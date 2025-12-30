Live TV

Tatiana Schlossberg, nepoata lui John F. Kennedy, a murit la vârsta de 35 de ani

Data publicării:
Tatiana Schlossberg
Tatiana Schlossberg. Foto: Profimedia

Tatiana Schlossberg, nepoata celui de-al 35-lea preşedinte al SUA, John F. Kennedy, a murit marţi la vârsta de 35 de ani, după ce dezvăluise într-un eseu publicat în noiembrie că fusese diagnosticată cu o formă rară de leucemie, transmite Reuters.

Decesul a fost anunţat de familia sa într-o postare pe reţelele sociale a John F. Kennedy Presidential Library and Museum.

„Frumoasa noastră Tatiana s-a stins din viaţă în această dimineaţă. Va rămâne mereu în inimile noastre”, a scris familia.

Schlossberg era jurnalistă specializată în schimbări climatice şi mediu şi al doilea copil al fiicei lui JFK, fosta diplomată Caroline Kennedy, şi al designerului şi artistului Edwin Schlossberg, notează Reuters, citată de Agerpres.

Într-un eseu publicat în noiembrie în The New Yorker, Schlossberg a mărturisit că fusese diagnosticată cu leucemie mieloidă acută cu o mutaţie rară, un cancer al sângelui şi măduvei osoase.

La acel moment, ea l-a criticat pe vărul său Robert F. Kennedy Jr., secretarul american al sănătăţii, pentru scepticismul faţă de vaccinuri şi pentru reducerea finanţării cercetării în domeniul cancerului.

Editor : Liviu Cojan

