Pentru prima dată în ultimii 35 de ani, SUA nu au importat petrol din Arabia Saudită

Săptămâna trecută SUA nu au importat deloc petrol din Arabia Saudită, o premieră în ultimii 35 de ani şi o schimbare semnificativă faţă de situaţia din urmă cu câteva luni când exporturile de petrol ale Arabiei Saudite ameninţau să inunde o piaţa americană decimată de pandemie, transmite Bloomberg, citată de Agerpres.

Absenţa livrărilor din Arabia Saudită vine pe fondul diminuării numărului de tancuri de petroliere care au plecat din Arabia Saudită spre SUA în luna octombrie 2020. Având în vedere că tancurile petroliere din Arabia Saudită au nevoie de şase săptămâni pentru a ajunge la terminalele din SUA, scăderea începe să se vadă acum.

Aceasta este prima săptămână în care SUA nu au importat petrol din Arabia Saudită după luna septembrie 1985.

În 2020, Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi alţi mari producători de petrol non-OPEC au decis să reducă producţia cu un nivel record de 9,7 milioane de barili pe zi. Aceste reduceri au ajutat la susţinerea preţului petrolului, deşi consumul de combustibili nu şi-a revenit încă la nivelul de dinaintea pandemiei.

SUA se confruntă în continuare cu pandemia de coronavirus, cu un număr record de infecţii şi multe state care introduc noi restricţii. Consumul de benzină în SUA a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimii ani în perioada sărbătorilor de sfârşit de an, care în mod normal este o perioadă de cerere crescută. Scăderea cererii este atât de gravă încât unele rafinării din SUA au fost oprite. "Producţia este încă sub nivelul la care era înaintea crizei din cauza cererii interne reduse. Aşa că de ce ar trimite mai mult petrol aici când Asia este regiunea unde revenirea este evidentă", spune Sandy Fielden, director la firma de cercetare Morningstar Inc.

Pentru Arabia Saudită, reducerea livrărilor spre SUA este cel mai rapid mod de a semnala pieţei petroliere mondiale că îşi reduce oferta. Guvernul american este singurul care publică săptămânal date cu privire la stocurile şi importurile de petrol, date care au o mare influenţă asupra traderilor de petrol. Alte state mari consumatoare de petrol, cum este China, publică mai puţine informaţii rapide cu privire la livrările de petrol.

