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SUA își mobilizează aliații în cursa pentru 6G. România, printre țările participante la inițiativa menită să reducă influența Chinei

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Tehnologie avansată pentru comunicațiile viitorului. Conceptul de conexiune la rețeaua 6G. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Administrația Trump va lansa luni un parteneriat global cu peste 20 de aliați pentru a accelera dezvoltarea rețelelor wireless 6G sigure, au dezvăluit pentru prima dată oficialii pentru Politico, în contextul în care Washingtonul încearcă să contracareze influența Chinei asupra următoarei generații de telecomunicații.

Inițiativa include țări precum Regatul Unit, Germania și Japonia și are ca scop coordonarea strategiilor guvernelor în domeniul 6G cu ani înainte ca această tehnologie să înceapă, conform estimărilor, să înlocuiască rețelele 5G în anii 2030.

Inițiativa stabilește puncte de contact între guvernele participante, pune la dispoziție resurse tehnice și pregătește terenul pentru implementarea comercială. De asemenea, aceasta susține eforturile președintelui Donald Trump de a asigura poziția de lider a Statelor Unite în domeniul 6G, după ce One Big Beautiful Bill Act de anul trecut a trasat o cale pentru dezvoltarea rețelelor wireless de nouă generație, iar un memorandum prezidențial din decembrie a dat instrucțiuni privind formarea unei coaliții diplomatice.

Această inițiativă are rolul de a contrabalansa ambițiile Chinei în domeniul telecomunicațiilor și influența globală a unor companii precum Huawei și ZTE. Reprezentanții oficiali consideră că o colaborare mai strânsă cu aliații este esențială pentru definirea standardelor tehnice internaționale în perspectiva Conferinței Mondiale de Radiocomunicații de anul viitor de la Shanghai, unde țările vor negocia decizii cheie care vor influența viitorul rețelelor wireless.

„Măsura de astăzi recunoaște faptul că tehnologia 6G va fi radical diferită de 5G și că menținerea poziției de lider a Statelor Unite și a aliaților săi necesită o strategie cu totul diferită”, a declarat într-un comunicat Arielle Roth, șefa Administrației Naționale pentru Telecomunicații și Informații, care coordonează inițiativa. „Colaborând încă de pe acum cu parteneri de încredere, ne vom asigura că rețelele de generație următoare vor reflecta interesele noastre comune în materie de securitate, ne vor consolida competitivitatea și vor stimula inovarea”.

Acest parteneriat ar putea ajuta Statele Unite să facă față turbulențelor globale, inclusiv războiului în curs cu Iranul și nemulțumirilor legate de politicile tarifare agresive ale lui Trump.

Roth a făcut pentru prima dată aluzie la această inițiativă pe scenă, în luna martie, în cadrul unui eveniment organizat de Politico, avertizând împotriva adoptării „unui model tradițional bazat pe cenzură, supraveghere și control”. Luni, ea a declarat că acest apel reflectă „un nivel fără precedent de coordonare internațională cu privire la viitorul tehnologiei comunicațiilor”.

Cursa pentru construirea rețelelor 5G a pus SUA în opoziție cu China pe fondul preocupărilor legate de securitatea națională. Statele Unite au declarat că firmele chineze de telecomunicații prezintă riscuri specifice și, încă din primul mandat al lui Trump, au petrecut mulți ani îndemnând țările aliate să evite colaborarea cu firmele chineze Huawei și ZTE, din cauza îngrijorărilor legate de lipsa de fiabilitate a echipamentelor acestora. Statele Unite au cheltuit miliarde de dolari pentru a plăti firmele de telecomunicații să înlăture echipamentele Huawei și ZTE din rețelele din zonele rurale ale țării.

Lista inițială a guvernelor care susțin parteneriatul 6G include, de asemenea, Albania, Australia, Canada, Costa Rica, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Honduras, Italia, Japonia, Letonia, Lituania, Norvegia, Panama, Paraguay, Filipine, Republica Coreea, România, Suedia și Regatul Unit.

„Ne angajăm să promovăm abordări privind tehnologia 6G care să asigure un sistem global de comunicații deschis, interoperabil, sigur, rezilient, susținut de inteligența artificială, extrem de inovator și eficient din punct de vedere al utilizării resurselor, în colaborare cu națiuni care împărtășesc aceeași viziune, atât în ceea ce privește conducerea acestui domeniu, cât și beneficiile pe care le vor obține din cea mai sofisticată conectivitate wireless disponibilă”, se menționează în apelul la acțiune. „Trebuie să luăm măsuri concrete pentru a consolida lanțurile noastre de aprovizionare pentru 6G, pentru a accelera inovarea și pentru a ne asigura că viitorul comunicațiilor wireless este modelat de națiuni cu viziuni comune”.

Apelul subliniază dorința guvernelor de a stabili „baze solide pentru securitatea și reziliența rețelelor noastre” și de a colabora cu sectorul privat, mediul academic și alte părți interesate pentru a dezvolta astfel de sisteme deschise și sigure. Se menționează că măsurile specifice pe care le vor lua țările pentru promovarea tehnologiei 6G vor varia, dar se prezintă anumite angajamente colective privind dezvoltarea acestei arhitecturi wireless de nouă generație. Acesta include obiective de referință pentru luna viitoare, trei luni, șase luni și un an, inclusiv o întâlnire față în față anul viitor pentru a discuta cele mai bune practici și pentru a „evalua cel mai recent context strategic împreună cu părțile interesate relevante din industrie” — precum și pentru a stabili prioritățile care vor fi urmărite în anul următor.

Roth și secretarul adjunct al Departamentului Comerțului, Paul Dabbar, urmează să discute despre această inițiativă în cadrul unui eveniment de lansare care va avea loc miercuri, organizat de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

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Editor : A.M.G.

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