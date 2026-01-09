Live TV

Trump anunţă că SUA vor începe „atacuri terestre” împotriva cartelurilor de droguri

Data publicării:
donald trump
Donald Trump. Foto: GettyImages

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că, după atacurile asupra unor ambarcaţiuni maritime în Caraibe şi Pacific, Statele Unite vor efectua atacuri „terestre” împotriva cartelurilor, fără a preciza exact unde.

„Vom începe atacuri terestre împotriva cartelurilor. Cartelurile conduc Mexicul. Este foarte, foarte trist să vezi şi să te uiţi la ce s-a întâmplat în acea ţară”, a declarat preşedintele american într-un interviu la Fox News, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Duminică, Donald Trump a chemat Mexicul să „se mobilizeze”, după luni de presiuni asupra vecinului său din sud în ceea ce priveşte lupta împotriva traficului de droguri şi balanţa comercială.

Preşedintele american a afirmat că a îndemnat-o pe preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum să permită Washingtonului să trimită forţe americane pentru a lupta împotriva cartelurilor de droguri care operează în Mexic, o propunere pe care aceasta deja a respins-o în trecut, a spus el.

Sâmbătă, forţele americane i-au capturat pe preşedintele venezuelean Nicolás Maduro şi pe soţia sa, acuzaţi de autorităţile americane de „narcoterorism” şi import de „tone de cocaină”.

„Continentul american aparţine popoarelor fiecăreia dintre ţările care îl alcătuiesc”, a reacţionat Claudia Sheinbaum după răpirea omologului său venezuelean.

Statele Unite au desfăşurat în vară o importantă forţă militară în Caraibe şi au bombardat ambarcaţiuni provenite din Venezuela în numele combaterii traficului de droguri, operaţiuni a căror legalitate a fost pusă la îndoială de experţi, ONG-uri şi oficiali ai Naţiunilor Unite.

Până în prezent, administraţia americană nu a furnizat nicio dovadă care să demonstreze că aceste nave vizate transportă de fapt droguri.

La sfârşitul lunii decembrie, preşedintele american a afirmat că Statele Unite au distrus în Venezuela o zonă de ancorare folosită de ambarcaţiuni acuzate de participarea la traficul de droguri.

Citește și: Președintele Columbiei i-a cerut lui Trump „să-l ajute să lovească dur gherila ELN”, care controlează regiuni de producție a cocainei

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
România UE
2
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
Reza Pahlavi
3
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
maduro
4
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
155mm
5
Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie...
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă: ”M-a sunat plângând”. Au împreună PATRU copii
Digi Sport
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă: ”M-a sunat plângând”. Au împreună PATRU copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Protests in Iran January 8
Regimul iranian blochează accesul la internet și telefonie la nivel național, în timp ce protestele s-au soldat cu 45 de morți
profimedia-0946705467
Norii se înnegresc pe cerul liderilor Cubei: după pierderea lui Maduro, o criză de petrol ar putea fi sfârșitul susținerii populare
rachete nucleare pe fondul steagurilor sua si rusia
Donald Trump, despre tratatul pentru controlul armelor nucleare dintre SUA și Rusia: „Dacă expiră, expiră”
cocaina columbia jungla
Președintele Columbiei i-a cerut lui Trump „să-l ajute să lovească dur gherila ELN”, care controlează regiuni de producție a cocainei
donald trump
SUA ar putea fi nevoite să ia o decizie: Groenlanda sau NATO. Donald Trump: „Ar putea fi o alegere”
Recomandările redacţiei
avion elvetia
Nicușor Dan a publicat înregistrarea convorbirii cu turnul de control...
Agenți ICE în Minneapolis
Un moment de cotitură pentru America: De ce uciderea femeii din...
trump groenlanda
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are...
View of CMA CGM's LNG-powered container ship through porthole window - near Port Angeles, Washington, USA
Europa este dependentă de gazul natural american, iar Trump ar putea...
Ultimele știri
Patru morți și 19 răniți într-un atac rusesc masiv în Ucraina, inclusiv în Kiev şi Liov, oraș situat aproape de granița cu Polonia
Două persoane au fost rănite la Portland după ce polițiștii federali au deschis focul
Principalul opozant al lui Erdogan promite să îl învingă chiar din închisoare: „Toată lumea știe că arestarea mea este nedreaptă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care au cele mai mari șanse să-și găsească dragostea în 2026. Spun adio relațiilor „de probă”
Cancan
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi...
Fanatik.ro
Cine a decis ca Nicolae Stanciu să execute penalty-ul din AC Milan – Genoa 1-1: „Sunt dezamăgit”
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Gigi Becali s-a întâlnit cu Gică Hagi de Revelion: ”Nu-l mai băga pe ăla, te curăță” / ”Nici mie nu mi-ar...
Adevărul
Cum a ținut un robot al armatei ucrainene linia frontului 45 de zile. Funcționarea mașinii de luptă, posibilă...
Playtech
După câte zile se schimbă lenjeria de pat. Intervalul de timp este mai mic decât credeai, spun experţii în...
Digi FM
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după...
Digi Sport
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat...
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Jennifer Garner, declarații rare despre divorțul de Ben Affleck: „Destrămarea familiei a fost cea mai...
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al...
Newsweek
Cum se calculează pensia în învațământ după 25 de ani de vechime? Cum se plătește o normă și jumătate?
Digi FM
Cum se menține în formă Jennifer Aniston la 56 de ani. Instructorul ei i-a dezvăluit secretele: „Iubește...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Cerb blocat într-o pungă de plastic, confundat cu un „suspect mascat”. Alarma a pus pe jar poliția din New...
Film Now
Box office: „Avatar 3” domină cu 88 de milioane $, iar „Marty Supreme” bifează al doilea cel mai profitabil...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...