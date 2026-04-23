Trump îl laudă pe regele Charles și spune că vizita lui poate repara relaţia din Regatul Unit și SUA: „Este un om fantastic” (BBC)

Preşedintele american Donald Trump l-a numit drept un „om fantastic” pe regele Charles al III-lea şi a declarat, într-un interviu acordat joi BBC, că vizita sa de stat de săptămâna viitoare în SUA poate repara „cu siguranţă” relaţia între Londra şi Washington.

Această vizită de patru zile cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a proclamării independenţei americane, care începe luni, intervine pe fondul tensiunilor între cele două ţări aliate.

Întrebat telefonic de BBC dacă crede că această vizită poate „ajuta să repare relaţia actuală dificilă cu Regatul Unit”, Donald Trump a răspuns „cu siguranţă”. „El este fantastic. Este un om fantastic, răspunsul este da”, relatează media britanică, citată de Agerpres.

„Îl cunosc bine, îl cunosc de ani”, a continuat el, adăugând că monarhul britanic este „un om curajos, un mare om”.

Donald Trump a fost întrebat de asemenea despre premierul britanic Keir Starmer, pe care l-a criticat în mai multe rânduri în ultimele săptămâni pentru că nu a susţinut destul ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului.

Liderul laburist este în prezent în centrul unei furtuni politice, afectat de noile dezvăluiri ale cazului Peter Mandelson, personalitate laburistă pe care Starmer îl numise ambasador în SUA în pofida legăturilor acestuia cu Jeffrey Epstein.

Preşedintele american a estimat că dacă liderul laburist „ar exploata Marea Nordului şi dacă politicile sale în domeniul imigraţiei ar deveni mai stricte, ceea ce nu este cazul în prezent, el ar putea să scape din asta”.

„Dacă nu o face, nu cred că are cea mai mică şansă”, a adăugat Trump.

Referitor la refuzul aliaţilor din NATO de a se implica în războiul din Orientul Mijlociu, Donald Trump a declarat, potrivit BBC: „Nu aveam absolută nevoie de ei, dar ei ar fi trebuit să fie acolo”.

