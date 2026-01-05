UE critică chatbotul Grok al lui Elon Musk pentru fotografiile „îngrozitoare” generate de IA. „Nu e picant. E ilegal. E revoltător”

Imaginile generate de IA cu femei și copii dezbrăcați, distribuite pe rețeaua socială X a lui Elon Musk, sunt „ilegale” și „nu au ce căuta în Europa”, au declarat oficialii UE.

Chatbotul IA încorporat al popularului site, Grok, a stârnit condamnări pe scară largă în ultimele zile, după ce a început să producă imagini cu persoane aproape dezbrăcate, îmbrăcate sumar, la cererea utilizatorilor, fără consimțământul persoanelor în cauză, scrie TVP World.

Luni, Comisia Europeană s-a alăturat corului de condamnări, purtătorul de cuvânt Thomas Regnier afirmând că oficialii erau „foarte conștienți” de faptul că X oferea o funcție pe care o numise anterior „modul picant”.

„Nu este picant. Este ilegal. Este revoltător. Este dezgustător. Așa vedem noi lucrurile, iar acest lucru nu are ce căuta în Europa”, a spus el.

Autoritatea britanică de reglementare a mass-media, Ofcom, a cerut luni răspunsuri de la X cu privire la modul în care poate produce imagini cu persoane dezbrăcate și dacă nu își îndeplinește obligația legală de a proteja utilizatorii. Miniștrii din Franța și India au luat, de asemenea, măsuri pentru a evidenția această problemă.

„Testarea limitelor”

Vineri, ministrul polonez al digitalizării a declarat că inteligența artificială necontrolată „înnebunește și provoacă din ce în ce mai multe daune”, adăugând că Grok – inspirat de proprietarul de dreapta Musk – „testează limitele pe care le poate depăși”.

„Nu există consimțământul ca IA să încalce legea cu impunitate și să creeze conținut ilegal care distruge oamenii”, a declarat ministrul Krzysztof Gawkowski, care a amenințat anterior că va interzice Grok.

„Să fim clari, faptul că sistemul emite insulte, promovează conținut sexual și încalcă demnitatea oamenilor se datorează managementului platformei și lipsei principiilor etice.”

Solicitare de a răspunde criticilor. Ce spune X

Solicitat de Reuters să răspundă la criticile UE și Ofcom, X nu a răspuns. Dar anterior a declarat agenției de presă că indignarea în jurul acestei probleme era „minciuni ale mass-media tradiționale”.

Musk, care a promovat intens noile capacități de editare a imaginilor ale lui Grok, a ignorat îngrijorările legate de comportamentul indecent al botului, postând emoji-uri râzând ca răspuns la personalitățile publice editate astfel încât să pară că poartă bikini.

Controversele Grok

Grok a apărut în mod regulat în titlurile ziarelor pentru că a produs materiale ofensatoare la solicitarea membrilor X. În noiembrie, Muzeul Auschwitz a criticat chatbotul pentru negarea Holocaustului, la câteva luni după ce Grok a lansat un atac virulent la adresa prim-ministrului polonez Donald Tusk.

Săptămâna aceasta, în paralel cu furia provocată de imaginile indecente, Grok a stârnit indignare în Polonia prin modificarea unei imagini a Papei Ioan Paul al II-lea pentru a sugera că acesta a fost implicat în mușamalizarea abuzurilor sexuale comise de preoți.

Musk însuși nu este străin de conflictele cu UE. În decembrie, el a acuzat blocul de autoritarism după ce X a fost amendat cu 120 de milioane de euro în temeiul Legii privind serviciile digitale, care reglementează activitatea online.

Editor : Sebastian Eduard