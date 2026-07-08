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Preşedintele Donald Trump a eliminat Siria de pe lista statelor care susţin terorismul. „Avem companii din SUA gata să investească”

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Donald Trump și Ahmed al-Sharaa
Donald Trump și Ahmed al-Sharaa. Foto: Profimedia
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Preşedintele american Donald Trump l-a informat miercuri pe omologul său sirian Ahmed al-Sharaa că a decis să elimine Siria de pe lista ţărilor considerate de SUA susţinătoare ale terorismului, transmite Reuters.

„Am promis să ridic toate barierele care vă împiedică să vă reconstruiţi ţara şi foarte curând veţi putea face asta”, a scris Trump într-o scrisoare către al-Sharaa consultată de Reuters. „Avem companii din SUA gata să investească în Siria şi să vă ajute să vă faceţi ţara mai măreaţă şi mai prosperă ca oricând”, a afirmat el în documentul care - potrivit unui oficial guvernamental american de rang înalt - i-a fost înmânată liderului de la Damasc după întâlnirea cu Trump de miercuri, de la Ankara.

Trump a afirmat că a notificat Congresul despre intenţia sa, iar legislativul de la Washington urmează să analizeze măsura timp de 45 de zile înainte de intrarea în vigoare.

Desemnarea ca stat susţinător al terorismului implică restricţionarea ajutoarelor americane, a importurilor de armament din SUA şi a anumitor tranzacţii financiare.

Luna trecută, Trump a semnat un decret care a pus capăt sancţiunilor americane împotriva Siriei, scoţând astfel această ţară din izolarea faţă de sistemul financiar internaţional.

Mai multe companii din Arabia Saudită intenţionează să investească miliarde de dolari în reconstrucţia Siriei; şi alte ţări din zona Golfului au promis asistenţă.

La Ankara, Trump l-a complimentat pe al-Sharaa, care a fost comandant al forţei Frontul Nusra, afiliată la Al Qaeda, dar a rupt legăturile cu gruparea respectivă în 2016 şi a condus ulterior o coaliţie de facţiuni islamiste rebele care l-a înlăturat de la putere pe preşedintele sirian Bashar al-Assad în 2024. Preşedintele american l-a încurajat pe al-Sharaa să acţioneze împotriva Statului Islamic în regiune şi a afirmat despre el că „e respectat de toată lumea, inclusiv de mine”.

Editor : Sebastian Eduard

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