Trump anunţă un acord comercial între SUA şi India, care ar urma să nu mai cumpere petrol rusesc

Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, ţară despre care a spus că s-a angajat astfel să înceteze importurile de petrol rusesc şi să cumpere mai mult petrol din SUA şi chiar din Venezuela, transmit agenţiile AFP şi Reuters.

Acordul prevede reducerea de la 25% la 18% a taxelor vamale percepute de SUA asupra importurilor din India, a scris Trump într-un mesaj postat pe reţeaua de socializare Truth Social, după o convorbire telefonică cu premierul indian Narendra Modi.

Acesta din urmă a „acceptat să oprească achiziţia de petrol rusesc” şi s-a angajat să cumpere „mai mult petrol din SUA şi, potenţial, din Venezuela”, a adăugat preşedintele american, potrivit surselor citate de Agerpres.

„A fost o onoare să vorbesc în această dimineaţă cu premierul Modi al Indiei. Este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei şi un lider puternic şi respectat al ţării sale. Am vorbit despre multe lucruri, inclusiv comerţul şi încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina. El a fost de acord să nu mai cumpere petrol rusesc şi să cumpere mult mai mult din Statele Unite şi, posibil, din Venezuela. Acest lucru va ajuta la ÎNCHEIEREA RĂZBOIULUI din Ucraina, care are loc chiar acum, cu mii de oameni murind în fiecare săptămână!

Din prietenie şi respect pentru premierul Modi şi, la cererea sa, începând imediat, am convenit asupra unui Acord comercial între Statele Unite şi India, prin care Statele Unite vor percepe un tarif reciproc redus, coborându-l de la 25% la 18%. Ei vor avansa, de asemenea, în direcţia reducerii tarifelor şi a barierelor nentarifare împotriva Statelor Unite, până la ZERO.

Premierul s-a angajat, de asemenea, „SĂ CUMPERE PRODUSE AMERICANE” la un nivel mult mai ridicat, în plus faţă de peste 500 de MILIARDE DE DOLARI în energie, tehnologie, agricultură, cărbune şi multe alte produse americane. Relaţia noastră extraordinară cu India va fi şi mai puternică de acum înainte.

Premierul Modi şi cu mine suntem două persoane care REUŞESC SĂ FACĂ LUCRURILE SĂ SE ÎNTÂMPLE, ceva ce nu se poate spune despre cei mai mulţi. Vă mulţumesc pentru atenţia acordată acestui subiect!”, a anunțat Trump.

Editor : Liviu Cojan