SUA: Secretarul muncii părăseşte Administrația Donald Trump. Scandalurile din spatele mulțumirilor protocolare de despărțire

Lori Chavez-DeRemer, secretarul american al muncii, părăseşte administraţia Donald Trump, a anunţat luni Casa Albă, după o serie de scandaluri care i-au marcat cele 13 luni de mandat, relatează AFP.

„Secretarul muncii, Lori Chavez-DeRemer, va părăsi guvernul pentru a ocupa un post în sectorul privat”, a anunţat pe X directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung.

Instalată în funcţie în martie 2025, ea devine a treia femeie care părăseşte guvernul lui Donald Trump în doar câteva săptămâni, după plecările forţate ale secretarului pentru securitate internă, Kristi Noem, şi ale procurorului general, Pam Bondi.

„Ea a făcut o treabă fenomenală protejând lucrătorii americani, implementând practici de muncă echitabile şi ajutându-i pe americani să dobândească competenţe suplimentare pentru a-şi îmbunătăţi vieţile”, a adăugat Steven Cheung.

El a precizat că Keith Sonderling, actualul număr doi al lui Chavez-DeRemer, va asigura interimatul la conducerea departamentului.

Această fostă deputată de Oregon, 58 de ani, era la momentul numirii sale cunoscută ca fiind apropiată de sindicate, spre deosebire de poziţiile numeroşilor patroni care alcătuiesc guvernul miliardarului republican.

Scandalurile din spatele mulțumirilor protocolare de despărțire

Mandatul său a fost marcat de demiterea şi plecarea forţată a mii de funcţionari din ministerul său, la fel ca mulţi alţii de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie 2025.

Cu toate acestea, o serie de scandaluri recente au grăbit plecarea sa din guvern.

Potrivit New York Post, Lori Chavez-DeRemer este vizată de o anchetă pentru o presupusă relaţie „nepotrivită” cu un subordonat. Ea este, de asemenea, acuzată de consum de alcool în biroul său în timpul orelor de lucru, dar şi de fraudă, după ce ar fi inventat deplasări oficiale care s-ar fi transformat, de fapt, în călătorii de plăcere alături de familie şi prieteni.

În ianuarie, Casa Albă estimase aceste acuzaţii ca fiind „fără fundament” prin vocea unei purtătoare de cuvânt.

Lori Chavez-DeRemer a fost, de asemenea, vizată de trei plângeri în cadrul departamentului, depuse de angajate care o acuză că a întreţinut un climat de lucru toxic, potrivit New York Times.

În februarie, jurnalul newyorkez a mai relatat - citând surse apropiate cazului şi documente ale poliţiei - că soţul lui Lori Chavez-DeRemer, Shawn DeRemer, a primit interdicţie de a intra în sediul departamentului după ce a fost acuzat de agresiune sexuală de către cel puţin două angajate.

