Steve Bannon l-ar fi suspectat pe Trump de „o formă incipientă de demență”

Fostul consilier al lui Donald Trump, Steve Bannon, l-ar fi suspectat pe fostul președinte de o formă de demență aflată în prima fază și ar fi făcut campanie împotriva acestuia, în secret, pentru a fi înlăturat din funcție în baza amendamentului 25 din Constituția SUA care reglementează destituirea președintelui pe motiv de incapacitate în exercitarea mandatului, susține un producător TV, în cartea sa de memorii, citat de The Guardian.

Ira Rosen, autorul unei cărți de memorii despre experiența sa la CBS- ”Ticking Clock: Behind the Scenes at 60 Minutes” a stat de vorbă cu Skullduggery, un podcast pentru Yahoo News.

Întrebat despre relația sa cu fostul strateg de la Casa Albă, Steve Bannon, Rosen a a susținut că „Steve este vorbăreț, este un mare bârfitor. A devenit o sursă de informații pentru mulți oameni de presă din Washington”.

Totodată, în cartea sa de memorii, Rosen afirmă că Bannon „credea că Trump suferă de o formă incipientă de demență și exista cu-adevărat posibilitatea de a fi înlăturat în baza celui de-al 25-lea amendament care prevede că membrii guvernului pot vota demiterea atunci când președintele nu mai este apt să-și exercite atribuțiile”.

De asemenea, Rosen îl citează pe Bannon care i-ar fi spus la un moment dat că Trump ar trebui înlăturat iar pentru asta „trebuie aplicat amendamentul 25”.

Cine este Steve Bannon

Steve Bannon, un ideolog de extremă-dreapta și susținător al supremației albilor, a fost fondatorul site-ului Breitbart, de aceeași orientare politică. A fost principalul consilier al lui Trump în primele sale 8 luni de mandat și strateg-șef la Casa Albă.

Relațiile dintre el și Trump s-au răcit după ce fostul consilier a părăsit Casa Albă și a făcut remarci critice la adresa președintelui într-o carte. La rândul său, Trump a spus că Bannon „și-a pierdut mințile”.

Cu toate acestea, în ultimele zile ale mandatului său, Trump l-a grațiat pe Bannon care fusese judecat pentru fraudă legată de strângerea de fonduri pentru construirea zidului de la granița cu Mexicul.

