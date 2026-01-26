Trump și guvernatorul Tim Walz au discutat telefonic. Reducerea numărului agenților federali, posibilă în Minnesota

Președintele american Donald Trump a anunțat că a avut un apel „foarte bun” cu guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, afirmând că cei doi par să fie „pe aceeași lungime de undă”. E un anunț care le dă speranțe celor care vor retragerea agenților antiimigrație de la ICE din acest stat în care doi cetățeni au fost uciși de aceștia în timpul raidurilor din ultima lună. „I-am spus guvernatorului Walz că îl voi pune pe Tom Homan (însărcinatul cu frontiera din administrația Trump – n.red) să-l sune și că ceea ce căutăm sunt orice fel de infractori pe care îi au în custodie”, scrie Trump pe rețelele sociale, potrivit BBC.

Președintele spune că Walz a fost receptiv și că „s-a bucurat” că Tom Homan urma să meargă în Minnesota.

„Am avut un SUCCES extraordinar la Washington D.C., Memphis (Tennessee) și New Orleans (Louisiana), și practic peste tot pe unde am ‘atins’ și, chiar și în Minnesota, criminalitatea a scăzut mult, dar atât guvernatorul Walz cât și eu vrem să fie și mai bine!”, adaugă Trump.

Ce spune Walz

Walz spune că „a argumentat că avem nevoie de investigații imparțiale” privind împușcăturile din Minneapolis în care au fost implicați agenți federali și că este nevoie de reducerea numărului de agenți federali din Minnesota.

Walz afirmă că Trump a fost de acord să „discute cu Departamentul pentru Securitate Internă” pentru a se asigura că poliția statului poate participa la investigațiile privind împușcăturile.

„Președintele a fost de acord și să analizeze reducerea numărului de agenți federali în Minnesota și să lucreze cu statul într-un mod mai coordonat pe partea de aplicare a legii imigrației, în ceea ce privește infractorii violenți”, mai spune Walz.

În declarația sa, Walz adaugă că a profitat de ocazie pentru a-i reaminti lui Trump că Departamentul de Corecție din Minnesota cooperează cu ICE, informându-i când are în custodie o persoană care nu este cetățean american.

„Nu există nici măcar un singur caz documentat în care departamentul să fi eliberat pe cineva dintr-o închisoare de stat fără să ofere posibilitatea unui transfer fără probleme al custodiei”, spune Walz.

Trump se confruntă cu presiuni tot mai mari

Președintele SUA, Donald Trump, se confruntă cu presiuni tot mai mari — inclusiv din partea unor republicani — pentru a dispune o anchetă amplă și independentă după ce Alex Pretti, un cetățean american de 37 de ani, a fost împușcat mortal sâmbătă la Minneapolis într-un incident cu agenți federali implicați în operațiuni de imigrație.

Potrivit relatărilor din presă și imaginilor surprinse de martori, versiunea administrației despre „autoapărare” a fost rapid contestată de înregistrări video și de mărturii. Reuters notează că filmările contrazic afirmația oficială că Pretti ar fi atacat agenții, arătându-l ținând un telefon și încercând să protejeze alte persoane, înainte să fie imobilizat și împușcat, scrie Agerpres.

Casa Albă: „Trump nu dorește să vadă cum sunt răniți sau uciși oameni”

Casa Albă a declarat luni că preşedintele Donald Trump nu doreşte să vadă cum sunt răniţi sau ucişi oameni pe străzile din Statele Unite şi consideră că uciderea infirmierului la Minneapolis de către ofiţeri federali a fost o tragedie, subliniind însă că aceasta este rezultatul "rezistenţei deliberate şi ostile" a democraţilor, relatează Reuters şi AFP, preluate de Agerpres.



Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a avut un briefing de presă cu jurnaliştii după ce uciderea infirmierului Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, sâmbătă, de către ofiţeri federali a stârnit indignarea americanilor. A fost al doilea atac armat mortal asupra unui cetăţean american în Minnesota în această lună.



Trump "nu vrea să vadă cum sunt răniţi sau ucişi oameni pe străzi", dar cere "sfârşitul rezistenţei şi haosului" din jurul politicii sale de expulzare a imigranţilor, le-a spus Karoline Leavitt jurnaliştilor.



