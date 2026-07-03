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Video Preşedintele SUA a publicat un videoclip generat de IA în care apare ca doctor care vindecă „sindromul delirant anti-Trump” la vedete

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dr Trump
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Preşedintele american Donald Trump a publicat joi un videoclip generat de inteligenţa artificială (IA) în care se prezintă drept medic şi tratează vedete care, potrivit lui, suferă de „sindromul delirant anti-Trump” (TDS), o tulburare despre care susţine că îi afectează pe cei mai acerbi critici ai săi, informează EFE.

„Aţi fost diagnosticat dumneavoastră sau cineva cunoscut cu TDS? Simptomele pot fi necruţătoare. Din fericire, sunt Doctorul Trump şi am un plan de tratament. Haideţi să auzim ce au de spus unii dintre pacienţii mei”, anunţă în videoclip republicanul, îmbrăcat într-un halat alb şi purtând un stetoscop în jurul gâtului.

În continuare, apar vedete de televiziune şi film generate de inteligenţă artificială, precum Rosie O'Donnell, John Leguizamo, Whoopi Goldberg, Edward Norton, Robert De Niro şi Julia Roberts, care îşi explică „simptomele” în faţa camerei.

„Simt că am îmbătrânit cu 20 de ani în ultimii doi. Am fost foarte îngrijorată. Chiar începeam să-mi fac griji pentru viitorul meu”, spune versiunea Juliei Roberts creată de inteligenţă artificială.

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La rândul său, falsul De Niro susţine că „aproape că nu se mai recunoaşte” şi că „îi făcea să se simtă mizerabil pe toţi cei din jurul său”.

Tratamentul, potrivit lui Trump, este „simplu”: „Opriţi ştirile false, rugaţi-vă şi, dacă vă simţiţi vreodată anxioşi, beţi o Diet Coke aşa cum fac eu şi veţi vedea o diferenţă remarcabilă în viaţa voastră”, a concluzionat el în videoclipul de un minut şi jumătate.

Trump a folosit în repetate rânduri acest sindrom inventat împotriva vedetelor care îl critică, cum ar fi cântăreţul Bruce Springsteen, care, potrivit preşedintelui, suferă de un „caz oribil şi incurabil” de TDS.

În ceea ce priveşte vedetele care apar în videoclip, Trump l-a numit pe actorul din „Taxi Driver” „un bolnav cu mintea tulburată” după ce Robert de Niro a cerut într-un podcast ca ţara „să scape” de preşedinte.

Nu este prima dată când Trump foloseşte inteligenţa artificială pe reţelele de socializare pentru a-şi ataca detractorii.

Cea mai recentă controversă a avut loc în aprilie, în timpul unui schimb de replici aprins cu papa Leon al XIV-lea, când Trump a postat o imagine în care părea reprezentat drept Iisus Hristos.

În urma criticilor, preşedintele a şters postarea şi a susţinut că a crezut că este portretizat ”ca un doctor” de la Crucea Roşie.

Editor : Sebastian Eduard

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