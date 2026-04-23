Trump îl laudă pe regele Charles și spune că vizita lui poate repara relaţia din Regatul Unit și SUA: „Este un om fantastic” (BBC)

Data publicării:
US President Donald Trump and King Charles III at Windsor Castle in Windsor, Berkshire, on day one of the president's second state visit to the UK. Picture date: Wednesday September 17, 2025.
Donald Trump, însoţit de soţia sa Melania, au fost primiți de regele Charles al III-lea şi de regina Camilla, în prima zi a vizitei sale de stat în Regatul Unit. Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump l-a numit drept un „om fantastic” pe regele Charles al III-lea şi a declarat, într-un interviu acordat joi BBC, că vizita sa de stat de săptămâna viitoare în SUA poate repara „cu siguranţă” relaţia între Londra şi Washington.

Această vizită de patru zile cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a proclamării independenţei americane, care începe luni, intervine pe fondul tensiunilor între cele două ţări aliate.

Întrebat telefonic de BBC dacă crede că această vizită poate „ajuta să repare relaţia actuală dificilă cu Regatul Unit”, Donald Trump a răspuns „cu siguranţă”. „El este fantastic. Este un om fantastic, răspunsul este da”, relatează media britanică, citată de Agerpres.

„Îl cunosc bine, îl cunosc de ani”, a continuat el, adăugând că monarhul britanic este „un om curajos, un mare om”.

Donald Trump a fost întrebat de asemenea despre premierul britanic Keir Starmer, pe care l-a criticat în mai multe rânduri în ultimele săptămâni pentru că nu a susţinut destul ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului.

Liderul laburist este în prezent în centrul unei furtuni politice, afectat de noile dezvăluiri ale cazului Peter Mandelson, personalitate laburistă pe care Starmer îl numise ambasador în SUA în pofida legăturilor acestuia cu Jeffrey Epstein.

Preşedintele american a estimat că dacă liderul laburist „ar exploata Marea Nordului şi dacă politicile sale în domeniul imigraţiei ar deveni mai stricte, ceea ce nu este cazul în prezent, el ar putea să scape din asta”.

„Dacă nu o face, nu cred că are cea mai mică şansă”, a adăugat Trump.

Referitor la refuzul aliaţilor din NATO de a se implica în războiul din Orientul Mijlociu, Donald Trump a declarat, potrivit BBC: „Nu aveam absolută nevoie de ei, dar ei ar fi trebuit să fie acolo”.

Editor : A.P.

Top Citite
Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
1
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței...
Echipamente auto obligatorii. Inquam Photos George Calin
2
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa...
Ghennadi Ziuganov la o manifestatie
3
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție...
ilie bolojan
4
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică...
Peter Magyar
5
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la...
Te-ar putea interesa și:
U.S. Navy USS New Orleans Takes Part In Iranian Blockade
Război în Orientul Mijlociu, ziua 55. Trump spune că acordul cu Iranul va avea loc doar când va fi oportun pentru SUA
canabis
Administrația Trump reclasifică canabisul pentru a extinde utilizarea în scopuri medicale
Donald Trump.
Săptămâna decisivă. Trump mai are șapte zile în care poate rezolva conflictul cu Iranul, după va avea nevoie de aprobarea Congresului
FBI
Trump taie mii de posturi din forțele de ordine, dar promite război cu infracționalitatea. FBI, printre agențiile puternic afectate
USA and EU flags on a concrete wall. USA and European Union trade and tariffs war
UE riscă un conflict cu SUA din cauza unui proiect energetic din Balcani legat de apropiați ai lui Donald Trump
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii
Prima declarație a lui Nicușor Dan după demisiile miniștrilor PSD...
Sedinta de guvern 23 aprilie
Demisiile miniștrilor PSD și propunerile pentru interimate au fost...
Sorin Grindeanu.
Consilier BNR: Cu greu ar fi putut găsi PSD un moment mai nenorocit...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
”Ştiu că ar fi frumos”. Lia Olguţa Vasilescu neagă că ar fi cerut...
Ultimele știri
Tanczos Barna, după demisia lui Florin Barbu de la Agricultură: E un minister greu, la care e mult de muncă
Dmitri Medvedev: UE nu va recupera niciodată miliardele de euro alocate Ucrainei. Bucuraţi-vă că sunteţi din nou duşi de nas, europeni
Ucraina extinde sistemul care oferă credite pentru arme cu puncte câștigate pe front
Citește mai multe
