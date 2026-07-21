Pentru prima dată în 13 ani, Trump intenționează să-l trimită pe șeful FBI în Rusia. Când ar putea avea loc vizita lui Kash Patel

Directorul Biroului Federal de Investigații al SUA, Kash Patel, intenționează să efectueze o vizită în Rusia în această toamnă, au declarat pentru Politico un oficial american și o sursă bine informată.

Călătoria este programată pentru 14–15 octombrie: șeful FBI va vizita Moscova și Sankt Petersburg, iar gazda va fi, conform așteptărilor, FSB. Deocamdată nu se știe dacă Patel se va întâlni cu președintele Vladimir Putin sau cu consilierii acestuia și ce subiecte vor fi discutate.

Dacă vizita va avea loc, aceasta va fi prima vizită a unui director al FBI în Rusia din ultimii 13 ani. Călătoria se pregătește pe fondul războiului în curs din Ucraina și al discuțiilor din Congresul SUA privind noi sancțiuni severe împotriva Moscovei. Ultimul șef al Biroului care a vizitat Rusia a fost Robert Mueller, care s-a aflat în țară în 2013. Ulterior, el a condus ancheta privind legăturile echipei de campanie a lui Donald Trump cu Rusia și amestecul acesteia în alegerile din 2016. Patel însuși a devenit un critic activ al acestei anchete, pe care a numit-o „farsa Russiagate”.

În timpul primului mandat prezidențial al lui Trump, Patel a fost consilier al directorului serviciilor de informații naționale și șef de cabinet al șefului Pentagonului. După victoria lui Joe Biden la alegerile din 2020, el nu a făcut parte din noua administrație, dar a continuat să se ocupe de politică.

În aprilie 2022, Patel a devenit membru al consiliului de administrație al Trump Media & Technology Group. În același an, a înființat organizația caritabilă Fight With Kash, declarând că scopul acesteia este de a uni patrioții americani și de a „ajuta în lupta împotriva statului paralel”.

În 2025, The Washington Post a relatat că Patel a primit 25.000 de dolari de la compania Global Tree Pictures, condusă de regizorul Igor Lopatenko. Suma a fost plătită pentru participarea la un film documentar despre ancheta „Rushagate”, în care Patel și alți susținători ai lui Trump erau prezentați ca victime ale unei conspirații politice. Ziarul a precizat că Lopatenko participase anterior la proiecte pro-ruse, finanțarea acestora fiind asigurată de un fond creat de Putin pentru promovarea narațiunilor Kremlinului în Occident.

Editor : A.R.