestat...
Newsweek
Poți da în judecată Casa de Pensii pentru că nu a indexat pensiile la 1 ianuarie 2026? Ce șanse ai de câștig?
Digi FM
Heidi Klum, pozată de paparazzi la plajă. În costum de baie, de mână cu soțul tinerel. Pare că nu au nicio...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, de nerecunoscut. Declinul său, tot mai puternic. Apropiații fac eforturi pentru a-l ajuta să...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...