Saga TikTok din SUA, aproape de final. ByteDance semnează acordul prin care vinde divizia americană

Proprietarul TikTok, ByteDance, semnează acordul prin care vinde divizia americană unui consorţiu de firme locale, aducând aproape de final o poveste începută în primul mandat al lui Donald Trump.

Acordul, care va fi încheiat pe 22 ianuarie, va face ca cele trei firme americane implicate să preia 45% din noua entitate, fiecăreia revenindu-i câte 15%, conform News.ro.

30,1% din entitate va reveni afiliaţilor unora dintre investitori, în vreme ce ByteDance va rămâne cu 19,9%.

Acordul mai prevede că algoritmul va fi reantrenat cu datele utilizatorilor americani şi Oracle va supraveghea protecţia datelor.

Acţiunea Statelor Unite a început în primul mandat al lui Donald Trump, a fost continuată de administraţia Biden şi este, acum, încheiată, în al doilea mandat al lui Trump.

Pentru a se conforma prevederilor, TikTok a încetat să funcţioneze pentru puţin timp în luna ianuarie. Apoi, a funcţionat pe baza ordinelor temporare de suspendare a aplicării pe care le-a semnat Preşedintele.

Acordul actual a fost aprobat de Statele Unite şi China în septembrie.

