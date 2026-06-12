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Proiectul de acord cu SUA prezentat de presa iraniană este fals, afirmă Trump: „Avem de-a face cu oameni foarte necinstiţi”

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Donald Trump. Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că declaraţiile unor oficiali iranieni referitoare la un proiect de acord cu SUA pentru încetarea ostilităţilor nu corespunde cu ceea ce s-a convenit în scris, transmite Reuters.

„Ceea ce ei au spus, inclusiv declaraţia lor slabă şi patetică despre existenţa unui acord, nu are nicio legătură cu adevărul. Avem de-a face cu oameni foarte necinstiţi. Cu ei nu se poate trata cu bună-credinţă. ULUITOR!”, a scris Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Social. „Ar face bine să-şi pună lucrurile la punct, şi REPEDE!”, a adăugat el.

Preşedintele american declarase joi că a ordonat anularea noilor atacuri aeriene împotriva Iranului, întrucât ultimele negocieri ar fi condus la un acord, notează Reuters, citată de Agerpres.

Termenii acordului, aşa cum au fost descrişi vineri de oficiali iranieni, par să ofere Teheranului o mare parte din ceea ce a cerut până acum, iar Trump pare să obţină puţin din ceea ce a solicitat Iranului, cu excepţia redeschiderii Strâmtorii Ormuz, pe care Iranul a închis-o după lansarea campaniei de bombardamente americano-israeliene în februarie.

Potrivit agenţiei iraniene de ştiri Mehr, proiectul de acord-cadru ar prevede o „încetare permanentă şi imediată a ostilităţilor pe toate fronturile, inclusiv în Liban”, şi „60 de zile de negocieri pentru ajungerea la un acord cu privire la chestiunile nucleare şi ridicarea totală a sancţiunilor” americane.

Proiectul, a susţinut aceeaşi agenţie, citând o sursă apropiată echipei de negociere iraniene, include „eliberarea a 24 miliarde de dolari din fondurile iraniene blocate, în perioada finală de negociere de 60 de zile”.

De asemenea, o sursă iraniană de rang înalt a susţinut, într-o declaraţie acordată Reuters, că proiectul prevede ridicarea sancţiunilor asupra petrolului iranian, deblocarea a miliarde de dolari din fondurile iraniene îngheţare şi încetarea ostilităţilor pe toate fronturile, inclusiv în Liban, fără a menţiona ce ar putea oferi Iranul în schimb.

Conform aceleiaşi surse, chestiunile referitoare la dosarul nuclear ar urma să fie discutate în negocieri ulterioare, deşi acest dosar este principala preocupare a Statelor Unite şi Israelului. Trump doreşte un acord care să garanteze că Iranul nu va dezvolta niciodată o armă nucleară, inclusiv prin neutralizarea stocului iranian de uraniu îmbogăţit, pe care Trump ar vrea să-l vadă chiar predat Washingtonului.

Între timp, un oficial american de rang înalt a declarat vineri pentru AFP că Iranul a acceptat să-şi „destructureze” programul său nuclear şi să elimine uraniul îmbogăţit.

„Iată ce au acceptat”, a susţinut respectivul oficial, neprecizat de AFP, care a prezentat cinci puncte care, conform Washingtonului, au fost agreate de Teheran.

Astfel, a enumerat el, „materialul nuclear va fi distrus şi scos” din Iran, „programul nuclear va fi destructurat”, „fondurile lor nu vor fi eliberate până când nu vor îndeplini termenii” conveniţi, „Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă" şi "nicio finanţare din Iran pentru grupările teroriste”.

Editor : Liviu Cojan

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