Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate. Răspunsul dat de Polonia

Data publicării:
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
Imagine cu caracter ilustrativ
Versiunea nepublicată a Strategiei de securitate a SUA (NSS) conține - conform Defense One - elemente interesante, precum relația privilegiată cu Austria, Italia, Ungaria si Polonia, fiindcă au idei de dreapta pro-europene tradiționale ( dar și pro-americane). Portalul Defense One relatează despre această versiune a strategiei de securitate, care a circulat înainte ca guvernul SUA să publice versiunea oficială. Sub motto-ul „Să facem Europa din nou măreață”, se afirmă că SUA ar trebui să coopereze mai mult cu țări precum cele patru, cu scopul de a le „scoate” din UE, scrie focus.de.

O versiune mai lungă a NSS, care a circulat înainte ca administrația să publice versiunea neclasificată joi seara, subliniază punctele principale: concurența cu China, retragerea din apărarea Europei, un nou accent pe emisfera vestică. Dar versiunea nepublicată propune, de asemenea, noi mijloace de leadership pe scena mondială și o modalitate diferită de a influența viitorul Europei – prin valorile sale culturale.

Și mai controversat, se spune că documentul solicită Statelor Unite să sprijine partidele și mișcările care „urmăresc suveranitatea și conservarea/restaurarea modului de viață tradițional european”.

Casa Albă a reacționat vehement, negând cu tărie aceste afirmații, întrucât scurgerea de informații a declanșat o alarmă generală în rândul mass-media europene și s-a răspândit rapid pe platformele sociale.

Miercuri, o purtătoare de cuvânt a respins categoric această afirmație, negând chiar și ideea că ar exista o „versiune alternativă” a strategiei.

Iată câteva concluzii din versiunea nepublicată, care a fost analizată de Defense One.

„Make Europe Great Again”

În timp ce NSS-ul publicat solicită sfârșitul „extinderii perpetue a NATO”, versiunea completă intră mai mult în detalii cu privire la modul în care administrația Trump ar dori să „Make Europe Great Again” (Să facem Europa din nou măreață), chiar dacă solicită membrilor europeni ai NATO să renunțe la sprijinul militar american.

Pornind de la premisa că Europa se confruntă cu „dispariția civilizației” din cauza politicilor sale de imigrare și a „cenzurării libertății de exprimare”, NSS propune concentrarea relațiilor SUA cu țările europene asupra câtorva națiuni cu administrații și mișcări actuale de aceeași orientare – probabil de dreapta.

Austria, Ungaria, Italia și Polonia sunt enumerate ca țări cu care SUA ar trebui „să colaboreze mai mult... cu scopul de a le îndepărta de Uniunea Europeană”.

„Și ar trebui să sprijinim partidele, mișcările și personalitățile intelectuale și culturale care urmăresc suveranitatea și conservarea/restaurarea modului de viață tradițional european... rămânând în același timp pro-americane”, se arată în document.

Ideea unui C5

În vara acestui an, președintele Trump a făcut valuri când a deplâns expulzarea Rusiei din Grupul celor Opt – acum Grupul celor Șapte – ca fiind „o greșeală foarte mare”. El a sugerat chiar că ar dori să vadă China adăugată pentru a forma un „G9”.

Strategia sa de securitate națională propune să se meargă mai departe, creând un nou organism al marilor puteri, unul care să nu fie limitat de cerințele G7 ca țările să fie atât bogate, cât și guvernate democratic.

Strategia propune un „Core 5” sau C5, format din SUA, China, Rusia, India și Japonia – care sunt câteva dintre țările cu peste 100 de milioane de locuitori. Acesta s-ar reuni periodic, la fel ca G7, pentru summituri cu teme specifice.

Primul punct pe agenda propusă de C5: securitatea în Orientul Mijlociu – mai precis, normalizarea relațiilor dintre Israel și Arabia Saudită.

„Hegemonia nu era realizabilă”

NSS completă dedică o parte din conținutul său discutării „eșecului” hegemoniei americane, un termen care nu este menționat în versiunea publică.

