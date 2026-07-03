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Papa Leon laudă tradiția SUA de a primi imigranți: „America trebuie să rămână fidelă visului care a făcut-o țara celor liberi”

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Papa Leon al XIV-lea
Papa Leon al XIV-lea. Foto: Profimedia Images
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Papa Leon a lăudat istoria Statelor Unite de a primi imigranți în primul său discurs important adresat țării sale natale și i-a îndemnat pe americani, într-o apariție video de vineri, să se ridice la înălțimea idealurilor enunțate în Declarația de Independență, potrivit Reuters.

Primul papă american, care a criticat politicile anti-imigrație dure ale președintelui Donald Trump, pe care le-a catalogat drept „inumane”, a declarat că numele „America” a devenit o „întruchipare a libertății” în întreaga lume datorită modului în care țara a primit generații de imigranți.

Într-un discurs transmis în direct de la Vatican și adresat Centrului Național pentru Constituție din Philadelphia, cu prilejul primirii Medaliei Libertății a instituției, Papa Leon și-a exprimat speranța că idealurile de „unitate, dreptate și pace”, promovate de Părinții Fondatori, vor continua să călăuzească Statele Unite, în contextul în care țara se pregătește să marcheze 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență.

„Această aniversare istorică ne oferă oportunitatea de a reflecta încă o dată la principiile fondatoare ale națiunii, în speranța că America va rămâne mereu fidelă visului care i-a adus titlul de țară a celor liberi și casă a celor curajoși”, a declarat Suveranul Pontif.

Editor : A.D.

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