"Să fim clari cu privire la circumstanţele care au dus la acel moment de sâmbătă. Această tragedie a avut loc ca urmare a unei rezistenţe deliberate şi ostile din partea liderilor democraţi din Minnesota timp de săptămâni", a mai afirmat purtătoarea de cuvânt.

Înregistrarea video de la fața locului contrazice relatarea administrației Trump

Înregistrarea video de la faţa locului, verificată de Reuters, contrazice relatarea administraţiei Trump conform căreia agenţii de imigrări au tras ca autoapărare după ce Pretti s-a apropiat de ei cu un pistol. Filmările îl arată pe Pretti ţinând în mână un telefon - nu o armă - în timp ce agenţii îl trântesc la pământ. De asemenea, se vede cum ofiţerii scot o armă de foc aflată lângă cureaua sa după ce a fost imobilizat, cu câteva momente înainte de a-l împuşca mortal. Pretti avea permis de posesie de armă.



Karoline Leavitt a declarat că Trump "nu va renunţa niciodată la promisiunea de a expulza imigranţii ilegali criminali, violenţi, şi de a face America din nou sigură şi salută orice cooperare în acest efort".



Liderii democraţi s-au opus cu vehemenţă creşterii numărului de agenţi de imigrare în Minnesota de către administraţia Trump, pe care au caracterizat-o drept o invazie ilegală care pune în pericol siguranţa publică. Au avut loc de asemenea proteste stradale masive, la temperaturi sub zero grade.



Leavitt le-a cerut liderilor politici din Minnesota să le predea autorităţilor federale imigranţii ilegali din închisori, împreună cu orice imigranţi ilegali cu mandate de arestare active sau antecedente penale cunoscute, pentru expulzare imediată.



Ea a spus că Trump doreşte ca Congresul să adopte imediat o legislaţie care să pună capăt politicilor pe care unele oraşe le au de a oferi refugiu celor care trec graniţa fără acte.

Încă un semn al tensiunii tot mai mari din Partidul Republican

Avocatul Chris Madel s-a retras luni din cursa republicană pentru funcţia de guvernator de Minnesota, denunţând ceea ce a numit o campanie de răzbunare împotriva statului de către autorităţile federale, după ce ofiţerii au ucis doi cetăţeni americani în timpul unor confruntări legate de înăsprirea aplicării legilor privind imigraţia, relatează Reuters.



Această decizie este un semn al tensiunii tot mai mari din Partidul Republican al preşedintelui Donald Trump înaintea alegerilor intermediare din noiembrie în legătură cu represiunea împotriva imigraţiei, care a dus la repetate ciocniri publice şi la împuşcarea mortală a lui Renee Good pe 7 ianuarie şi a lui Alex Pretti sâmbătă în Minnesota. Ambii aveau 37 de ani.



"Nu pot susţine răzbunarea declarată de republicani la nivel naţional asupra cetăţenilor statului nostru şi nici nu mă pot considera membru al unui partid care ar face acest lucru", a spus Madel într-un video postat pe X. "Republicanii la nivel naţional au făcut aproape imposibil ca un republican să câştige alegerile la nivel de stat în Minnesota", a adăugat el.



Madel, care a apărat cu succes un agent de poliţie din statul Minnesota în cazul împuşcării fatale a unui şofer de culoare, a declarat că amploarea creşterii numărului de membri ai poliţiei imigrării (ICE) în Minneapolis, supranumită Operaţiunea Metro Surge, nu poate fi justificată.



Madel a spus că susţine obiectivele ICE de a-i expulza pe "cei mai răi dintre cei mai răi din statul nostru", dar operaţiunea "s-a extins mult dincolo de concentrarea sa declarată asupra ameninţărilor reale la adresa siguranţei publice".

Preşedinta republicană a Camerei Reprezentanţilor din Minnesota, Lisa Demuth, reprezentanta statului Kristin Robbins şi fostul senator de stat Scott Jensen se numără printre cei peste zece candidaţi rămaşi în cursă în alegerile primare din 11 august pentru a deveni candidatul partidului la funcţia de guvernator.

Editor : M.C