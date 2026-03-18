SUA vor solicita o garanţie pentru viză de 15.000 de dolari cetăţenilor din încă 12 ţări

Data publicării:
Viză SUA. Foto: Getty Images

Administraţia preşedintelui Donald Trump le va cere cetăţenilor din 50 de ţări să depună o garanţie de 15.000 de dolari pentru a solicita vize de intrare în SUA, a declarat miercuri un oficial al Departamentului de Stat, relatează Reuters.

Oficialul, care a făcut aceste declaraţii sub rezerva anonimatului, a declarat că 12 ţări sunt adăugate la lista care include alte 38 de alte state, în mare parte din Africa.

Programul de garanţie pentru viză extins, care prevede ca acei cetăţeni străini să plătească 15.000 de dolari pentru o viză B1 sau B2 pentru afaceri sau turism, se aplică de la 2 aprilie. Scopul este de a-i determina pe vizitatori să nu-şi depăşească durata de şedere prevăzută de vize, a declarat oficialul citat.

Noile ţări incluse în Programul de garanţie pentru viză sunt Cambodgia, Etiopia, Georgia, Grenada, Lesotho, Mauritius, Mongolia, Mozambic, Nicaragua, Papua Noua Guinee, Seychelles şi Tunisia.

Oficialul american a declarat că garanţiile vor fi returnate beneficiarilor de vize care îşi respectă termenii şederii sau care nu mai efectuează călătoriile.

După ce şi-a preluat al doilea mandat în ianuarie anul trecut, Trump şi-a continuat linia dură privind politica migraţiei, care a inclus decizii de deportare, revocări de vize şi cărţi verzi şi monitorizarea postărilor din social media şi a discursurilor publice ale unor imigranţi.

Grupurile pentru apărarea drepturilor omului au condamnat politicile lui Donald Trump privind imigraţia şi călătoriile în SUA, afirmând că limitează garanţiile unei proceduri corecte şi ale libertăţii de exprimare. Trump şi aliaţii săi susţin că politicile sale încearcă să amelioreze securitatea internă.

În iunie anul trecut, el a emis o interdicţie de călătorie care a blocat total sau parţial cetăţenii din 19 ţări din a intra pe teritoriul SUA invocând motive de securitate naţională.

Oficialul Departamentului de Stat a spus că Programul de garanţie pentru viză a redus numărul persoanele care îşi depăşesc perioada de şedere prevăzută de viză.

Celelalte 38 de ţări incluse în program sunt Algeria, Angola, Antigua şi Barbuda, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burundi, Capul Verde, Republica Centrafricană, Cote d Ivoire, Cuba, Djibouti, Republica Dominicană, Fiji, Gabon, Gambia, Guineea, Guineea-Bissau, Kârgâzstan, Malawi, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Sao Tome şi Principe, Senegal, Tadjikistan, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia şi Zimbabwe.

Editor : A.P.

