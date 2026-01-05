„Groenlanda nu poate fi comparată cu Venezuela”: Insula arctică vrea să restabilească comunicarea cu SUA

Groenlanda vrea să restabilească comunicarea cu Statele Unite, iar cetățenii săi nu ar trebui să se teamă de o preluare iminentă a puterii de către americani, a transmis luni prim-ministrul Jens-Frederik Nielsen, după ce Donald Trump și-a exprimat din nou interesul pentru insula arctică.

„Situaţia nu este de aşa natură încât Statele Unite să poată cuceri Groenlanda. Nu este cazul. Prin urmare, nu trebuie să intrăm în panică. Trebuie să restabilim buna cooperare pe care am avut-o”, a spus Jens-Frederik Nielsen în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Nuuk, capitala Groenlandei.

„Groenlanda nu poate fi comparată cu Venezuela. Suntem o țară democratică”, a mai adăugat acesta, conform The Straits Times și Reuters.

Amintim că prim-ministrul Danemarcei Mette Frederiksen a declarat că, dacă Donald Trump ar ataca Groenlanda, acest lucru ar însemna sfârșitul Alianței Nord-Atlantice.

„Cred că ar trebui să-l luăm în serios pe președintele american atunci când spune că dorește Groenlanda”, a spus Frederiksen într-un interviu acordat postului de televiziune danez TV2.

„Dar voi preciza, de asemenea, că, dacă SUA aleg să atace militar o altă țară NATO, atunci totul se oprește, inclusiv NATO și, prin urmare, securitatea care a fost stabilită de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.”

De la preluarea mandatului în urmă cu un an, Trump a neliniștit aliații europeni cu intențiile sale declarate privind Groenlanda, considerată importantă din punct de vedere strategic pentru apărare și ca viitoare sursă de bogății minerale. Aici se află cea mai nordică bază militară a SUA, la Pituffik, pe care vicepreședintele lui Trump, JD Vance, a vizitat-o în luna martie.

Citește și:

Germania îl amenință voalat pe Donald Trump cu răspunsul NATO în cazul în care SUA vor prelua Groenlanda

Răspunsul dur al UE la amenințările lui Trump privind anexarea Groenlandei: „Vom apăra principiile suveranității naționale”

Editor : A.M.G.