Peste 1,4 milioane de vehicule Honda sunt investigate în SUA. Ce probleme sunt cercetate și la care modele

Autorităţile americane investighează peste 1,4 milioane de vehicule Honda, pentru posibile defecţiuni ale motorului.

Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA) a deschis o nouă investigaţie privind peste 1,4 milioane de vehicule Honda vândute pe piaţa americană, din cauza riscului ca motoarele acestora să cedeze complet în urma unor defecţiuni la lagărele bielelor, transmite Reuters.



Într-o scrisoare datată 20 august, autoritatea a precizat că a primit 414 plângeri referitoare la problema apărută la motoarele V6 de 3,5 litri montate pe mai multe modele Honda şi Acura.

Ancheta vizează Acura TLX (2018–2020), Acura MDX (2016–2020), Honda Pilot (2016–2020), Honda Odyssey (2018–2020) şi Honda Ridgeline (2017–2019).

În 2024, agenţia a desfăşurat deja o investigaţie privind 1,4 milioane de vehicule Honda, după ce producătorul japonez a rechemat în noiembrie 2023 circa 249.000 de unităţi pentru a remedia un posibil defect de fabricaţie al arborelui cotit, care putea provoca uzura prematură a lagărului bielei şi blocarea motorului.

NHTSA a transmis că noua investigaţie are scopul de a evalua mai atent amploarea şi gravitatea problemei, dar şi riscurile de siguranţă asociate, având în vedere numărul ridicat de sesizări provenite de la vehicule care nu au fost incluse în ancheta anterioară.

