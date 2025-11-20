Live TV

Cadoul special primit de Ronaldo de la Trump, care îi permite portughezului să intre în Casa Albă „chiar și când nu voi mai președinte”

Data publicării:
ronaldo si trump la casa alba
Foto: Cristiano Ronaldo

Invitat la Casa Albă cu ocazia vizitei prinţului moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, starul portughez Cristiano Ronaldo a primit un cadou neobişnuit din partea lui Donald Trump. Preşedintele american i-a înmânat fotbalistului echipei Al-Nassr o cutie în care se afla „cheia Casei Albe”. Un privilegiu rezervat oaspeţilor importanţi.

Aceste chei au fost create la cererea lui Donald Trump, încă din primul său mandat, explica Le Parisien când Elon Musk a primit acelaşi cadou. Potrivit Washington Post, premierul israelian Benyamin Netanyahu a primit, de asemenea, o cheie în timpul unei întâlniri în Biroul Oval, în urmă cu câţiva ani. „Este prima cheie pe care o dau cuiva. Chiar şi când nu voi mai fi preşedinte, veţi putea merge până la intrarea principală a Casei Albe şi vă vor lăsa să intraţi”, ar fi declarat Donald Trump, potrivit ginerelui său.

ronaldo-cheie-foto-cristiano-ronaldo
Foto: Cristiano Ronaldo

Într-o postare pe Instagram, fostul atacant al echipei Real Madrid i-a mulţumit şefului statului american pentru invitaţia la Washington, înainte de a transmite următorul mesaj: „Fiecare dintre noi are ceva semnificativ de oferit, iar eu sunt gata să-mi fac partea, inspirând noile generaţii să construiască un viitor definit de curaj, responsabilitate şi pace durabilă”. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
2
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare...
dr flavia grosan
3
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor...
primaria capitalei
4
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
intrarea in sala CCR
5
CCR devansează termenul: contestația AUR privind legea taxelor va fi judecată pe 10...
Ion Țiriac a primit o ”ofertă ieșită din comun” și a făcut anunțul: cui i-a cedat întreaga colecție de mașini!
Digi Sport
Ion Țiriac a primit o ”ofertă ieșită din comun” și a făcut anunțul: cui i-a cedat întreaga colecție de mașini!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
alexandru nazare sustine o conferinta de presa
Ministrul Nazare, despre termenele CCR pentru legea taxelor: Ne-a...
klaus si carmen iohannis
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților...
dominic fritz vorbeste la microfon
Dominic Fritz, ieșire nervoasă în scandalul numirii de la MIPE: Acuză...
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministrul Finanţelor: Cheltuielile de personal în sistemul public au...
Ultimele știri
SUA ordonă închiderea postului Radio Europa Liberă în Ungaria. Acuzații de „tentative de destabilizare”
Casa Albă neagă că Donald Trump a negociat în secret un plan de pace cu Rusia, fără Ucraina
Ce răspunde ministrul Finanțelor, întrebat dacă Guvernul va elimina plafonarea prețului la gaze din martie 2026
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
GettyImages-2221346686
Trump amenință cu pedeapsa capitală democraţii care cer armatei să nu se supună ordinelor sale
drapelul germaniei
Germania consideră inacceptabil planul american de pace pentru Ucraina
donald trump - cristiano ronaldo
Vizita lui Cristiano Ronaldo la Casa Albă, motiv de spectacol pentru Donald Trump: s-a ajutat de AI pentru a juca fotbal cu portughezul
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Trump a aprobat planul de pace negociat în secret cu emisarii lui Putin. Zelenski a fost exclus din tratative (NBC News)
President Trump Hosts Dinner For Saudi Crown Prince at the White House in Washington
Donald Trump și drepturile omului: ce arată protecția oferită de președintele SUA lui MBS la Casa Albă despre politica americană
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd se suprapune cu Uranus retrograd. Doua zodii sunt zguduite și sunt așteptate răsturnări de...
Cancan
Răsturnare de situație în cazul morții turiștilor din hotelul groazei, în Istanbul! Substanța care i-a ucis...
Fanatik.ro
Ce a făcut Gigi Becali când un livrator Glovo s-a apropiat de el pe o stradă din București. Gestul cu care a...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Cine transmite la TV barajul Turcia – România. UEFA, decizie surprinzătoare. Update
Adevărul
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut cenzurarea unei...
Playtech
Camera în care trebuie montat termostatul centralei termice. Nu contează temperatura, ci un alt detaliu
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi Sport
VIDEO ”Rușinos”: imaginile cu puștii nord-coreeni la Doha fac înconjurul lumii
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție ca la Hollywood. Rochia mulată și decoltată a devenit translucidă în blițurile...
Film Now
Jennifer Lawrence, fascinată de un film al lui Leonardo DiCaprio: „Cel mai bun film pe care l-am văzut...
Adevarul
Anul 2025, mai slab ca 2024 la autostrăzi finalizate, în ciuda previziunilor optimiste. Ce șantiere sunt pe...
Newsweek
De ce judecătorii CCR nu analizează dosare de pensii depuse pe noua lege a pensiilor? Cine pierde sume uriașe
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Dovezi ale existenţei vieţii pe Pământ în urmă cu 3,3 miliarde de ani, descoperite de cercetători americani
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Îi leagă 35 de ani de prietenie. Billy Bob Thornton, fascinat de „frumoasa” Demi Moore: O iubesc pe fata...
UTV
Eva Măruță are o apariție emoționantă în podcastul tatălui ei. Confesiuni despre familie care i-au făcut pe...