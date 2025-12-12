Rapperul Snoop Dogg, antrenor de onoare al echipei olimpice a SUA la JO 2026. „Entuziasmul său pentru Mişcarea Olimpică e contagios”

Rapperul Snoop Dogg a fost numit antrenor de onoare al echipei olimpice a Statelor Unite (Team USA), rol prin care Comitetul Olimpic şi Paralimpic american (USOPC) speră că artistul va aduce o atmosferă de pe Coasta de Vest în rândul echipei olimpice americane la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, conform Reuters.

USOPC a menţionat, joi, că „antrenorul Snoop” va face parte din echipa aflată în spatele echipei, a staffului, a antrenorilor, experţilor medicali, administratorilor şi partenerilor care susţin sportivii care urmăresc să obţină medalii în Italia, scrie Agerpres.

„Sportivii echipei SUA sunt starurile reale, eu sunt aici doar să aplaud, să ridic sau poate să las puţină înţelepciune de pe margine”, a comunicat Snoop, într-o declaraţie.

„Această echipă reprezintă ceea ce are mai bun sportul: talent, inimă şi agitaţie. Dacă pot aduce puţin mai multă afecţiune şi motivaţie la acestea, este o victorie pentru mine”, potrivit lui Snoop Dogg.

Sarah Hirshland, directorul executiv al USOPC, a declarat că prima întâlnire a lui Snoop Dogg cu sportivii din echipa olimpică a SUA a părut mai puţin ca un parteneriat corporatist şi mai mult ca o întâlnire a vestiarului.

„Din momentul în care Snoop s-a întâlnit cu sportivii Team USA, a exista o conexiune instantă, respect reciproc, curiozitate naturală şi foarte multe zâmbete”, a spus aceasta.

„Entuziasmul său pentru Mişcarea Olimpică şi Paralimpică este contagios, iar noi suntem entuziasmaţi să-l primim în mod oficial pe artist ca un membru al echipei din spatele Team SUA”, a mai spus Sarah Hirshland.

Snoop Dogg, pe numele său la naştere Calvin Cordozar Broadus Jr, a fost o prezenţă permanentă la Olimpiada de la Paris, fiind amfitrionul echipei olimpice a SUA şi a susţinut un recital la o petrecere pe plajă în comunitatea sa natală Long Beach, în timpul ceremoniei de predare a ştafetei pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.

„Din momentul în care am ajuns la Paris, am fost primit instant în familia USOPC”, a menţionat artistul.

„Am simţit energia, mândria şi afecţiunea sportului care fac această echipă specială. Modul în care stafful creşte sportivii ... felul în care sportivii inspiră lumea ... m-au cucerit din prima zi”, a mai adăugat rapper.

Artistul de 54 de ani are o lungă istorie în sport prin intermediul Snoop Youth Football League, prin care USOPC a sprijinit peste 15.000 de tineri sportivi, inclusiv tineri cu dizabilităţi.

Rolul lui Snoop Dogg în cadrul reţelei NBC Universal în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina solidifică şi mai mult statutul artistului de personalitate permanentă în cadrul universului olimpic. „Acesta este doar începutul. Să ridicăm împreună Echipa SUA”, a îndemnat Snoop Dogg.

