Trump ar fi discutat cu un avocat despre posibilitatea de a candida pentru al treilea mandat. „Prevederile Constituţiei sunt neclare”

Președintele SUA, Donald Trump.
Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Reuters

Preşedintele american Donald Trump a discutat despre o versiune preliminară a unei cărţi scrise de avocatul Alan Dershowitz care examinează dacă Trump ar putea fi, constituţional, îndreptăţit la un al treilea mandat de preşedinte, a relatat miercuri Wall Street Journal (WSJ), preluat de Reuters.

Examinarea de către Trump a ideii unui al treilea mandat i-a alarmat pe oponenţi şi experţi constituţionali, care atenţionează că acest lucru ar pune la încercare cel de-al 22-lea amendament al Constituţiei SUA, aprobat de Congres după ce Franklin Roosevelt a fost ales de patru ori. Acest al 22-lea amendament prevede, printre altele, că nicio persoană nu va fi aleasă în funcţia de preşedinte de mai mult de două ori.

Dershowitz a afirmat însă că i-a spus lui Trump marţi că legea fundamentală nu este clară în această privinţă. El a relatat că, în timpul unei întâlniri în Biroul Oval, i-a înmânat lui Trump o versiune preliminară a cărţii, intitulată Ar putea servi preşedintele Trump constituţional un al treilea mandat?. Cartea, care va fi publicată anul viitor, prezintă diverse scenarii în care o persoană ar putea obţine un al treilea mandat, a explicat Dershowitz.

Într-un interviu acordat Wall Street Journal, avocatul a susţinut că Trump i-a spus că plănuieşte să citească cartea şi l-a întrebat care sunt concluziile sale despre un al treilea mandat. A găsit-o interesantă sub aspect intelectual, a spus Dershowitz. Dacă eu cred că va candida pentru un al treilea mandat? Nu, nu cred că va candida pentru un al treilea mandat.

În octombrie, Trump a declarat că nu va candida pentru un al treilea mandat, ceea ce a reprezentat o schimbare semnificativă după luni de zile în care a cochetat cu ideea de a testa ce spune Constituţia pe această temă. Dacă o citeşti, este destul de clar - nu am voie să candidez. E păcat, dar avem o mulţime de oameni minunaţi, a afirmat atunci Trump.

Întrebată miercuri despre articolul din Wall Street Journal, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe Abigail Jackson a declarat că poporul american ar fi norocos dacă l-ar avea pe preşedintele Trump în funcţie pentru o perioadă şi mai lungă.

Trump a câştigat preşedinţia în 2016 şi 2024, dar continuă să susţină în mod fals că a pierdut alegerile din 2020 din cauza unor ample fraude electorale, opinie împărtăşită de milioane de susţinători ai săi, menţionează Reuters. Numeroase anchete însă nu au găsit nicio dovadă de fraudă.

La rândul ei, şefa de cabinet a Casei Albe Susie Wiles a declarat într-un interviu acordat publicaţiei Vanity Fair, publicat săptămâna aceasta, că Trump ştie că nu poate candida din nou.