„Hegemonia este un obiectiv greșit și nu era realizabilă”, se arată în document.

În acest context, hegemonia se referă la conducerea lumii de către o singură țară, care folosește puterea soft pentru a încuraja alte țări să accepte să fie conduse.

„După sfârșitul Războiului Rece, elitele politicii externe americane s-au convins că dominația permanentă a Americii asupra întregii lumi era în interesul țării noastre”, se arată în NSS. „Cu toate acestea, afacerile altor țări ne preocupă doar dacă activitățile lor amenință în mod direct interesele noastre.”

Renunțarea la rolul SUA în apărarea Europei

Administrația pare să utilizeze acest raționament pentru a renunța la rolul SUA în apărarea Europei, îndreptându-și atenția către cartelurile de droguri din Venezuela.

„Administrația Trump a moștenit o lume în care armele de război au distrus pacea și stabilitatea multor țări de pe mai multe continente”, se arată în NSS. „Avem un interes natural în ameliorarea acestei crize.”

Documentul afirmă că nu ar trebui să fie responsabilitatea Statelor Unite să facă totul singure, dar, de asemenea, China și Rusia nu ar trebui să fie lăsate să înlocuiască leadershipul SUA. Strategia sugerează colaborarea cu „campionii regionali” pentru a ajuta la menținerea stabilității.

„Vom recompensa și încuraja guvernele, partidele politice și mișcările din regiune care sunt în mare măsură aliniate cu principiile și strategia noastră”, se arată în document. „Dar nu trebuie să trecem cu vederea guvernele cu perspective diferite, cu care împărtășim totuși interese și care doresc să colaboreze cu noi.”

După publicarea acestui articol, Casa Albă a negat existența oricărei alte versiuni a Strategiei de Securitate Națională în afară de cea publicată online.

„Nu există nicio versiune alternativă, privată sau clasificată”, a declarat purtătoarea de cuvânt Anna Kelly pentru Defense One. „Președintele Trump este transparent și a semnat o singură NSS care instruiește în mod clar guvernul SUA să execute principiile și prioritățile definite de el.”

Kelly a adăugat apoi că „orice alte așa-numite „versiuni” sunt divulgate de persoane îndepărtate de președinte care, la fel ca acest „reporter”, nu au nicio idee despre ce vorbesc.”

Reacția Poloniei, unul dintre cele patru state vizate de NSS

Un ministru de rang înalt a insistat că Polonia nu se va abate de la calea pro-UE, în urma informațiilor neconfirmate potrivit cărora o versiune mai lungă și nepublicată a noului plan de securitate al SUA susținea încercarea de a „îndepărta” Varșovia de blocul comunitar, scrie TVPWorld.

Strategia de securitate națională (NSS) a președintelui Donald Trump a provocat multă indignare în Europa când a fost publicată săptămâna trecută, deoarece punea sub semnul întrebării dacă unele țări de pe continent ar putea rămâne aliați de încredere, având în vedere ceea ce numea „perspectiva dispariției civilizației”.

Strategia susținea că UE sufoca libertatea de exprimare și zdrobea suveranitatea națională, „creând conflicte” prin politicile sale de migrație, repetând retorica folosită adesea de liderii naționaliști și de extremă dreapta aliați ai mișcării MAGA din întreaga Europă, amintește sursa citată.

„Nu cred că acest lucru va funcționa”

Miercuri, în cadrul emisiunii Polskie Radio, ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, și-a exprimat îndoiala că Polonia ar putea fi îndepărtată de UE.

„Nu cred că acest lucru va funcționa pentru noi, Italia, Austria sau chiar Ungaria”, a spus ministrul, adăugând: „Nu știu dacă aceste rapoarte sunt 100% credibile, dar chiar dacă sunt, ele nu au nicio influență asupra politicii poloneze. Polonia a ales UE”.

Kosiniak-Kamysz a afirmat că UE trebuie să se schimbe și, în acest context, a lăudat președinția poloneză a Consiliului European pentru că a acordat o atenție sporită securității.

„Este bine că, în timpul președinției poloneze a UE, ne-am concentrat pe apărare, deoarece fără fonduri pentru apărare, UE nu ar putea răspunde la cele mai mari probleme ale momentului.”

