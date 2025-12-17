Live TV

Cum a comentat Donald Trump declarațiile șefei sale de cabinet, care a spus despre președinte că „are personalitate de alcoolic”

Susie Wiles și Donald Trump.
Foto: Profimedia

Președintele american Donald Trump a susținut-o, marți, pe șefa sa de cabinet, Susie Wiles, chiar și după ce interviul candid al acesteia din Vanity Fair a oferit o imagine surprinzătoare a celui de-al doilea mandat al său la Casa Albă, scrie Axios.

În ciuda descrierilor neobișnuit de directe făcute de Wiles despre Trump, acesta a declarat pentru The New York Post că ea a făcut o „treabă fantastică” și nu a fost ofensat de caracterizarea ei ca având o „personalitate de alcoolic”.

„Nu, ea a vrut să spună că sunt - vedeți, nu beau alcool”, a declarat el pentru New York Post. „Deci toată lumea știe asta - dar am spus adesea că, dacă aș face-o, aș avea șanse foarte mari să devin alcoolic. Am spus asta de multe ori despre mine, da. Este o personalitate foarte posesivă.”

Trump a spus că nu a citit articolul din Vanity Fair, dar a susținut că a auzit că „faptele erau greșite și că a fost vorba de un intervievator care a greșit, intenționat greșit”.

Aproape tot cabinetul lui Trump a emis rapid declarații de susținere pentru ea, inclusiv secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, secretarul Apărării, Pete Hegseth, secretarul Transporturilor, Sean Duffy, secretarul de Interne, Doug Burgum, și directorul FBI, Kash Patel.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a apărat-o pe Wiles într-o apariție de marți după-amiază la Fox News, spunând: „Din păcate, aceasta a fost o altă tentativă de știri false din partea unui reporter care a acționat în mod necinstit și a scos într-adevăr cuvintele din context”.

„Reporterul a omis toate lucrurile pozitive pe care Susie și echipa noastră le-au spus despre președinte și despre mecanismele interne ale Casei Albe”, a spus ea.

