Ce vor vorbi Volodimir Zelenski și Donald Trump în timpul întâlnirii de la summitul NATO. Oficial ucrainean: „Războiul se schimbă”

Volodimir Zelenski și președintele SUA, Donald Trump, vor schimba idei cu privire la modalitățile de a pune capăt războiului total al Rusiei împotriva Ucrainei în cadrul unei întâlniri care va avea loc pe 8 iulie la summitul NATO de la Ankara, au declarat pentru Kyiv Independent două persoane familiarizate cu această chestiune.

Întâlnirea are loc într-un moment în care Ucraina consideră că există acum o oportunitate de a-l presa pe președintele rus Vladimir Putin să se angajeze în negocieri directe cu Zelenski.

Kievul speră să profite de ceea ce consideră a fi o presiune tot mai mare asupra Kremlinului, solicitând în același timp sprijinul urgent al Statelor Unite pentru consolidarea apărării aeriene a Ucrainei.

„Zelenski dorește să discute câteva idei cu Trump”, a declarat un înalt oficial ucrainean. „Toată lumea poate observa că războiul se schimbă, iar unul dintre motivele acestei schimbări este sentimentul tot mai puternic din Rusia — oamenii vor ca Putin să pună capăt războiului —, la care se adaugă greutățile cu care se confruntă zilnic și presiunea asupra prețurilor cauzată de criza benzinei”.

„Zelenski dorește să prezinte câteva idei în această privință”, a adăugat oficialul. Un oficial american la curent cu pregătirile a declarat pentru sursa citată că Trump intenționează, de asemenea, să-i prezinte lui Zelenski viziunea sa privind un acord de pace cu Rusia. De asemenea, se așteaptă ca președintele SUA să aibă o convorbire telefonică cu Putin după întâlnire.

Una dintre principalele priorități ale Kievului în cadrul întâlnirii va fi deficitul acut de rachete de interceptare Patriot cu care se confruntă Ucraina, a declarat oficialul ucrainean.

În noaptea de 6 iulie, Rusia a lansat un atac masiv cu rachete asupra Kievului, lansând 23 de rachete balistice. Ucraina nu a reușit să intercepteze niciuna dintre acestea din cauza lipsei de rachete antibalistice de interceptare.

Guvernul ucrainean și-a îndemnat în repetate rânduri partenerii să consolideze capacitățile de apărare aeriană ale țării, susținând că sistemele Patriot și rachetele de interceptare suplimentare ar reduce capacitatea Rusiei de a lansa atacuri asupra orașelor ucrainene.

Oficialii ucraineni descriu situația apărării antibalistice a țării ca fiind „critică”, deoarece Ucraina depinde în mare măsură de sistemele Patriot fabricate în SUA.

„De aceea dorim să organizăm o întâlnire la Ankara pentru a clarifica situația în ceea ce privește apărarea aeriană și strategia noastră viitoare”, a declarat înaltul oficial ucrainean.

Oficialul a refuzat să ofere detalii cu privire la propunerile pe care Zelensky intenționează să le prezinte. Cu toate acestea, potrivit informațiilor obținute de Kyiv Independent, în cadrul uneia dintre întâlnirile lor recente, Trump l-a încurajat în particular pe Zelenski să acționeze „mai îndrăzneț”.

Această întâlnire are loc pe fondul eșecului eforturilor de până acum de a organiza o întâlnire directă între liderul de la Kiev și Vladimir Putin, Kremlinul refuzând să negocieze într-o țară neutră.

În schimb, Moscova a insistat ca Zelenski să se deplaseze în Rusia pentru discuții — o propunere pe care Kievul o consideră o încercare de a evita o întâlnire reală, față în față.

Această ofensivă diplomatică are loc în contextul în care Ucraina și-a intensificat atacurile pe teritoriul Rusiei. În ultimele săptămâni, dronele ucrainene au atacat în repetate rânduri orașe rusești, inclusiv Moscova, subminând eforturile de lungă durată ale Kremlinului de a proteja capitala Rusiei de efectele războiului.

În același timp, Rusia și-a intensificat campania aeriană împotriva Ucrainei. Atacurile rusești au provocat moartea a 31 de persoane pe 2 iulie și a cel puțin încă 19 pe 6 iulie, în timp ce loviturile continue cu rachete și drone au pus sub presiune sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei, deja epuizate.

Cel de-al 47-lea președinte american a declarat recent că Zelenski „se descurcă destul de bine” în apărarea Ucrainei împotriva invaziei ruse. De asemenea, el a îndemnat Rusia să „ajungă la o înțelegere”.

„Președintele Trump are o inimă plină de compasiune și dorește ca acest război să se încheie, pentru ca uciderile fără sens să ia sfârșit, și rămâne optimist că, în cele din urmă, vom ajunge la un acord de pace”, a declarat un alt oficial american pentru Kyiv Independent.

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Editor : A.M.G.