El a adăugat: „Deci UE are nevoie de schimbare, dar nimeni în Europa nu se va gândi la ceva mai bun decât UE, iar Polonia este un membru de lungă durată al UE.”

În timp ce Kosiniak-Kamysz a declarat că nu este sigur de credibilitatea rapoartelor potrivit cărora SUA ar încerca să îndepărteze țările de UE, Casa Albă a negat categoric existența unei „versiuni complete” a NSS.

„Nu există nicio versiune alternativă, privată sau clasificată”, a declarat purtătoarea de cuvânt Anna Kelly pentru Defense One, adăugând: „Președintele Trump este transparent și a semnat un singur NSS care instruiește în mod clar guvernul SUA să execute principiile și prioritățile definite de el”.

Kelly a afirmat apoi că „orice alte așa-zise «versiuni» sunt divulgate de persoane îndepărtate de președinte care, la fel ca acest «reporter», nu au nicio idee despre ce vorbesc”.

Nicușor Dan crede că Europa și SUA vor rămâne în același bloc de valori

Întrebat marți seara la Paris de versiunea Strategiei publicată joia trecută, președintele Nicușor Dan a încercat să minimizeze importanța ei, în opoziție cu declarațiile ferme ale mai multor lideri europeni, inclusiv polonezi, relatează Euractiv. „Nu cred că este o surpriză faptul că, de multă vreme, încă din primul mandat, președintele Trump spune că interesul Statelor Unite este să se îndrepte către zona de Pacific și mai puțin în Europa, și că trebuie să echilibrăm contribuția financiară la securitatea Europei”.

Pentru Dan, nu e „nicio surpriză” nici faptul că pentru actuala administrație americană „chestiunea ideologică este foarte importantă”.

„Cred că răspunsul Europei este, pe de o parte, o mobilizare, pentru a-și asigura securitatea, cu toate programele de care vorbim, iar, în plan ideologic, este, bineînțeles, o dezbatere pe care o avem în interiorul fiecăruia dintre statele noastre. Mai important ... există interese comune pentru ca această legătură transatlantică să continue. Sunt foarte multe, și interese, și valori care ne unesc și, fără discuție, ca în politică, după ajustaje care pot să fie economice, tarifare sau de orice natură, Europa și Statele Unite vor rămâne în același bloc de valori”, a susținut Nicușor Dan.

Șefa diplomației austriece vrea o Europă mai puternică

Strategia de securitate a SUA a stârnit miercuri dezbateri aprinse în plenul Parlamentului de la Viena. Partidul NEOS - liberal, aflat la guvernare, a profitat de o sesiune în care s-au dezbătut teme europene pentru a critica aspru FPÖ - extrema-dreaptă - și pe alți politicieni pe care îi consideră a fi "acoliți" ai președintelui rus Vladimir Putin.

Ministrul de Externe Beate Meinl-Reisinger (NEOS) a declarat că acum este momentul să se decidă asupra unei Europe mai puternice și mai încrezătoare în sine, relatează Kurier.

Comisarul european pentru apărare: Pare că SUA se pregătesc să lupte contra UE

"Reiese din Strategia de Securitate Națională că americanii par să se pregătească să lupte împotriva Uniunii Europene, împotriva forței noastre prin unitate, deoarece în viziunea lor Uniunea Europeană poate deveni o amenințare la adresa intereselor americane - un superstat unificat", a recționat miercuri pe blogul său comisarul european pentru apărare Andrius Kubilius.

El compară situația actuală cu cea din anii 1860 când Statele Unite au devenit un „superstat”, iar Franța și Marea Britanie erau „pregătite să lupte împotriva unei asemenea puteri”, dar au fost „suficient de prudente pentru a nu face o greșeală istorică și au decis să nu se opună unei asemenea puteri în ascensiune”.

„Să sperăm că și astăzi va exista suficientă prudență pe pământ american pentru a nu lupta împotriva puterii emergente a unității europene”, a conchis politicianul lituanian, citat de sursa menționată.

